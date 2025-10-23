FC Schalke: Was hinter dem starken Saisonstart der Knappen steckt

S04 schon reif für den Aufstieg?:Was hinter Schalkes starkem Saisonstart steckt
von Ralf Lorenzen
Sportvorstand Baumann und Trainer Muslic haben Schalke 04 in die Spitze der 2. Liga geführt. Wie ist ihnen das gelungen? Und kann der Aufschwung schon für den Aufstieg reichen?
Nirgendwo in Europa ist die Diskrepanz zwischen Zuschauerzuspruch und sportlichem Erfolg so groß wie beim FC Schalke 04. In der dritten Saison in Folge tritt der Traditionsklub in der 2. Liga an - und liegt bei den Zuschauerzahlen ligaübergreifend in Deutschland trotzdem auf Platz drei, in Europa auf Rang neun.
"Inoffiziell ist natürlich vollkommen klar, dass ein Verein von der Größe des FC Schalke 04, der bei jedem Heimspiel über 60.000 Zuschauer hat, nicht in der 2. Liga bleiben darf", ordnet Andreas Ernst, Schalke-Reporter der Funke-Mediengruppe, in der Sendung Bolzplatz ein.
Schalke mit sieben Siegen aus neun Spielen
Tatsächlich präsentiert sich der Traditionsklub nach zwei turbulenten Spielzeiten und wenig Hoffnung auf Besserung derzeit wie verwandelt. Mit sieben Siegen aus den ersten neun Spielen, der besten Abwehr der Liga und Tabellenplatz zwei macht sich bei Fans und Team eine greifbare Aufbruchstimmung breit. Begriffe wie "Phönix aus der Asche" und "Blaues Wunder" machen die Runde.
Dabei hätte Schalke-Rückkehrer und Fanliebling Timo Becker jedem, der ihm das vor der Saison prophezeit hätte, "erst mal eine Backpfeife gegeben und gesagt: Pass mal auf, Kollege, komm mal runter, ich glaube, du hast die letzten zwei Jahre nicht gesehen".
Frank Baumann hat das richtige Händchen
Als entscheidender Schritt gilt für viele Experten die Verpflichtung des neuen Sportvorstands Frank Baumann. "Das war die Schlüsselentscheidung zur Wende", meint auch Ex-Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies im Bolzplatz. "Jetzt kommt jemand, der endlich Fußball versteht. Und der kommt aus diesem ruhigen Werder-Umfeld in diesen Hexenkessel - das hat er sehr, sehr gut gemacht."
Mit Ruhe und Sachverstand analysierte Baumann die Lage und verpflichtete für rund 700.000 Euro Ablöse Trainer Miron Muslic vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle. Eine Personalie, die kaum jemand auf dem Zettel hatte und die zunächst jede Menge Skepsis auslöste.
"Baumann hat gesagt: Wartet ab, der ist gut. Damit hatte er recht", erinnert sich Ernst und ergänzt, dass auch die anderen Transfers des Sportvorstands gut aufgegangen seien. "In jedem Raum, in den er kommt, herrscht Respekt", schwärmt Becker vom neuen Trainer Muslic. "Er weiß genau, was er will, und scheut sich nicht, auch vor großen Namen auf den Tisch zu hauen."
Abwehr unter Muslic als Prunkstück
Einen der großen Namen hat Muslic zudem wieder in die Spur gebracht. Ex-FC Liverpool-Torwart Loris Karius, der verletzungsbedingt letztes Jahr nur vier Spiele machte, ist mittlerweile die unangefochtene Nummer eins. "Man sieht, was für ein Talent er hat und was er einer Mannschaft immer noch geben kann", sagt Ernst.
Rund um Karius formte Muslic aus einer defensiv anfälligen Mannschaft das Team mit den wenigsten Gegentoren der 2. Liga, das gerade im Spiel gegen den Ball bislang nahezu das Optimum herausholt. Ex-Schalke-Boss Tönnies fühlt sich sogar schon an die legendären Eurofighter erinnert - ein Team, "das füreinander malocht, arbeitet und den Sieg will".
Ist Schalke schon reif für den Aufstieg?
Doch wie nachhaltig ist die aktuelle Entwicklung auf Schalke? Das Auftaktprogramm spielte den Knappen bislang eher in die Karten, zudem muss der finanziell angeschlagene Klub jährlich DFL-Auflagen erfüllen, um Punktabzüge zu vermeiden.
"Jeder Schalke-Fan hat es verdient, ein bisschen zu träumen und sich von der Euphorie leiten zu lassen", sagt Youtuber und Schalke-Fan Simon Schildgen (GamerBrother) im Bolzplatz. Es dürfe aber nicht passieren, dass das in Druck umgewandelt wird.
Spitzenspiele in den kommenden Wochen
Die nächsten Wochen werden wohl zeigen, in welche Richtung es für Schalke in dieser Saison gehen kann. Dann warten unter anderem mit den Duellen gegen Darmstadt, Elversberg und Paderborn gleich mehrere Topspiele auf Königsblau.