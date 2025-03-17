  3. Merkliste
2. Fußball-Bundesliga: Liveticker und Tabelle

2. Bundesliga:Zwei Spiele ab 18:30 Uhr im Liveticker

|

So läuft der Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga: Spielplan, Konferenz-Liveticker, Ergebnisse, Tabelle.

Fr, 17.10.2025
18:30
F95
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
-:-
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
EBS
18:30
H96
Hannover
Hannover 96
-:-
FC Schalke 04
Schalke
S04
Sa, 18.10.2025
13:00
SCP
Paderborn
SC Paderborn 07
-:-
Arminia Bielefeld
Bielefeld
DSC
13:00
KSC
Karlsruhe
Karlsruher SC
-:-
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
FCK
13:00
PRM
Pr. Münster
Preußen Münster
-:-
Dynamo Dresden
Dresden
SGD
20:30
BOC
Bochum
VfL Bochum
-:-
Hertha BSC
Hertha BSC
BSC
So, 19.10.2025
13:30
SVE
Elversberg
SV 07 Elversberg
-:-
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SGF
13:30
FCN
Nürnberg
1. FC Nürnberg
-:-
Holstein Kiel
Holstein Kiel
KIE
13:30
D98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
-:-
1. FC Magdeburg
Magdeburg
FCM
PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1SV 07 ElversbergSV 07 ElversbergElversbergSVE861116:61019
2FC Schalke 04FC Schalke 04SchalkeS04860210:5518
3SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98DarmstadtD98852114:6817
4SC Paderborn 07SC Paderborn 07PaderbornSCP852111:5617
5Hannover 96Hannover 96HannoverH96852115:10517
61. FC Kaiserslautern1. FC KaiserslauternK'lauternFCK850315:9615
7Karlsruher SCKarlsruher SCKarlsruheKSC843111:9215
8Hertha BSCHertha BSCHertha BSCBSC83239:7211
9Arminia BielefeldArminia BielefeldBielefeldDSC831414:12210
10Holstein KielHolstein KielHolstein KielKIE83149:8110
11Preußen MünsterPreußen MünsterPr. MünsterPRM831413:15-210
12SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther FürthGr. FürthSGF831415:18-310
13Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfDüsseldorfF9583148:15-710
141. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnbergFCN82157:12-57
15Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigBraunschweigEBS82159:16-77
16Dynamo DresdenDynamo DresdenDresdenSGD813412:16-46
17VfL BochumVfL BochumBochumBOC81078:15-73
181. FC Magdeburg1. FC MagdeburgMagdeburgFCM81077:19-123
  • Aufstieg
  • Relegation
  • Relegation
  • Abstieg
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
