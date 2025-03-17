2. Fußball-Bundesliga: Liveticker und Tabelle

2. Bundesliga:Zwei Spiele ab 18:30 Uhr im Liveticker
|
So läuft der Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga: Spielplan, Konferenz-Liveticker, Ergebnisse, Tabelle.
Fr, 17.10.2025
18:30
F95
Düsseldorf
-:-
Braunschweig
EBS
18:30
H96
Hannover
-:-
Schalke
S04
Sa, 18.10.2025
13:00
SCP
Paderborn
-:-
Bielefeld
DSC
13:00
KSC
Karlsruhe
-:-
K'lautern
FCK
13:00
PRM
Pr. Münster
-:-
Dresden
SGD
20:30
BOC
Bochum
-:-
Hertha BSC
BSC
So, 19.10.2025
13:30
SVE
Elversberg
-:-
Gr. Fürth
SGF
13:30
FCN
Nürnberg
-:-
Holstein Kiel
KIE
13:30
D98
Darmstadt
-:-
Magdeburg
FCM
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|SV 07 Elversberg
|Elversberg
|SVE
|8
|6
|1
|1
|16:6
|10
|19
|2
|FC Schalke 04
|Schalke
|S04
|8
|6
|0
|2
|10:5
|5
|18
|3
|SV Darmstadt 98
|Darmstadt
|D98
|8
|5
|2
|1
|14:6
|8
|17
|4
|SC Paderborn 07
|Paderborn
|SCP
|8
|5
|2
|1
|11:5
|6
|17
|5
|Hannover 96
|Hannover
|H96
|8
|5
|2
|1
|15:10
|5
|17
|6
|1. FC Kaiserslautern
|K'lautern
|FCK
|8
|5
|0
|3
|15:9
|6
|15
|7
|Karlsruher SC
|Karlsruhe
|KSC
|8
|4
|3
|1
|11:9
|2
|15
|8
|Hertha BSC
|Hertha BSC
|BSC
|8
|3
|2
|3
|9:7
|2
|11
|9
|Arminia Bielefeld
|Bielefeld
|DSC
|8
|3
|1
|4
|14:12
|2
|10
|10
|Holstein Kiel
|Holstein Kiel
|KIE
|8
|3
|1
|4
|9:8
|1
|10
|11
|Preußen Münster
|Pr. Münster
|PRM
|8
|3
|1
|4
|13:15
|-2
|10
|12
|SpVgg Greuther Fürth
|Gr. Fürth
|SGF
|8
|3
|1
|4
|15:18
|-3
|10
|13
|Fortuna Düsseldorf
|Düsseldorf
|F95
|8
|3
|1
|4
|8:15
|-7
|10
|14
|1. FC Nürnberg
|Nürnberg
|FCN
|8
|2
|1
|5
|7:12
|-5
|7
|15
|Eintracht Braunschweig
|Braunschweig
|EBS
|8
|2
|1
|5
|9:16
|-7
|7
|16
|Dynamo Dresden
|Dresden
|SGD
|8
|1
|3
|4
|12:16
|-4
|6
|17
|VfL Bochum
|Bochum
|BOC
|8
|1
|0
|7
|8:15
|-7
|3
|18
|1. FC Magdeburg
|Magdeburg
|FCM
|8
|1
|0
|7
|7:19
|-12
|3
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
