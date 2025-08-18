Liverpool FC - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Liverpool FC |

Der FC Liverpool FC ist ein englischer Fußballverein, der 1892 gegründet wurde. Die Reds spielen in der Premier League und sind gemeinsam mit ihrem Erzrivalen Manchester United englischer Rekordmeister. Liverpool gewann sechs Mal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League und trägt seine Heimspiele im legendären Stadion an der Anfield Road aus. ZDFheute informiert: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zum LFC in der Übersicht.