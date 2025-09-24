Ekitiké zieht Trikot aus und fliegt - Trainer Slot stocksauer

Erst Gelb wegen Meckerns, dann kurz danach Gelb-Rot wegen Trikot-Ausziehens: FC-Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich von seinem Trainer einiges anhören müssen.

Erst das Siegtor geschossen, dann runter vom Platz: Hugo Ekitiké sieht wegen Trikot ausziehen Gelb-Rot. Quelle: Peter Byrne / PA via AP

Hugo Ekitiké hat sich mit seinem verhängnisvollen Torjubel den Zorn von Trainer Arne Slot zugezogen. Der Stürmer des FC Liverpool schoss die Reds gegen den Zweitligisten FC Southampton mit seinem Treffer in der 86. Minute ins Achtelfinale des Ligapokals, flog aber umgehend vom Platz, weil er sich beim Jubel sein Trikot auszog. Slot nannte die Aktion "unnötig und dumm".

Seine erste Gelbe Karte hatte sich Ekitiké, der erst zur zweiten Halbzeit ins Spiel kam, wegen Meckerns eingehandelt.

Ekitiké im nächsten Liga-Spiel gesperrt

Zwar hatte der Platzverweis am Dienstagabend keine weiteren Folgen, weil Liverpool das 2:1 über die Zeit brachte, allerdings wird Ekitiké nun im Ligaspiel am Samstag bei Crystal Palace gesperrt fehlen.

Schon die erste Verwarnung sei "unnötig und bis zu einem gewissen Grad dumm" gewesen, schimpfte Slot:

Du musst deine Emotionen unter Kontrolle haben. „ Arne Slot, Trainer FC Liverpool

Und die zweite Gelbe? Bei einem späten Siegtreffer im Finale der Champions League hätte er womöglich Verständnis gehabt für Ekitikés ausgelassenen Jubel, meinte Slot. In diesem Fall aber hätte sich der Stürmer, so Slot, lieber beim Vorlagengeber Federico Chiesa bedanken sollen.