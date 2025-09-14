Fußball: Schnellster Platzverweis der Zweitliga-Geschichte

Der Fürther Noah König hat den schnellsten Platzverweis der Zweitliga-Geschichte kassiert. Sein Team verlor gegen Kaiserslautern deutlich.

Historischer Moment: Fürths Verteidiger Noah König kassiert den schnellsten Platzverweis der Zweitliga-Geschichte. Quelle: Imago

Es war ein gebrauchter Tag für die SpVgg Greuther Fürth. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kassierten die Franken den schnellsten Platzverweis in der Geschichte der 2. Fußball-Bundesliga - und unterlagen nach über 90 Minuten in Unterzahl am Ende klar mit 0:3 (0:1).

Naatan Skyttä brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, Ivan Prtajin erhöhte in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack (58./64.).

Platzverweis in Rekordzeit

Nach dem Anpfiff waren nur handgestoppte 27 Sekunden gespielt, bis Fürth-Verteidiger Noah König für eine Notbremse die Rote Karte sah. Früher war nach Liga-Angaben noch kein Spieler vom Platz gestellt worden.

Eine harte Entscheidung des Schiedsrichters: König hatte Kaiserslauterns Faride Alidou zwar mit dem Fuß von hinten getroffen, den heran gelaufenen Stürmer aber erst spät gesehen. Der Video-Assistent griff nicht ein.

Coach nimmt Rot-Sünder in Schutz

Fürth-Trainer Thomas Kleine nahm seinen Spieler in Schutz - machte jedoch klar, dass man eigentlich auf mehr gehofft hatte. "Das kann jedem passieren", sagte er am "Sky"-Mikrofon. "Es war bitter nach den zwei Wochen, bei der tollen Stimmung und dem Plan, den wir heute hatten."

Kaiserslautern hatte in Überzahl deutlich mehr Ballbesitz, münzte diesen aber nur stellenweise in Torgefahr um. Die Fürther nahmen den frühen Rückschlag mit Fassung und machten selbst Druck, Branimir Hrgota verpasste per Freistoß nur knapp den Ausgleich (44.).

Doch in der zweiten Hälfte brach der Widerstand der erschöpft wirkenden Gastgeber. Denn Kaiserslautern schaltete einen Gang hoch: Prtajin sorgte mit seinen ersten beiden Toren für den FCK für klare Verhältnisse, die Pfälzer ließen anschließend nichts mehr anbrennen.

