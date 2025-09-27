Premier League: Crystal Palace stoppt den FC Liverpool

Trainer Oliver Glasner und Crystal Palace sorgen in der Premier League für Furore. Gegen Meister FC Liverpool gewinnen die Londoner 2:1 und sind als einziges Team ungeschlagen.

Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner sind die Überraschung der bisherigen Saison in der Premier League. Quelle: Imago / Ppauk

Eddie Nketiah von Crystal Palace hat mit einem Treffer in letzter Sekunde für die erste Niederlage des FC Liverpool und Florian Wirtz in der englischen Premier League gesorgt. Der Offensivspieler traf in der 7. Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (1:0)-Erfolg über die Reds.

Reds trotz Niederlage weiter Erster

Liverpool hatte zuvor alle fünf Ligapartien gewonnen. Trotz der ersten Niederlage bleiben die Reds aber auf Rang eins. Das einzige ungeschlagene Liga ist nun aber Crystal Palace mit dem früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner als erster Verfolger.

Ismaïla Sarr brachte die furios aufspielenden Gastgeber mit 1:0 in Führung (9. Minute). Danach verhinderte einzig Alisson einen deutlich höheren Rückstand. Der Liverpool-Keeper parierte überragend gegen Yeremi Pino, Daniel Munoz und den früheren Mainzer Jean-Philippe Mateta. Mateta scheiterte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zudem mit einem Schuss am Innenpfosten.

Wirtz verpasst Ausgleichstreffer

Die Gäste von Trainer Arne Slot kamen verbessert aus der Kabine. Die Millionen-Neuzugänge Florian Wirtz und 145-Millionen-Stürmer Alexander Isak verpassten die besten Chancen auf den Ausgleich.

Danach konnte sich Liverpool wie schon häufig in der Saison auf die Schlussphase verlassen: Joker Federico Chiesa erzielte das glückliche 1:1 (87.). Doch diesmal reichte es nicht, da Nketiah aus kurzer Distanz Alisson bezwingen konnte (90.+7).

