Champions League: Salah nicht im Liverpool-Kader - das sagt Slot

Stürmerstar Mohamed Salah steht nach seiner Wutrede gegen seinen Klub FC Liverpool und Trainer Arne Slot nicht im Kader für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand. Der Ägypter fehlt im neunzehnköpfigen Aufgebot des englischen Fußball-Meisters für die Partie am Dienstag (21 Uhr).

"Wir haben ihm mitgeteilt, dass er nicht mit uns reist. Das war die einzige Kommunikation, die wir mit ihm hatten", sagte Slot bei einer Pressekonferenz. "Ich denke, normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin."

Wenn ein Spieler sich zu so vielen Dingen äußert, dann ist es an mir, an uns als Verein, zu reagieren. Und wir haben so reagiert, dass er jetzt nicht hier ist. „ Arne Slot, Liverpool-Trainer

Spekulationen über vorzeitigen Wechsel

Salahs Reaktion sei knapp gewesen. Englischen Medienberichten zufolge haben die Verantwortlichen beschlossen, Salah für kurze Zeit aus dem Kader der ersten Mannschaft zu nehmen. Andere Disziplinarmaßnahmen soll es demnach nicht geben. Der ägyptische Nationalspieler könnte auch das Ligaspiel der Reds gegen Brighton am Wochenende verpassen und dann zum Afrika-Cup abreisen.

Die Spekulationen über einen Winter-Abgang des Offensivspielers dürften dadurch weiter angeheizt werden. Ob Salah sein letztes Spiel für Liverpool gemacht habe, könne er nicht beantworten, sagte Slot.

Salah: Versprechen nicht gehalten

Salah stand beim 3:3 der krisengebeutelten Reds in der Premier League am vergangenen Wochenende bei Leeds United zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf und wurde auch nicht eingewechselt. Nach der Partie sorgte der 33-Jährige, der nur selten ausführlich mit den Medien spricht, mit seinen Aussagen zu seiner Situation für große Aufregung.

Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben. „ Mohamed Salah, Liverpool-Profi

Keine Beziehung zum Trainer mehr

"Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht, warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Klub haben", klagte der Champions-League-Sieger von 2019 über Liverpools niederländischen Chefcoach Slot. Der sagte, er empfinde nicht, dass sein Verhältnis zum Ägypter zerbrochen sei.

Er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen. „ Arne Slot, Liverpool-Trainer

Salah hatte seinen Vertrag in Liverpool nach langwierigen Verhandlungen erst im April bis 2027 verlängert. Er spielt seit 2017 im Norden von England und ist Rekordtorschütze des Klubs in der Premier League. Unter Trainer Jürgen Klopp wurde Salah zur Klub-Legende. Am Meistertitel in der vergangenen Spielzeit hatte er auch maßgeblichen Anteil. In dieser Saison läuft Salah seiner Form aber wie ein Großteil der Mannschaft um Florian Wirtz hinterher.

