Champions League: Burkardt ist Frankfurts Hoffnungsträger

Champions League:Burkardt soll es für Frankfurt gegen Liverpool richten
von Frank Hellmann
Pünktlich zum Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool kommt Jonathan Burkardt bei Eintracht Frankfurt ins Laufen. Von Hugo Ekitiké redet kaum einer mehr.
Als Eintracht Frankfurt vor mehr als 53 Jahren das letzte Mal im Waldstadion gegen den FC Liverpool antrat, verloren sich nur 18.000 Menschen auf den Rängen. Der deutsche Profifußball hatte Anfang der 70er Jahre ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, und Erstrundenspiele im UEFA-Cup nur bedingten Reiz. Das hat sich inzwischen komplett geändert.
Nächste magische Nacht?
Das Champions-League-Heimspiel der Eintracht gegen den englischen Meister Liverpool (21 Uhr) elektrisiert ganz Frankfurt. Genau für solche Kracher haben sich die Hessen für die Königsklasse qualifiziert.
Wie sagte Präsident Mathias Beck schon im Mai: "Ich wünsche mir ein Europapokalspiel gegen Liverpool. Das wäre einfach das Größte." Doch kann es wirklich wieder eine magische Nacht im Stadtwald geben?
Burkardt sprüht gegen Liverpool vor Tatendrang
Die Defensive wirkt seit Wochen arg anfällig, genau wie die Gäste hat der Bundesligist nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. 18 Gegentore in der Liga, die meisten aller Bundesligisten nach sieben Spieltagen.
Aber dafür kommt einer in der Offensive immer besser ins Laufen: Jonathan Burkardt traf beim SC Freiburg (2:2) doppelt.
Der gebürtige Darmstädter, zu Saisonbeginn vom Nachbarn FSV Mainz 05 mit der Empfehlung von 18 Treffern gewechselt, hat seine Anpassungsschwierigkeiten überwunden. Der 25-Jährige sprüht vor dem Kräftemessen mit den Reds vor Tatendrang.
Burkardt unterstrich im Breisgau seine technische Klasse und seinen enormen Instinkt. Trotzdem war er am Sonntag nicht wirklich zufrieden: "Das sind 100 Prozent zwei verlorene Punkte."
Er aber steht jetzt bei vier Bundesliga-Toren und drei Champions-League-Treffern. Bei ihm war bei der Gala gegen Galatasaray Istanbul (5:1) der Knoten geplatzt, der Nationalspieler hatte auch das Ehrentor bei Atletico Madrid (1:5) erzielt.
Dem Bundestrainer gefällt Burkardts Zwischenbilanz
Die Bilanz gefällt auch dem Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann sind das wichtige Leistungsnachweise, denn deutsche Stürmer mit Torgarantie auf internationaler Bühne gibt es nicht viele.
Nick Woltemade von Newcastle United ist ansonsten der einzige. In dieser Form sollte es Burkardt auch zur WM 2026 schaffen.
Frankfurt zahlt 21 Millionen für Burkardt
Die neue Frankfurter Nummer neun kam im Sommer nach langen Verhandlungen für angeblich 21 Millionen Euro Ablöse plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen in die Bankenstadt.
Seinen Wechselwunsch hatte er frühzeitig nach elf Jahren bei den Nullfünfern hinterlegt. Für die Eintracht war er damit zwar kein Schnäppchen, aber auch kein Spekulationsobjekt.
Burkardt kann Identifikationsfigur werden
Ob Burkardt wirklich bis Vertragsende 2030 bleibt, weiß in dem Geschäft niemand, aber so schnell wie Randal Kolo Muani, Omar Marmoush oder eben der im Sommer von Liverpool gelockte Hugo Ekitiké soll dieser Stürmer nicht wieder aus dem Herzen von Europa den Abflug machen.
Vorgänger Ekitiké dürfte mit warmem Applaus empfangen werden, der filigrane Franzose verlor aber in Liverpool nach gutem Start seinen Rhythmus.
Trainer Slot stocksauer:Ekitiké zieht Trikot aus - und fliegt
Die Lücke in Frankfurt hat Burkardt geschlossen, der mit seiner bodenständigen Attitüde und seiner hohen Einsatzbereitschaft viel mitbringt, um zur Identifikationsfigur zu reifen.
Keine Tattoos und kein Social-Media-Account
Er verzichtet freiwillig auf Tattoos und Social Media, weil er beides für überflüssig hält. Zur Charakterfestigkeit gesellt sich ein Profil, das die Eintracht für einen Stoßstürmer dringend braucht: aggressives Anlaufen beim Pressing, hohe Effizienz im Abschluss. Die hat er sich in jungen Jahren angeeignet.
Beim EM-Sieg 2021 mit dem deutschen Nachwuchs war Burkardt übrigens noch derjenige, der für Florian Wirtz im Finale eingewechselt wurde. Beim Wiedersehen hat nur der Frankfurter seinen Startplatz sicher.
