Champions League: Frankfurter Party zum Auftakt gegen Istanbul

Burkardt-Gala gegen "Gala":Frankfurter Party zum Auftakt gegen Istanbul
Eintracht Frankfurt hat einen Traum-Auftakt in die neue Champions-League-Saison gefeiert. Gegen Galatasaray Istanbul gewann die SGE deutlich.
Eintracht Frankfurt hat einen erfolgreichen Champions-League-Auftakt gefeiert. Vor heimischer Kulisse bezwangen die Hessen Galatasaray Istanbul deutlich mit 5:1 (3:1). Neuzugang Jonathan Burkardt avancierte mit zwei Toren und einer Vorlage zum Mann des Abends.
Schon vor dem Spiel war klar, dass es auch aus Sicht der Fans eine spannende Partie werden könnte. Die Fans von Galatasaray hatten angekündigt, das Aufeinandertreffen in Frankfurt zu einem Heimspiel machen zu wollen.
Istanbul geht früh in Führung
Spätestens mit dem Einlauf beider Mannschaften war klar - dies war nicht gelungen. Das Waldstadion erstrahlte dank einer beeindruckende Choreografie der Frankfurter Fans in den Vereinsfarben Schwaz und Weiß.
Den Gästen aus Istanbul war nach Anpfiff aber herzlich egal. Sie fanden viel besser ins Spiel und gingen mit der ersten Chance der Partie in Führung. Nach Ballverlust Hugo Larsson bediente Ex-Bayern-Spieler Leroy Sané Yunus Akgün mustergültig.
Dieser ließ im Strafraum der Eintracht Nnamdi Collins ins Leere rutschen und vollendete eiskalt ins rechte Eck (8.). Frankfurt war von dem Gegentreffer sichtlich geschockt, "Gala" blieb die bessere Mannschaft und hatte durch Baris Yilmaz in der 24. Minute die große Chance auf das 2:0.
Doan trifft zum Ausgleich
Der Stürmer war nach frecher Freistoßvariante von Ilkay Gündogan am Fünfmeterraum vollkommen frei vor Michael Zetterer, traf den Ball jedoch nicht sauber und ließ ihn im Frankfurter Nachthimmel verschwinden.
Mitte der ersten Halbzeit schien der Schock der SGE nachzulassen. Die Elf von Dino Toppmöller agierte nun bissiger in den Zweikämpfen, setzte die Gäste stärker unter Druck - und kam mit etwas Glück zum Ausgleich.
Nach fahrlässigem Ballverlust Istanbuls chipte Frankfurts Ritsu Doan Verteidiger Davinson Sanchez an, der die Kugel unfreiwillig ins eigene Tor abfälschte - der Ausgleich (37.).
Frankfurt dreht die Partie
Das Momentum kippte nun in Richtung der Gastgeber und Neuzugang Burkardt, der bisher noch etwas Startschwierigkeiten bei der Eintracht hatte, konnte sich auszeichnen.
Zunächst bereitete er mit einer passgenauen Flanke das 2:1 durch Can Uzun vor (42.+2), nur zwei Minuten später traf er selbst nach einem Freistoß per Kopf zum 3:1 Pausenstand.
Burkardt entscheidet die Partie
Den Schwung vom Ende des ersten Abschnitts konnte Frankfurt auch nach der Halbzeit wieder auf den Platz bringen. Die SGE die optisch bessere Mannschaft - einzig ein schlecht geklärter Ball von Arthur Theate führte zu einer Chance Istanbuls.
Sanés Abschluss aus der zweiten Reihe rauschte jedoch am linken Pfosten vorbei (55.). Auf Seiten der Gäste mehrten sich nun die Distanzschüsse, Frankfurt wartete auf Konter und belohnte sich.
Nach einem weiten Abwurf von Keeper Zetterer, setzte sich Nathaniel Brown auf der linken Seite durch und flankte auf den Kopf von Burkardt. Dessen Kopfball wurde etwas glücklich abgefältsch und trudelte so ins Tor der Gäste - das Spiel war entschieden (66.).
Knauff erhöht nochmal
Die Fans der Eintracht feierten ausgelassen. Mit dem 4:1 hallte es noch lauter als zuvor Fangesänge durch das Frankfurter Waldstadion - und Frankfurt ließ sich davon zu mitreißen.
Der eingewechselte Elye Wahi eroberte tief in der gegnerischen Hälfte gegen inzwischen fast wehrlose "Gala"-Spieler den Ball. Ansgar Knauff umkurvte den gegnerischen Keeper und traf zum Endstand (75.). Das ganze Stadion hüpfte, bebte und feierte ihre Mannschaft. Ein Traum-Auftakt der SGE in die neuen Champions-League-Saison.
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
