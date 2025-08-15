FC Liverpool: Auftaktsieg und emotionaler Abschied von Jota

Auch dank eines Tores von Hugo Ekitiké gewinnt der FC Liverpool zum Premier-League-Auftakt gegen Bournemouth 4:2. Der Abend steht aber ganz im Zeichen des verstorbenen Diogo Jota.

Die Liverpool-Fans gedenken vor dem Spiel dem bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Diogo Jota. Quelle: AP

Der FC Liverpool um Deutschlands Fußballstar Florian Wirtz hat das Spiel um den Community Shield verloren. Gegen Crystal Palace unterlag man im Elfmeterschießen. 10.08.2025 | 0:41 min

Schweigeminute für Diogo Jota und seinen Bruder

Die Partie wurde von der Trauer um Diogo Jota und dessen jüngeren Bruder André Silva begleitet, derer vor der Partie mit einer Schweigeminute und einer großen Choreografie gedacht wurde.

Die Liverpool-Fans ehrten ihren früheren Spieler und dessen Bruder, die in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben waren, indem sie auf zwei Tribünen Pappen in Grün, Rot und Weiß in die Höhe hielten und so Initialen und Rückennummern der beiden Portugiesen formten: "DJ20" und "AS30". Während der Hymne "You'll never walk alone" waren zudem erneut zahlreiche Schals und Fahnen mit Diogo Jotas Konterfei zu sehen.

Hugo Ekitiké erzielt für Liverpool das 1:0 gegen Bournemouth. Quelle: imago images

Ekitiké mit Tor und Vorlage

Nach der hochemotionalen Ouvertüre war es der von Eintracht Frankfurt nach Liverpool gewechselte Hugo Ekitiké (37.), der mit seinem ersten Premier-League-Tor zur Führung traf. Das 2:0 durch Cody Gakpo kurz nach dem Seitenwechsel (49.) bereitete der Franzose zudem vor.

Die Fußstapfen von Jürgen Klopp waren gewaltig, aber jetzt dominiert der FC Liverpool unter Arne Slot wie lange nicht. Wie hat der Nachfolger des Erfolgstrainers das geschafft? 09.01.2025 | 16:29 min

Antoine Semenyo (64., 76.) sorgte anschließend mit einem Doppelpack für den Ausgleich, doch der eingewechselte Federico Chiesa (88.) und Mohamed Salah (90.+4) ließen die Anfield Road jubeln. Wirtz blieb weitgehend unauffällig.

Liverpool sichert sich weiteres Top-Talent

Nur wenige Stunden vor dem erfolgreichen Premier-League-Debüt der zusammen bis zu 250 Millionen Euro teuren Ekitiké und Wirtz hatten die Reds die Verpflichtung des nächsten kostspieligen Neuzugangs bekannt gegeben. Der 18 Jahre alte Verteidiger Giovanni Leoni, der vom Serie-A-Klub Parma Calcio an die Anfield Road kommt, soll Liverpool Medienberichten zufolge umgerechnet rund 30 Millionen Euro kosten.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel