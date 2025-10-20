Auf einen fabelhaften Saisonstart folgte der unerwartete Einbruch für den FC Liverpool. Inzwischen hat Englands Meister weitaus mehr Sorgen als nur das Formtief von Florian Wirtz.

Florian Wirtz (2.v.r.) musste gegen Manchester United zunächst auf die Bank. Quelle: dpa

Spätestens seit Sonntagabend schrillen die Alarmglocken an der Anfield Road so laut, dass sie selbst beim wenige Kilometer entfernt beheimateten Stadtrivalen FC Everton zu hören sein dürften.

Die 1:2-Heimniederlage gegen das so schwach in die Saison gestartete Manchester United war die vierte Pflichtspielpleite hintereinander für den FC Liverpool. Das hat es seit November 2014 nicht mehr gegeben. Am Mittwoch haben die Reds gegen Eintracht Frankfurt in der Champions-League (21 Uhr) die nächste Gelegenheit, ihre Sieglos-Serie zu beenden.

Der FC Liverpool ist in der Champions League böse gestolpert. Die Reds verloren überraschend bei Galatasaray Istanbul nach einem schwachen Auftritt mit 0:1. 01.10.2025 | 1:18 min

Liverpool-Star Florian Wirtz in der Kritik

Trainer Arne Slot wirkt zunehmend ratlos. Wie schon bei der Niederlage gegen Chelsea vor der Länderspielpause ließ er 125-Millionen-Euro-Transfer Florian Wirtz zunächst auf der Bank, brachte ihn erst nach rund einer Stunde.

Der Nationalspieler stand bereits in der Kritik, als die Ergebnisse noch stimmten. Es gab kaum einen TV-Experten in England, der sich nicht am Neuzugang aus Leverkusen abarbeitete. Die Kritikpunkte: Er wirke wie ein Fremdkörper, passe nicht ins System.

Immerhin: Nach seiner Einwechslung gegen United leitete Wirtz den zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Doch wieder einmal kassierte man noch ein zweites Gegentor.

Pleite gegen Manchester United : Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise Der FC Liverpool hat das Prestigeduell der Rekordchampions gegen Manchester United verloren. Damit spitzt sich die Krise der Reds weiter zu.

Trügerische Siegesserie zu Saisonbeginn

Seit Mai hat keine andere Mannschaft in der Premier League so oft zwei oder mehr Gegentreffer kassiert wie die Reds. Dennoch legte der amtierende Meister zum Ligastart sieben Pflichtspiel-Siege in Folge hin.

Doch die waren mehr glücklich als souverän. Bei gleich sechs der sieben Erfolge fiel der Siegtreffer ab der 83. Minute oder später. Dreimal sogar erst in der Nachspielzeit.

Slots veränderte Herangehensweise

Seit der ersten Saison-Niederlage bei Crystal Palace hat es sich das Blatt komplett gewendet. Bei drei der vier folgenden Pleiten kassierte man den K.o. ab der 84. Minute, zweimal nach Ablauf der regulären Spielzeit.

Was bei Trainer Slot auffällt: Rotierte er in seiner Meistersaison nur selten auf mehr als zwei Positionen, ist er aktuell noch auf der Suche nach seiner Stammformation.

Die Fußstapfen von Jürgen Klopp waren gewaltig, doch zunächst dominierte der FC Liverpool unter Arne Slot. 09.01.2025 | 16:29 min

Liverpools Umbruch: Teuer und holprig

Wenig verwunderlich, muss er doch den größten Umbruch der jüngeren Klub-Geschichte handeln. Und den teuersten jemals. Fast eine halbe Milliarde Euro gab man für neue Spieler aus - Höchstwert im Weltfußball.

TV-Experte und Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves monierte:

Dieses Mittelfeld mit Gravenberch, Mac Allister und Szoboszlai war das beste der Liga. Jetzt versucht man, Wirtz einzubauen - und plötzlich spielt Szoboszlai rechts hinten. Die Balance stimmt nicht. „ Owen Hargreaves, TV-Experte

Florian Wirtz spielt mittlerweile in Liverpool. Hier eine Auswahl seiner besten Bundesliga-Tore für Leverkusen. 20.06.2025 | 4:36 min

Trainer Slots unglückliche Personalentscheidungen

Bei einigen Entscheidungen wirkt Slot in der Tat unglücklich. Nicht nur, dass Szoboszlai zeitweise als ungelernter Rechtsverteidiger fungiert, obwohl man dort mit Jeremie Frimpong einen 40 Millionen Euro teuren Nachfolger für Trent Alexander-Arnold verpflichtet hat. Auf der anderen Abwehrseite spielt Andy Robertson, Klub-Institution und Eckpfeiler der Meisterelf, gar keine Rolle mehr, seit der bisher selten überzeugende Milos Kerkez (47 Mio. Ablöse) gekauft wurde.

Und auch die anfangs funktionierende Offensive mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké als Stoßstürmer (5 Tore in seinen ersten 8 Einsätzen) veränderte Slot nach der Ankunft von Königstransfer Alexander Isak, dem er fortan den Vorzug gab. Das Problem: Isak kann in vier Liga- und zwei Champions-League-Spielen noch keinen Treffer vorweisen.

Slot gab zu: "Wenn man vier Mal hintereinander verliert, muss man sich Sorgen machen, das macht definitiv etwas mit der Mannschaft." Eine weitere Pleite in Frankfurt hätte historische Ausmaße. Fünfmal in Folge verlor Liverpool letztmals im Jahr 1953.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.