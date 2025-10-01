Champions League: Florian Wirtz unter Druck beim FC Liverpool

Nach der Champions-League-Pleite des FC Liverpool bei Galatasaray Istanbul wächst die Kritik an Florian Wirtz. Eine Reds-Legende empfiehlt, Wirtz erstmal aus dem Team zu nehmen.

"Nicht auf der Höhe": Wirtz in Liverpool unter Druck

Nationalspieler Florian Wirtz durchlebt nach seinem Wechsel zu Liverpool eine schwierige Phase. Quelle: dpa | Adam Davy

Nach der Niederlage (0:1) des FC Liverpool in der Champions League bei Galatasaray Istanbul wächst auch die Kritik an Nationalspieler Florian Wirtz. Reds-Legende Jamie Carragher sprach sich gar dafür aus, Wirtz erst einmal heraus zu nehmen.

"Im Moment denke ich nicht, dass die Balance im Team stimmt, und der offensichtlichste Fall ist Florian Wirtz", sagte Carragher: "Er ist einfach nicht auf der Höhe."

Er ist ein junger Kerl, der in eine neue Liga kommt – er hat noch viel Zeit als Liverpool-Spieler vor sich, aber ich meine, er muss jetzt aus der Mannschaft genommen werden. „ Liverpool-Legende Jamie Carragher

Am ersten Spieltag der Champions-League-Ligaphase konnte Liverpool noch gewinnen. 17.09.2025 | 3:00 min

Reds-Legende Carragher: "Im Moment ist es Chaos"

Wirtz sei ein junger Spieler, der in eine neue Liga gekommen sei, so Carragher. "Aber im Moment denke ich, dass er aus der Mannschaft herausgenommen werden muss, damit Liverpool zu dem zurückkehren kann, was es in der letzten Saison war, und dann von dort aus Selbstvertrauen aufbauen und defensive Stabilität entwickeln kann", befand der 47-Jährige, der seine gesamte Karriere für den FC Liverpool gespielt hat. "Denn im Moment ist es ein Chaos."

Nationalspieler Wirtz wechselte im Sommer für kolportierte 116 Millionen Pfund (ca. 132 Millionen Euro) plus Boni von Bayer Leverkusen zum englischen Traditionsverein. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Reds einen Vertrag bis 2030. Auch im neunten Einsatz gelang Wirtz noch kein Treffer.

Für Liverpool war es die zweite Niederlage binnen weniger Tage, zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Arne Slot in der Premier League 1:2 gegen Crystal Palace verloren.

Presse: Trainer Slot braucht einen Plan für Wirtz

"Die Eingewöhnungsphase dauert frustrierenderweise noch an", schrieb das "Liverpool Echo". Wirtz warte noch immer auf den großen Durchbruch, und Slot müsse schnell herausfinden, wie er den offensiven Mittelfeldspieler am besten einsetzen könne.

Der "Express" hob auch ein paar gute Aktionen von Wirtz hervor, betonte aber:

Liverpool braucht noch viel mehr von einem Spieler, auf den sie so viel gesetzt haben. Wirkt nicht selbstbewusst." „ Englische Zeitung "Express"

Die Sun bescheinigte Wirtz, "unter der Last der Erwartungen zu leiden". Die BBC schrieb, der 22-Jährige wirke derzeit "verloren", zudem müsse er sich noch an das Tempo beim englischen Meister gewöhnen.

Rooney: Wirtz passt nicht ins Liverpool-System

Vor der Champions-League-Partie der Reds hatte bereits der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney große Zweifel an der Verpflichtung von Florian Wirtz geäußert. "Ich sehe nicht, wo er ins Team passt", sagte Rooney in seiner BBC-Radiosendung "The Wayne Rooney Show" und stellte die Verpflichtung des deutschen Spielmachers grundsätzlich infrage. "Das war sehr viel Geld. Ich glaube, Wirtz schadet tatsächlich dem Gleichgewicht von Liverpool und der Art, wie sie spielen."

Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft sieht ein gravierendes Problem.

Es liegt nicht am Preisschild. Es liegt nicht am Spieler oder an seinen Fähigkeiten. Ich sehe einfach nicht, wie er in das System von Liverpool passt. „ Wayne Rooney über Florian Wirtz

