Pleite gegen Manchester United:Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise

Der FC Liverpool hat das Prestigeduell der Rekordchampions gegen Manchester United verloren. Damit spitzt sich die Krise der Reds weiter zu.

Die Enttäuschung über die Niederlage gegen Manchester United ist den Spielern des englischen Meisters FC Liverpool deutlich anzusehen. Quelle: Imago

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat das Prestigeduell der Rekordchampions gegen Manchester United verloren. Das Team um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz unterlag im eigenen Stadion mit 1:2 (0:1) gegen den Erzrivalen. Nach der vierten Niederlage in Serie - der dritten in der Premier League - stecken die Reds in der Krise.

Dreimal rettet das Aluminium für United

Bryan Mbeumo (2. Minute) und Harry Maguire (84.) erzielten die Tore zum etwas glücklichen Sieg für United, dem ersten in Anfield seit fast zehn Jahren. Cody Gakpo (78.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den über weite Strecken spielbestimmenden Meister.

Die Gastgeber ließen sich von dem frühen Rückschlag nicht beirren und dominierten das Spielgeschehen, während Manchester vor allem auf Konter lauerte. Liverpool drängte auf den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium - allein Cody Gakpo traf dreimal den Pfosten - und an United-Keeper Senne Lammens, der eine starke Leistung zeigte.

Wirtz erst spät eingewechselt

Die Einwechslungen von Florian Wirtz und insbesondere des Ex-Frankfurters Hugo Ekitiké brachten nach einer guten Stunde neuen Schwung in Liverpools Angriffsbemühungen. Den hochverdienten Ausgleichstreffer erzielte dann aber Gakpo nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Federico Chiesa.

Galatasaray Istanbul vollzieht eine 360-Grad-Kehre. Dem 1:5 zum Auftakt gegen Frankfurt lässt der türkische Spitzenklub einen 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool folgen. 01.10.2025 | 1:18 min

Liverpool ließ danach nicht locker und spielte auf Sieg. Doch nach einer Ecke für Man United prallte ein Schuss von Mbeumo zunächst von Chiesa ab, landete dann aber bei Bruno Fernandes, dessen Vorlage Maguire per Kopf verwertete. Zuletzt hatte Manchester United im Januar 2016 in Liverpool gewonnen.

Tabellenspitze rückt weiter in die Ferne

Bitter für die Reds: Obendrein musste Ryan Gravenberch nach einem unglücklichen Umknicken kurz nach der Pause ausgewechselt werden. Während Man United in dieser Saison langsam in Fahrt kommt, verliert Liverpool vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal betrug nach dem Spiel schon vier Punkte.

Kritik nach Startproblemen in England : Gündogan verteidigt Wirtz: "Macht immer etwas mit dir" Florian Wirtz hat beim FC Liverpool einen Stotterstart hingelegt. Die zunehmende Kritik an dem Nationalspieler geht Ilkay Gündogan und Dietmar Hamann zu weit. mit Video

