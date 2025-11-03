Ein erster Schritt aus der Krise ist getan. Doch was der für den FC Liverpool tatsächlich wert ist, wird erst diese Woche mit zwei Spielen gegen Weltklasse-Mannschaften zeigen.

Liverpools Trainer Arne Slot kämpft mit seinem Team gegen eine hartnäckige Krise an. Quelle: Witters

Arne Slot wähnte sich bereits auf dem Höhepunkt der Bedrängnis: "Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass der Druck noch größer wird", gab der angezählte Trainer des FC Liverpool Mitte vergangener Woche zu Protokoll.

Seine (B-)Mannschaft hatte da gerade sang- und klanglos zu Hause mit 0:3 im Ligapokal gegen Crystal Palace verloren - und die sechste Pflichtspiel-Niederlage in den vergangenen sieben Partien hinnehmen müssen.

Liverpools Lebenszeichen nach vier Ligapleiten

Ob der Druck nach einer weiteren Pleite nicht doch noch gestiegen wäre, bleibt Spekulation. Denn mit dem 2:0 gegen Aston Villa am späten Samstagabend stoppten die Reds ihre vier Spiele währende Niederlagenserie in der Premier League - und damit den alarmierenden Abwärtstrend der vergangenen Wochen.

In der Liga hat Liverpool bis zum Sieg über Aston Villa vier Mal in Serie verloren, der einzige Sieg aus den vergangenen sieben Pflichtspielen war das 5:1 in der Königsklasse bei Eintracht Frankfurt. 22.10.2025 | 2:59 min

Damit kommt der englische Meister womöglich gerade noch rechtzeitig wieder in Form, um es binnen sechs Tagen mit gleich zwei Schwergewichten des internationalen Fußballs aufnehmen zu können.

Besondere Rückkehr für Alexander-Arnold

Erst kommt es am Dienstag zu einem Wiedersehen mit einem guten Bekannten. Trent Alexander-Arnold kehrt in der Champions League mit Real Madrid nur wenige Monate nach seinem Wechsel nach Spanien zurück an die Anfield Road.

Der Empfang für den gebürtigen Liverpooler dürfte wenig liebevoll werden, nahmen ihm doch viele Reds-Fans den Abgang zu den Königlichen übel. Alexander Arnold ist darauf gefasst, sagte Amazon Prime: "Ich habe dort Erinnerungen, die mich ein Leben lang begleiten werden, und egal, wie ich empfangen werde, daran wird sich nichts ändern."

Nach Madrid ist vor Manchester

Für Liverpool folgt auf das Highlight gegen den Rekordsieger der Königsklasse direkt das nächste in der Liga: Am Sonntag müssen sie auswärts beim Tabellenzweiten Manchester City ran. Der Ex-Meister gewann neun seiner letzten zwölf Pflichtspiele - bei nur einer Niederlage.

Torjäger Mohamed Salah, der beim Erfolg über Villa sein 250. Pflichtspiel-Tor für Liverpool erzielte, sagte mit Blick auf die kommenden Hochkaräter: "Das ist ein guter Bonus vor den sehr wichtigen Spielen gegen Madrid und City. Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns."

Erstmals seit September ohne Gegentor

Nicht nur, dass man das nach vier Siegen in Folge gemeinsam mit Spitzenreiter Arsenal formstärkste Team der letzten Wochen besiegte. Liverpool spielte gegen Aston Villa erstmals seit Mitte September und überhaupt erst zum dritten Mal in dieser Saison zu Null.

Galatasaray Istanbul vollzieht eine 360-Grad-Kehre. Dem 1:5 zum Auftakt gegen Frankfurt lässt der türkische Spitzenklub einen 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool folgen. 01.10.2025 | 1:18 min

Entsprechend erleichtert war auch Kapitän Virgil van Dijk im Anschluss, sagte dem TV-Sender BeIn Sports: "Wir haben kein Gegentor kassiert - dafür haben wir als Team hart gearbeitet. Das ist nicht nur die Aufgabe des Torwarts oder der letzten Verteidigungsreihe, sondern jeder muss dazu beitragen."

Wird Wirtz nun zum Dauer-Reservisten?

Florian Wirtz durfte seinen Beitrag nur in der Schlussphase leisten. Slot ließ den in den Wochen des Misserfolgs arg kritisierten deutschen Nationalspieler, der in dieser Saison noch torlos ist, 77 Minuten lang auf der Bank. Wie sehr diese Maßnahme aus Leistungsgründen oder doch eher im Sinne der Schonung für die anstehenden beiden Topspiele erfolgte, blieb zunächst Slots Geheimnis.

Ob Wirtz schnell wieder eine wichtigere Rolle einnimmt, oder ob er seinen Stammplatz erstmal los ist, darüber wird am Ende der Woche mehr Klarheit herrschen. Und auch darüber, wie nachhaltig Liverpools gegen Villa eingeleiteter Aufschwung ist.

