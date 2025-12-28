Erstes Tor für Liverpool: Florian Wirtz genießt und will mehr

Ist der Knoten jetzt geplatzt? immerhin hat Florian Wirtz im 24. Anlauf für seinen neuen Klub FC Liverpool sein erstes Tor erzielt.

Nach 23 Spielen hat's geklappt: Florian Wirtz (rechts) trifft, und Vorlagengeber Hugo Ekitike gratuliert. Quelle: AP | Ian Hodgson

Mit großer Erleichterung hat Florian Wirtz auf das Ende seiner Torflaute beim FC Liverpool reagiert. Beim 2:1-Heimsieg gegen das in der Premier League noch sieglose Schlusslicht Wolverhampton Wanderers war ihm das erste Pflichtspieltor für seinen neuen Klub gelungen.

"Ich war sehr glücklich und bin es immer noch", sagte der Ex-Leverkusener:

Natürlich wollte ich früher anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben. „ Florian Wirtz, FC Liverpool

Florian Wirtz: 23 Spiele ohne Tor

23 Einsätze hatte der 22-Jährige auf dieses Erlebnis warten müssen.

Im Sommer war Wirtz für eine Ablöse von rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen, zuletzt war er zunehmend in die Kritik geraten. Beim Erfolg gegen Wolverhampton spielte Wirtz jedoch überragend und erzielte das 2:0.

So oft wie zuletzt verliert der FC Liverpool selten. Was steckt hinter dem holprigen Saisonstart des englischen Meisters und was hinter der Kritik an Top-Einkauf Florian Wirtz? 06.11.2025 | 14:55 min

"Es war sehr schön. Das Gefühl auf dem Platz mit den Fans um mich herum. Ich wusste einfach, dass dieser Tag kommen würde. Ich versuche einfach, so weiterzumachen", sagte der Mittelfeldspieler bei "Sky".

Die Premier League sei die härteste Liga der Welt, fügte Wirtz bei der BBC hinzu. "Ich muss mich einfach an die körperliche Härte und meine Mitspieler im Mittelfeld gewöhnen."

Jedes Spiel fühle ich mich ein bisschen besser, so soll es weitergehen. „ Floria Wirtz

Liverpool-Coach Arne Slot glaubt an Wirtz

Liverpools Trainer Arne Slot zeigte sich zuversichtlich, dass bei Wirtz nun der Knoten geplatzt ist. "Er wird viele Tore mehr wie dieses schießen", sagte der Coach und ergänzte: "Jeder in der Fußballwelt weiß, was man über ihn sagt, auch wenn er es nicht weiß."