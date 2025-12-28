Erstes Tor für Liverpool: Florian Wirtz genießt und will mehr

Erstes Tor für den FC Liverpool:Florian Wirtz genießt und will mehr
Ist der Knoten jetzt geplatzt? immerhin hat Florian Wirtz im 24. Anlauf für seinen neuen Klub FC Liverpool sein erstes Tor erzielt.
Mit großer Erleichterung hat Florian Wirtz auf das Ende seiner Torflaute beim FC Liverpool reagiert. Beim 2:1-Heimsieg gegen das in der Premier League noch sieglose Schlusslicht Wolverhampton Wanderers war ihm das erste Pflichtspieltor für seinen neuen Klub gelungen.
"Ich war sehr glücklich und bin es immer noch", sagte der Ex-Leverkusener:
Florian Wirtz: 23 Spiele ohne Tor
23 Einsätze hatte der 22-Jährige auf dieses Erlebnis warten müssen.
Im Sommer war Wirtz für eine Ablöse von rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen, zuletzt war er zunehmend in die Kritik geraten. Beim Erfolg gegen Wolverhampton spielte Wirtz jedoch überragend und erzielte das 2:0.
"Es war sehr schön. Das Gefühl auf dem Platz mit den Fans um mich herum. Ich wusste einfach, dass dieser Tag kommen würde. Ich versuche einfach, so weiterzumachen", sagte der Mittelfeldspieler bei "Sky".
Die Premier League sei die härteste Liga der Welt, fügte Wirtz bei der BBC hinzu. "Ich muss mich einfach an die körperliche Härte und meine Mitspieler im Mittelfeld gewöhnen."
Liverpool-Coach Arne Slot glaubt an Wirtz
Liverpools Trainer Arne Slot zeigte sich zuversichtlich, dass bei Wirtz nun der Knoten geplatzt ist. "Er wird viele Tore mehr wie dieses schießen", sagte der Coach und ergänzte: "Jeder in der Fußballwelt weiß, was man über ihn sagt, auch wenn er es nicht weiß."
