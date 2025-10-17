2. Bundesliga: Sylla trifft doppelt bei Schalke-Sieg in Hannover

Moussa Sylla hat sich mit einem Doppelschlag aus seiner Torkrise befreit. Mit dem 3:0 in Hannover setzt sich Schalke 04 an die Tabellenspitze der 2. Liga.

Moussa Sylla erlöst sich in Hannover mit zwei Treffern. Davor war er 687 Minuten erfolglos geblieben. Quelle: Imago

Moussa Sylla trifft wieder - und hat Schalke 04 vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Im Spitzenspiel bei Hannover 96 gewann das Team von Trainer Miron Muslic dank einer furiosen Anfangsphase und eines Doppelpacks seines Stürmers (3./14.) mit 3:0 (2:0) - und feierte damit bereits den siebten Saisonsieg im neunten Spiel. Die Niedersachsen dagegen befinden sich nach ihrem Traumstart weiter im Abwärtstrend.

Schalke 04 setzt sich in Bielefeld mit 2:1 durch und springt auf einen Aufstiegsplatz. Ein böser Aussetzer von Arminia-Keeper Kersken bringt die Knappen auf die Siegerstraße. 06.10.2025 | 7:55 min

687 Minuten hatte Sylla nach seinem bislang einzigen Saisontor am ersten Spieltag auf einen Treffer warten müssen und stand in der Kritik - und genoss dennoch stets das Vertrauen von Muslic. Entsprechend emotional jubelte der Nationalstürmer Malis über die Erlösung. Christian Gomis (86.) sorgte für die Entscheidung. S04 bleibt mindestens bis Sonntag Tabellenführer, dann kann die SV Elversberg mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder vorbeiziehen.

Spektakel in Hannover programmiert

Spektakel war vor 49.000 Zuschauern, darunter mehr als 10.000 Schalkern, ohnehin programmiert, keines der bisherigen 86 Duelle hatte torlos geendet. Nach zuletzt drei Siegen in Serie vertraute Muslic auf seine Startelf vom 2:1 bei Arminia Bielefeld. S04 presste hoch an, eroberte den Ball am gegnerischen Sechzehner - und Sylla vollendete mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck.

Beim 2:0 musste der 25-Jährige, der im Sommer schon mit einem Wechsel geliebäugelt hatte, nach einer Flanke am zweiten Pfosten nur noch einköpfen.

Dank Kenan Karaman mischt Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Liga weiter tüchtig mit. Der Kapitän erzielt beim 2:0 in Magdeburg beide Tore. Der FCM stürzt damit ans Tabellenende. 22.09.2025 | 7:06 min

Hannover zeigte sich kurz geschockt, lief dann aber an. Zweimal landete der Ball sogar im Netz, sowohl Mustapha Bundu (16.) als auch Hayate Matsuda (34.) standen zuvor aber im Abseits. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech, als Schiedsrichter Martin Petersen auch nach langer Ansicht der TV-Bilder nicht auf Handspiel von Schalkes Vitalie Becker und damit Elfmeter für 96 entschied. Ein weiteres Mal lief bereits die Torhymne, doch Bundus Abschluss landete im Außennetz (64.). Dann machte Gomis nach einer Ecke alles klar.

