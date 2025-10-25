RB Leipzig hat mit einem Rekordsieg in Augsburg seine Rolle als erster Bayern-Jäger gefestigt. Für Augsburg war es ein Negativrekord, schon zur Halbzeit war das Spiel entschieden.

Christoph Baumgartner und RB Leipzig feiern beim FC Augsburg den höchsten Bundesliga-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte. Quelle: AFP

RB Leipzig kommt unter dem neuen Trainer Ole Werner immer mehr in Schwung und hat sich in der Fußball-Bundesliga als erster Verfolger von Bayern München etabliert. Im rekordträchtigen Auswärtsspiel beim FC Augsburg gewann der Tabellenzweite mit 6:0 (4:0). Die Sachsen um die famosen Teenager Yan Diomande (18) und Assan Ouédraogo (19) sind damit seit sieben Spielen in Serie ungeschlagen und bleiben Spitzenreiter München auf den Fersen.

Diomande (10.), Romulo (18.), Antonio Nusa (22.) und Christoph Baumgartner (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Ouedraogo (56.) und Castello Lukeba (65.) erhöhten nach der Pause. Leipzig blieb damit im 16. Bundesliga-Duell in Folge gegen den Augsburg ungeschlagen und feierte seinen höchsten Auswärtssieg. Für den FCA wiederum setzte es die höchste Heimpleite seiner Bundesliga-Geschichte, der zarte Aufwärtstrend von zuvor vier Punkten aus zwei Spielen ist wieder dahin.

Leipzig kontert wie aus dem Lehrbuch

Leipzig überließ den Gastgebern zunächst den Ball, die wacher und mutiger wirkten. RB aber zeigte sich dafür von Beginn an deutlich effizienter. Diomande, für den angeschlagenen Johan Bakayoko in die Startelf gerutscht, gelang mit der ersten Chance die Führung. Das Tor gab Leipzig Sicherheit - die nächsten Treffer folgten: Romulo hielt nach starker Vorarbeit von Ouedraogo aus kurzer Distanz den Fuß hin, Nusa vollendete den nächsten Konter nach Vorarbeit von Diomande.

Und Augsburg? Die Spieler versammelten sich nach dem 0:3 im Kreis und besprachen ihre Taktik. Nur: Änderungen waren nicht ersichtlich. Baumgartner schloss den nächsten Konter nach einer weiteren Vorlage von Diomande zum 4:0 für die Gäste ab. Der zuletzt mehrfach zur Nationalmannschaft berufene Augsburger Torwart Finn Dahmen sah dabei äußerst unglücklich aus.

Bitterer Nachmittag für Augsburgs Torwart Dahmen

Wechsel vollzog Augsburgs Trainer Sandro Wagner zur zweiten Halbzeit nicht. Und so sah das Spiel unverändert aus. Augsburg versuchte sein Glück vergeblich aus der Distanz - und schaute in der Defensive machtlos zu. So auch bei einer feinen Leipziger Kombination über mehrere Stationen, die Ouedraogo mit einem satten Schuss krönte. Beim 0:6 sah Dahmen abermals unglücklich aus - er faustete sich eine Flanke gegen den eigenen Kopf, Lukeba war Nutznießer und schob unbedrängt ein.

