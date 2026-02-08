FC Bayern bezwingt Hoffenheim deutlich - TSG lange in Unterzahl

Der FC Bayern hat die Muskeln spielen lassen. Die Münchner ließen Hoffenheim in einem rasanten Topspiel keine Chance. Die Kraichgauer agierten mehr als 70 Minuten in Unterzahl.

Fünf Treffer, zwei Torschützen: Harry Kane und Luis Diaz schießen den FC Bayern zum Sieg gegen Hoffenheim. Quelle: Witters

Der FC Bayern hat das Topspiel gegen die TSG Hoffenheim überraschend deutlich für sich entschieden. Die Münchner bezwangen die seit Wochen groß aufspielenden Kraichgauer mit 5:1 (3:1). Das Team von Trainer Christian Ilzer agierte dabei allerdings lange in Unterzahl. Kevin Akpoguma hatte in der 18. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Der FCB konnte sich vor 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wieder auf seine Torgaranten verlassen. Harry Kane traf doppelt, Luis Diaz sogar dreimal. Für Hoffenheim erzielte Andrej Kramaric den zwischenzeitlichen Ausgleich. Für die TSG war es nach zuletzt fünf Siegen in Folge der erste Dämpfer des Jahres. Die Hoffnungen auf die Champions League leben trotzdem weiter.

Neuer und Kane bei Bayern wieder einsatzbereit

Bayern-Trainer Vincent Kompany konnte gegen die TSG aus dem Vollen schöpfen und wie erhofft auch die unter der Woche angeschlagenen Manuel Neuer und Kane einsetzen. Die Münchner, die zuletzt gegen Augsburg (1:2) und Hamburg (2:2) gepatzt hatten, waren von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht.

Schnell ergaben sich Chancen, die Bayern benötigten aber einen Strafstoß zur Führung. Akpoguma riss den enteilten Díaz um.

Munteres Spiel in München

Es entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem sich Hoffenheim trotz Unterzahl nicht versteckte und klare Chancen hatte. Ozan Kabak köpfte völlig frei am Münchner Tor vorbei. Fisnik Asllani traf die Latte. Kramaric scheiterte an Neuer, ehe der 39-Jährige dem TSG-Angreifer mit einem kapitalen Fehlpass zum neunten Saisontor verhalf.

Allerdings hätte es da schon 2:0 stehen müssen, denn Kane brachte das Kunststück fertig, das leere Tor zu verfehlen (27.). Der Engländer machte seinen Fehlschuss aber wieder gut, zudem traf der pfiffige Díaz noch kurz vor dem Pausenpfiff.

TSG hält auch in Unterzahl gut mit

Lange hatte es nicht nach einer derart klaren Bayern-Führung ausgesehen, da die TSG auch in Unterzahl zu gefallen wusste. Nach dem Wechsel blieben die Gäste erst einmal mutig.

Asllani hatte den Anschluss auf dem Fuß, diesmal reagierte Neuer glänzend (57.). Doch Díaz sorgte schließlich für die Entscheidung. Zudem verhinderte Baumann mit starken Reflexen weitere Münchner Treffer.

Quelle: dpa, SID, ZDF