Ohne Umweg ins Achtelfinale: Der FC Bayern hat in der Champions League mit dem 2:0 gegen Union St. Gilloise sein erstes Etappenziel erreicht.

In der ersten Hälfte tut sich der FC Bayern schwer gegen Union Saint-Gilloise. Nach der Pause machen die Münchner aber trotz Unterzahl den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt. 21.01.2026 | 2:59 min

Der FC Bayern hat in der Champions League vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach dem 2:0 im Heimspiel gegen Union St. Gilloise ist den Münchnern schon vor dem letzten Spieltag ein Platz unter den besten Acht sicher. In der vergangenen Saison hatten sie den Umweg übers Playoff nehmen müssen.

Harry Kane setzt Elfmeter ans Lattenkreuz

Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit drehten die Münchner gegen die Belgier zu Beginn der zweiten Halbzeit auf. Harry Kane köpfte in der 52. Minute das 1:0. Drei Minuten später verwandelte er einen an ihm verschuldeten Elfmeter zum 2:0.

Ab der 63. Minute war Vorsicht angesagt, denn die Münchner spielten nach der Gelb-Roten Karte für Min-Jae Kim in Unterzahl. In der 81. Minute verpasste Kane den Dreierpack, als er bei einem höchst schmeichelhaften Elfmeter den Ball ans Lattenkreuz knallte.

Neuer verhindert Rückstand der Bayern

Die Bayern-Elf tat sich gegen die mutigen Belgier schwer. Zwar hatte Kane (2.) früh eine gute Chance, doch Union fand schnell Mittel gegen die Hausherren, bei denen Joshua Kimmich sein Startelf-Comeback nach einer Knöchelblessur gab.

Er spielte im Mittelfeld, ließ sich aber immer wieder nach rechts hinten fallen, wo angesichts der Personalnot Raphael Guerreiro verteidigte - mehr schlecht als recht. Abwehrchef Dayot Upamecano fiel kurzfristig erkrankt aus, und so wirkte die Defensive anfällig.

Union-Stürmer Promise David (29.) hätte dies fast zum 0:1 genutzt, doch Manuel Neuer parierte dessen Kopfball stark. Auf der anderen Seite schnappte Guerreiro nach einer Ecke dem besser postierten Kane einen Kopfball weg und verfehlte das Tor (40.) - Kane reagierte mit Kopfschütteln.

Einstudierte Ecke bringt Kanes erstes Tor

Genau dieselbe einstudierte Variante mit dem Eckball auf den kurzen Pfosten brachte dann die Führung: Diesmal konnte Kane unbedrängt einköpfen. Ein Foul von Torwart Kjell Scherpen am Topstürmer ermöglichte dem Engländer das 2:0.

Das wäre schön gewesen. Aber so ist das nun mal. „ Harry Kane, nachdem er seinen 100. Elfmeter-Treffer verpasst hatte

Nachdem Kane seinen Elfmeter vergeben hatte (es wäre sein 100. Treffer vom Punkt gewesen), vergab anschließend auch Michael Olise (84.) nach einem Konter freistehend die Möglichkeit auf ein drittes Tor.

Trotz der Sperrung des Unterrangs der Fankurve musste der FC Bayern in seiner Arena nicht komplett auf die Ultras verzichten: Der harte Kern hatte sich Plätze im Oberrang organisiert.

Ich hoffe, dass das nicht oft passiert, die Fans sind wichtig für uns. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany zum Fan-Ausschluss

Über Unter- und Mittelrang hingen zwei riesige weiße Banner aus Protest gegen die UEFA-Strafe nach dem Pyro-Spektakel gegen Sporting Lissabon im Dezember. "Wir sind immer hier - die Kurve, das sind wir! Gegen Kollektivstrafen - für eine lebendige Fankultur", stand darauf in roten Buchstaben.

