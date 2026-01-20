Champions League verrückt: FK Bodö/Glimt bezwingt Manchester City

Die Fußballer von Bodö/Glimt haben etwas Historisches zustande gebracht. Gegen Manchester City feierten die Norweger ihren ersten Sieg überhaupt in der Champions League.

Manchester City hat sich in der Champions League bei Außenseiter FK Bodö/Glimt blamiert. Das Starensemble von Trainer Pep Guardiola verlor bei den Norwegern völlig verdient mit 1:3 (0:2).

Kasper Høgh (22. und 24. Minute) hatte die Mannschaft von Trainer Kjetil Knudsen schon vor der Pause mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel legte der ehemalige Frankfurter Jens Petter Hauge (58.) nach einem schönen Solo sogar zum 3:0 nach.

Gelb-Rot für City-Kapitän Rodri

City konnte kurz darauf zwar durch Rayan Cherki (60.) verkürzen. Weil Kapitän Rodri aber innerhalb weniger Minuten nach zwei taktischen Fouls Gelb-Rot sah (62.), mussten die Engländer den Rest der Partie in Unterzahl spielen.

Bei der Rückkehr von Angreifer Erling Haaland nach Norwegen hätte City mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen können. Bodö/Glimt wahrte mit dem überraschenden Erfolg die Chance auf die Playoffs.

