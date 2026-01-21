Die K.-o.-Runde der Champions League wird ohne die Eintracht stattfinden. Bei Quarabag Agdam kassierten die Frankfurter ein 2:3. Damit können sie die Top 24 nicht mehr erreichen.

Kein Entkommen für die Eintracht in Baku. Hier stoppt Abdellah Zoubir den Frankfurter Arthur Theate (links). Quelle: AP/dpa

Eintracht Frankfurt ist mit dem 2:3 (1:1) bei FK Quarabag Agdam vorzeitig in der Champions League gescheitert und bleibt im Jahr 2026 sieglos. Das Team von Interimstrainer Dennis Schmitt verlor in Baku trotz einer 2:1-Führung in letzter Minute und hat vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr, einen Platz unter den ersten 24 zu erreichen.

Eintracht verliert in Nachspielzeit

Vor rund 30.000 Zuschauern trafen Can Uzun (10. Minute) und Fares Chaibi (78./Foulelfmeter) aufseiten der Frankfurter, die sich am vergangenen Sonntag von Trainer Dino Toppmöller getrennt hatten.

Der überragend aufspielende Doppeltorschütze Camilo Duran (4./80.) und Bahlul Mustafazada (90.+4) ließen die Aserbaidschaner aber am Ende jubeln. Mit jetzt zehn Punkten stehen die Chancen aufs Erreichen des Playoffs gut. Entsprechend frenetisch wurde der Sieg gefeiert.

Frankfurt schläft beim 0:1

Die Frankfurter Defensive wirkte im Tiefschlaf, als Stürmer Duran mit der ersten Torraumszene zur Führung traf. Duran verwandelte im Nachschuss, nachdem Leandro Andrade zunächst an Eintracht-Schlussmann Kauã Santos gescheitert war.

Doch die Frankfurter ließen sich von der hitzigen Stimmung und dem eisigen Winterwetter in Baku nicht einschüchtern - und glichen schnell aus.Uzun luchste einem Gegenspieler im Strafraum den Ball ab und schoss mit links platziert ins Eck.

Kauã Santos auf der Linie stark

Nun spielten hauptsächlich die Aserbaidschaner, die in dieser Saison schon einen Sieg bei Benfica Lissabon eingefahren und dem FC Chelsea ein Remis abgetrotzt hatten.

Eintracht-Torwart Kauã Santos, der zum Jahreswechsel wieder Michael Zetterer als Nummer eins ablöste, stand immer wieder auf dem Prüfstand. Zwar leistete er sich die eine oder andere Nachlässigkeit, doch auf der Linie agierte er stark.

Eintracht führt dank Chaibis Elfmeter

Nach dem Wechsel wurde die Partie wurde ruppiger, Chancen gab es kaum noch. Bis Schiedsrichter Sandro Schärer einen Zweikampf zwischen Mustafazada und Ansgar Knauff für elfmeterwürdig erachtete.

Chaibi verwandelte souverän. Doch Frankfurts Freude hielt nicht lange, weil Duran zum 2:2 ausglich. Mit dem letzten Angriff der Partie traf Mustafazada zum Sieg.

Eintracht ohne Auswärtsfans

Die gewohnt reiselustigen Fans der Eintracht konnten sich den Fünf-Stunden-Flug Richtung Osten sparen und mussten diesmal zu Hause bleiben. Hintergrund ist ein von der UEFA verhängter Fan-Ausschluss nach den Vorfällen beim Gastspiel beim FC Barcelona im Dezember.

Dabei hatten die Eintracht-Fans nach UEFA-Angaben Gegenstände geworfen, Feuerwerkskörper gezündet und Sachbeschädigungen begangen.

Quelle: dpa