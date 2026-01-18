  3. Merkliste
Eintracht Frankfurt entlässt offenbar Trainer Toppmöller

Medienberichte nach Krisensitzung:Eintracht Frankfurt entlässt offenbar Trainer Toppmöller

|

Eintracht Frankfurt trennt sich laut Medienberichten von Trainer Dino Toppmöller. Der Fußball-Bundesligist reagiert damit auf zuletzt schwache Defensivleistungen der Mannschaft.

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller gestikuliert am Spielfeldrand im Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen

Das Spiel bei Werder Bremen war wohl sein Letztes als Trainer von Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller.

Quelle: IMAGO / DeFodi Images

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat offenbar auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Trainer Dino Toppmöller mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies berichteten am Sonntag Sky sowie "Bild" - nicht einmal 48 Stunden nach dem enttäuschenden 3:3 (1:1) bei Werder Bremen.

Am Samstag soll es eine Krisensitzung der Führungsetage um Sportvorstand Markus Krösche gegeben haben. Die SGE war mit nur zwei Punkten aus drei Spielen ins neue Jahr gestartet und hatte dabei neun Gegentore kassiert. Die Defensive der Eintracht gehört mit 39 Gegentoren in 18 Spielen zu den schwächsten der Liga.

Am Freitag keine Rückendeckung für Toppmöller

Nach dem Last-Minute-3:3 der Frankfurter zum Rückrunden-Auftakt am vergangenen Freitag bei Werder Bremen hatte Sportvorstand Markus Krösche ein klares Bekenntnis zu Toppmöller vermieden. Der Frage, ob es mit Toppmöller weitergehe, wich Krösche aus. "Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und müssen sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", sagte er stattdessen.

Younes Ebnoutalib und Nico Schlotterbeck am 09.01.26

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund liefern sich ein wahres Spektakel im Topspiel. Eine hart umkämpfte Partie, die in der Nachspielzeit ihren Höhepunkt findet.

12.01.2026 | 10:59 min

Für die Eintracht geht es schon am Mittwoch bei Karabach Agdam in Aserbaidschan darum, das frühe Aus in der Champions League zu verhindern. Auch in der Königsklasse drücken die vielen Gegentore (16) auf die Stimmung.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtet das ZDF im "aktuellen sportudio" am 17.01.26 ab 22:30 Uhr. Außerdem berichtet ZDFsportstudio am 19.01.2026 ab 0:00 Uhr in seinen Bundesliga-Clips.
