Eintracht Frankfurt entlässt offenbar Trainer Toppmöller

Eintracht Frankfurt trennt sich laut Medienberichten von Trainer Dino Toppmöller. Der Fußball-Bundesligist reagiert damit auf zuletzt schwache Defensivleistungen der Mannschaft.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat offenbar auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Trainer Dino Toppmöller mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies berichteten am Sonntag Sky sowie "Bild" - nicht einmal 48 Stunden nach dem enttäuschenden 3:3 (1:1) bei Werder Bremen.

Am Samstag soll es eine Krisensitzung der Führungsetage um Sportvorstand Markus Krösche gegeben haben. Die SGE war mit nur zwei Punkten aus drei Spielen ins neue Jahr gestartet und hatte dabei neun Gegentore kassiert. Die Defensive der Eintracht gehört mit 39 Gegentoren in 18 Spielen zu den schwächsten der Liga.

Am Freitag keine Rückendeckung für Toppmöller

Nach dem Last-Minute-3:3 der Frankfurter zum Rückrunden-Auftakt am vergangenen Freitag bei Werder Bremen hatte Sportvorstand Markus Krösche ein klares Bekenntnis zu Toppmöller vermieden. Der Frage, ob es mit Toppmöller weitergehe, wich Krösche aus. "Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und müssen sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", sagte er stattdessen.

Für die Eintracht geht es schon am Mittwoch bei Karabach Agdam in Aserbaidschan darum, das frühe Aus in der Champions League zu verhindern. Auch in der Königsklasse drücken die vielen Gegentore (16) auf die Stimmung.

