Ein Last-Minute-Treffer von Ansgar Knauff rettet Eintracht Frankfurt: Die Hessen haben in einem Spektakel in Bremen mit großer Mühe noch einen Punkt mitgenommen.

Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) bejubelt seinen Treffer zum 1:2 mit Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) Quelle: imago

Eintracht Frankfurt hat bei Werder Bremen spät einen Punkt gerettet, muss aber weiter auf seinen ersten Sieg im neuen Fußball-Jahr warten. Die defensiv so anfällige Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller kam zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga zu einem 3:3 (1:1) bei Werder Bremen.

Knauff erzielt späten Treffer für die Eintracht

Die SGE ging zunächst zweimal in Führung. Die neue Sturmhoffnung Arnaud Kalimuendo erwischte die Werder-Defensive nach 50 Sekunden noch im Tiefschlaf und traf geschickt mit der Fußspitze zur frühen Führung. Es war der erste Treffer der Winter-Leihgabe von Nottingham Forest im Eintracht-Trikot.

Unfassbar, es fühlt ich wie eine Niederlage an. Wir machen drei Tore und gewinnen trotzdem nicht. „ Bremens Justin Njinmah bei Sky

Mittelfeldspieler Jens Stage fügte hinzu: "Das ist nicht gut genug. Wir haben uns die Chance auf drei Punkte erarbeitet und haben am Ende nur einen. Das ist eine Riesenenttäuschung."

Im zweiten Durchgang brachte Nnamdi Collins (56.) die Gäste zum zweiten Mal in Führung, nachdem die Bremer zwischendurch durch Justin Njinmah (29.) zurückgeschlagen hatten. Nach dem Ausgleich von Jens Stage (78.) folgte Jovan Milosevics (80.) großer Moment, ehe die Eintracht noch einmal eine Antwort hatte.

Eintracht hat 39 Gegentore auf dem Konto

Werder belohnte sich mit dem Punkt für seinen Kampf und wischte die Unruhe der vergangenen Tage mit Berichten über eine schlechte Stimmung in der Kabine beiseite.

Champions-League-Teilnehmer Frankfurt lässt weiter die spielerische Selbstverständlichkeit vermissen, die sich die Verantwortlichen erwarten. 39 Gegentore bedeuten den schlechtesten Wert der Liga.

