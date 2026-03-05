Bas: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent

Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sollen zum 1. Juli um 4,24 Prozent steigen. Das teilte Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) mit.

Quelle: dpa

Die rund 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten vom 1. Juli 2026 an deutlich mehr Geld. Ihre Bezüge steigen um 4,24 Prozent, wie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas am Donnerstag in Berlin ankündigte. "Die gute Lohnentwicklung führt erneut zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck kommt", sagte die SPD-Co-Chefin. Dies sei eine gute Nachricht.

Die Erhöhung muss nun noch formal vom Bundeskabinett und Bundesrat gebilligt werden, damit sie am 1. Juli in Kraft treten kann.

Die demographische Entwicklung stellt das Rentensystem vor immer größere Probleme. 16.02.2026 | 1:47 min

Standardrente steigt um fast 78 Euro im Monat

Der Rentenwert steigt mit der Anpassung von aktuell 40,79 Euro auf 42,52 Euro im Juli. Die Renten steigen damit erneut stärker als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet bislang für dieses Jahr eine allgemeine Preissteigerung von 2,1 Prozent. Für eine rechnerische Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Anhebung ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Den Rentenkassen beschert die Erhöhung jährliche Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe.

Konkret beziffert werden diese erst in einer Verordnung zur Rentenanpassung, die von der Bundesregierung noch beschlossen werden muss. Im vergangenen Jahr waren die Renten um 3,74 Prozent erhöht worden. Für die Rentenversicherung brachte das jährliche Mehraufwendungen von über 15 Milliarden Euro mit sich.

In keinem anderen EU-Land ist die erwerbstätige Bevölkerung so alt wie hierzulande – inzwischen ist jeder vierte Beschäftigte zwischen 55 und 64 Jahre alt. Sina Mainitz berichtet von der Börse. 03.02.2026 | 1:06 min

Rente angepasst an Lohnentwicklung

Grundlage der jährlichen Anpassung ist die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Steigen die Löhne der Arbeitnehmer, ziehen die Renten im Folgejahr nach. In die Berechnung fließen vor allem die allgemeine Lohnentwicklung ein, aber auch die Entwicklung der Sozialabgaben, die Arbeitnehmer und Rentner zahlen. Die anpassungsrelevante Lohnentwicklung wurde nach Daten des Statistischen Bundesamtes mit 4,25 Prozent beziffert.

Geringfügig gedämpft wird die Erhöhung in diesem Jahr durch die Anhebung der Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen."Durch die Kopplung der Renten an die Löhne stellen wir sicher, dass die Rentnerinnen und Rentner an der Wohlstandsentwicklung der arbeitenden Bevölkerung teilhaben", unterstrich Bas.

Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. „ Bärbel Bas, SPD, Bundesarbeitsministerin