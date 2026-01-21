Champions League: Eintracht Frankfurt mit "Fußballgott" nach Baku

Eintracht Frankfurt ist in der Champions League bei Qarabag Agdam zum Siegen verdammt. Beim Baku-Trip ist plötzlich Alex Meier für die Adlerträger wieder ganz wichtig.

"Fußballgott" Alexander Meier will mit Interimscoach Dennis Schmitt die SGE zurück in die Erfolgsspur führen. Quelle: Imago

Es könnte für einen wie Alexander Meier wohl keine bessere Dienstreise geben als jene ins weit entfernte Baku. Wenn Eintracht Frankfurt nun in der Champions League bei Qarabag Agdam antritt (Mittwoch, 18.45 Uhr), spielt bei der plötzlich in die Verantwortung gerückten Legende die Erinnerung mit.

Frankfurter müssen in Qarabag Agdam siegen

Als die Hessen im Sommer 2013 schon einmal eine Europapokalpartie gegen diesen Gegner austrugen - damals das Playoff-Hinspiel zur Europa League - tat sich der Stürmer bei einem 2:0-Auswärtssieg als Doppeltorschütze hervor.

Der ehemalige Torjäger weiß noch, wie damals der vergilbte Rasen extra mit grüner Farbe gestrichen wurde, um den Platz im Fernsehbild besser aussehen zu lassen. Letztlich nahmen die Hessen die Hürde souverän.

Rose Topfavorit auf Toppmöller-Nachfolge Marco Rose ist der Topfavorit auf den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt. Problem: Der 49-Jährige steht noch bis zum 30. Juni bei RB Leipzig unter Vertrag. Der gebürtige Leipziger wäre nach Niko Kovac, Adi Hütter, Oliver Glasner und Toppmöller der fünfte Eintracht-Trainer mit einer Vergangenheit im Red-Bull-Kosmos.



Markus Krösche sagte: "Wir wollen jemanden, der eine gewisse Art und Weise Fußball spielt, offensiven und mutigen Fußball. Und der in der Lage ist und die Bereitschaft hat, Spieler weiterzuentwickeln". Namen wollte der Sportvorstand nicht kommentieren.

Qarabag Agdam steht besser als Eintracht da

Doch die Zeiten haben sich geändert. Stand jetzt wäre der Meister aus Aserbaidschan (7 Punkte) auf Platz 22 in der Liga-Phase der Königsklasse in den Playoffs, der Bundesligist (4 Punkte) auf Rang 30 ausgeschieden.

Nur ein Sieg erhält die Chancen aufs Frankfurter Weiterkommen. "Wir wollen in Baku gewinnen, um eine gute Ausgangsposition für das letzte Spiel gegen Tottenham zu haben", sagt Sportvorstand Markus Krösche.

Wenn alles optimal läuft, haben wir die Möglichkeit in die K.o.-Phase zu kommen. „ SGE-Sportvorstand Markus Krösche

Es dürfen keine Fans mitreisen

Es wäre auch fatal, würden die Adlerträger die Königsklasse vorschnell abschreiben. Mit an Bord des Charters ist am Dienstag ein 200 Personen umfassender Begleittross gestiegen.

Mehr Unterstützung gibt es nicht, denn wegen eines Fanausschlusses wegen der Pyrovorfälle zuletzt in Barcelona dürfen keine Anhänger mitreisen.

Zwei Neue nicht spielberechtigt

Was erschwerend hinzu kommt: Neuzugänge wie Arnaud Kalimuendo oder Ayoube Amaimouni-Echghouyab sind nicht spielberechtigt, was sogleich eine Schwächung bedeutet, weil die Wintertransfers voll eingeschlagen haben und an fünf der acht Toren in diesem Jahr direkt beteiligt waren.

Gut möglich, dass nun wieder Ansgar Knauff als Stoßstürmer im Tofiq-Bahramov-Stadion aushelfen muss. Die 31.200 Zuschauer fassende Spielstätte mit Laufbahn wird bei internationalen Spielen genutzt.

Gegner gilt als FC Barcelona des Kaukasus

Der erfolgreichste Fußballverein Aserbaidschans stammt aus der Stadt Agdam aus der Region Karabach, ist jedoch seit der armenischen Besetzung 1993 in der Hauptstadt Baku ansässig.

Ungewöhnlich: Gurban Gurbanov steht seit 2008 als Cheftrainer an der Seitenlinie und hat den Klub zum zwölften Mal in Folge in die Gruppen- oder Ligaphase eines Europacup-Wettbewerbs geführt.

Dass der Verein wegen seiner Philosophie als "der FC Barcelona des Kaukasus" bezeichnet wird, ehrt den gebürtigen Aserbaidschaner: Man könne die Katalanen nicht genau kopieren, sagte der 53-Jährige, "nichtsdestotrotz bevorzuge ich eine auf Ballbesitz basierende Spielweise".

Krösche: Schmitt ist ein "talentierter Trainer"

Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt muss nicht damit rechnen, gegen ein Abwehrbollwerk anzuspielen. Der beförderte U21-Übungsleiter, der in der Hessenliga den Ruf eines HB-Männchens genießt, weil der 32-Jährige viel schreit und gestikuliert, hat im neuen Trainergespann als DFB-Pro-Lizenzinhaber offiziell das Sagen.

Krösche nennt den lauten Einpeitscher einen "talentierten Trainer", der nun zusammen mit der leisen Legende Meier die Blockaden lösen soll.

Der am vergangenen Samstag 43 Jahre alt gewordene "Fußballgott" trainiert eigentlich die U19-Junioren der Eintracht, soll aber natürlich mit seiner Erfahrung mithelfen, "einen Impuls von außen zu setzen", wie Krösche sagte.

