Die mit Skepsis aufgenommene Reform der Champions League hat sich inzwischen etabliert. Die Anzahl der Topspiele ist gestiegen, das Ende der Gruppenphase hochspannend.

Der neue Modus der Champions League sorgte bei seiner Einführung vor 15 Monaten für Verwirrung und eine Frage: Wie soll eine Vorrunde ohne Gruppenphase mit 36 Mannschaften bloß funktionieren?

Ein Jahr und drei Monate später lässt sich sagen: Es handelte sich bei dem Konzept mit vier Heim- und vier Auswärtsspielen für jeden Teilnehmer tatsächlich mal um eine gute Idee. Denn vor allem am letzten Spieltag der ersten Runde ergab sich Ende Januar 2025 ein vorzügliches Spannungsmuster.

Packendes Vorrundenfinale in der Gruppenphase

Es standen 18 Partien zeitgleich an, von denen die meisten die Qualität besaßen, die aktuelle Tabelle zu revolutionieren. So schnell, wie die Tore fielen, ließ sich das Live-Klassement gar nicht aktualisieren. Das Hirn war mit der Frage überfordert, welcher Klub nun final die ersten acht Plätze belegt und damit kampflos ins Achtelfinale einzieht. Oder ob ein Verein Platz 25 belegt und damit komplett aus dem Rennen ist. Und wer belegt bloß die Positionen neun bis 24, die für die Playoffs qualifizieren?

Selten war der Blick auf einen zweiten Bildschirm mit dem Klassement so hilfreich wie in diesen 90 völlig verrückten Fußballminuten.

Tatsächlich ergaben sich aus den mit Hilfe von Großrechnern und KI ermittelten Vorrundenpartien Topspiele in rauen Mengen. Das Fehlen der Gruppenphase jedenfalls fiel nicht weiter auf.

Auch in dieser Saison gab es bereits herausragende Konstellationen in der ersten Runde: Der FC Bayern spielte gegen Chelsea sowie beim FC Arsenal und in Paris, Barcelona gegen Paris Saint-Germain, Real Madrid gegen Juventus Turin und der FC Liverpool gegen Real Madrid.

PSG überzeugte mit fußballerischer Exzellenz

Der von der katarischen Investorengruppe QSI gesponserte Klub aus Paris gewann schließlich nach einem formidablen Formanstieg in München erstmals die Champions League. Damit ging für die Katarer ein milliardenteurer Traum in Erfüllung.

Möglich gemacht hatte ihn die Taktik des Trainers Luis Enrique - enormes Pressing auf der gesamten Breite des Spielfeldes. Und kluge, technisch brillante, zu Enriques System passende Spieler wie der Marokkaner Achraf Hakimi, die Portugiesen Nuno Mendes, Vitinha und Joao Neves, der Georgie Khvicha Kvaratskhelia sowie die Franzosen Désiré Doué und der Weltfußballer Ousmane Dembélé.

Die fußballerische Exzellenz dieser Mischung war so passend, dass sie sogar von den Geldgebern ablenkte. Die waren bisher allgemein der Grund dafür, diesen Klub europaweit nicht gut zu finden. Enrique und seine elf Adjutanten auf dem Rasen jedoch vertrieben zumindest für ein paar herausragende Momente den Zusammenhang mit Katar. Im Finale gewann PSG mit 5:0 gegen ein vorgeführtes Team von Inter Mailand.

Endstation Viertelfinale für die Bayern

Inter hatte zuvor den Endspiel-Gastgeber FC Bayern im Viertelfinale nach einem 2:1-Sieg in München und einem 2:2 im Rückspiel im Viertelfinale ausgeschaltet. Damals galt das Münchner Team als zwar gut genug für die Bundesliga, aber als zu schwach für den großen Coup in Europa.

Inzwischen, nach einer großartigen Siegesserie in der deutschen Elite- und der Königsklasse mit nur einer Niederlage (gegen den FC Arsenal) fühlen sich der Rekordmeister und sein chronisch hochmütiges Umfeld plötzlich wieder bereit für den Einzug ins Finale.

In der Vorrunde bezwangen die Bayern bisher unter anderem Titelverteidiger PSG und Chelsea, sie steuern nun klar die Direktqualifikation für das Achtelfinale an. Die Chance darauf besitzt auch noch Borussia Dortmund trotz eines 2:2-Patzers zuletzt gegen die abgeschlagenen Norweger von Bodö/Glimt. Bayer Leverkusen kann es in die Playoffs schaffen, während Eintracht Frankfurt vor dem Aus steht.

Am Ende dürften es nach Lage der Dinge die Bayern sein, die von den deutschen Klubs am weitesten in diesem Wettbewerb kommen.

Sport : Champions League - 2025/26

