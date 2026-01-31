Hamburger SV knöpft Bayern Punkt ab: 2:2 im Bundesliga-Abendspiel

Punkte abgegeben statt nächster Kantersieg: Der FC Bayern muss beim Hamburger SV in der Bundesliga mit einem 2:2 zufrieden sein.

Miro Muheim (Hamburger SV 28) und Lennart Karl (FC Bayern München 42) kämpfen um den Ball. Quelle: Imago

Der FC Bayern patzt erneut - und die Verfolger frohlocken: Das Münchner Starensemble hat eine Woche nach der ersten Saisonniederlage überraschend auch beim Hamburger SV Punkte liegen lassen. Der FCB kam an früherer Wirkungsstelle von Coach Vincent Kompany nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio ab 22:30 Uhr).

HSV beendet schwarze Serie gegen Bayern

Borussia Dortmund kann damit am Sonntag mit einem Sieg gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim auf sechs Punkte an den Tabellenführer heranrücken.

Der HSV hatte die vorangegangenen acht Bundesliga-Spiele gegen die Bayern allesamt verloren, fünf davon mit fünf oder mehr Toren Unterschied.

Von Beginn an hohes Tempo und viele Chancen

Beide Teams erarbeiteten sich schnell mehrere Topchancen. Unter anderem köpfte Luka Vuskovic nur knapp am Tor des mehrfach geprüften Manuel Neuer vorbei (6.). Joshua Kimmich drosch den Ball für die Bayern an die Latte (29.) und verursachte dann einen Elfmeter, den Fabio Vieira in der 34. Minute verwandelte und den die Münchner dank Harry Kane konterten (42.).

Die Bayern wirkten aber wenig dominant. Ein Eindruck, der auch im zweiten Durchgang trotz schneller Führung durch Luis Diaz (46.) erst einmal weiter Bestand hatte.

Alphonso Davies rettet in höchster Not

Dayot Upamecano (65.) traf nach einer Ecke dann den Pfosten. Aber auch die Hausherren blieben gefährlich. Toptalent Luka Vuskovic köpfte zum Ausgleich ein (53.). Das 3:2 für den HSV lag in der Luft, als Alphonso Davies nach einem perfekten Konter gegen Vieira kurz vor der Linie für Neuer klären musste (75.).

Jetzt hat's die Bayern auch in der Bundesliga erwischt: Der FC Augsburg verpasst den Münchnern mit dem 2:1 die erste Saison-Niederlage und festigt so seinen Ruf als Bayern-Angstgegner. 26.01.2026 | 10:13 min

Damit ist es den Münchnern nicht gelungen, das 1:2 gegen Augsburg vom vergangenen Samstag gänzlich abzuschütteln. Die erste Reaktion hatten die Münchner zwar in der Woche in der Champions League beim 2:1-Sieg in Eindhoven gezeigt - in der deutschen Eliteklasse geht ihnen derzeit aber die gewohnte Souveränität ab.

Die Hamburger jubelten dagegen über einen nicht wirklich eingeplanten, aber wertvollen Punkt im Abstiegskampf.

Quelle: ZDF, SID