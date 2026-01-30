Eintracht Frankfurt: Albert Riera wird neuer Trainer

Eintracht Frankfurt hat wie bereits erwartet Trainer Albert Riera als Nachfolger von Dino Toppmöller verpflichtet. Der Spanier soll die Hessen kommende Woche übernehmen.

Eintracht Frankfurt hat Albert Riera verpflichtet. Quelle: imago images | Inpho Photography / Byrne, Ryan

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Dino Toppmöller verpflichtet. Das teilte der Klub am Freitag mit. Über die Personalie wurde schon länger spekuliert.

Sportvorstand Markus Krösche sagte in einer Klubmitteilung: "Albert Riera verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team."

Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht" „ SGE-Sportvorstand Markus Krösche

Am Sonntag noch für Celje auf der Trainerbank

Der 43 Jahre alte Riera kommt vom slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje, in der Mainmetropole erhält er einen Vertrag bis 2028. Am kommenden Sonntag wird Riera auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von Celje an der Seitenlinie stehen.

In Frankfurt wird der Spanier zum Wochenanfang erwartet, sein Debüt auf der Frankfurter Trainerbank wird er demnach am kommenden Freitag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Union Berlin geben. Laut eines Bild-Berichts soll die Eintracht für den Coach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro zahlen.

Trainersuche dauerte einen halben Monat

Eintracht Frankfurt befand sich seit der Entlassung von Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen am 16. Januar auf Trainersuche. Zuletzt coachten Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team interimsmäßig.

Neben Riera waren zuvor als mögliche Toppmöller-Nachfolger unter anderem auch der ehemalige Leipzig-Coach Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli sowie Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen gehandelt worden.

Riera war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux. Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für den FC Liverpool aktiv.

Mit seinem bisherigen Klub schaffte Riera den Sprung in die Playoffs der Conference League, in der heimischen Liga ist Celje klarer Tabellenführer. Bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar gewesen sein.

