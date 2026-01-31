Eintracht Frankfurt ist mit der Niederlage gegen Bayer Leverkusen nochmal tiefer abgestürzt. Der neue Trainer Albert Riera steht vor einer riesigen Aufgabe.

Nach Spielende waren Mario Götze, Arthur Theate und Robin Koch (Eintracht Frankfurt) enttäuscht. Quelle: Imago

Albert Riera wird nachgesagt, er sei ein brodelnder Vulkan. Einer, der sich gerne mal mit seiner Umgebung anlegt. Ein Trainer, der gegen Widerstände angeht. Vielleicht braucht es genau einen solchen Einpeitscher, um Eintracht Frankfurt wieder Leben einzuhauchen. Denn die Lage verschlimmert sich von Woche zu Woche.

Die Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen (1:3) hat am Samstag einen neuen Tiefpunkt manifestiert. Die Adlerträger sind in der Bundesliga auf Sturzflug in Richtung Mittelmaß - und im Europapokal als einziges deutsches Team ausgeschieden.

Für Eintracht Frankfurt geht eine ernüchternde Champions-League-Saison zu Ende. Auch gegen Tottenham unterlagen die Hessen am Ende verdient. 28.01.2026 | 2:54 min

Die Karikatur eines Europapokalanwärters

"In der ersten Halbzeit war es nicht gut, die haben wir ein bisschen verschlafen, wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen", kritisierte Sportvorstand Markus Krösche.

Nach der Entlassung des nicht nur im Umfeld beliebten Trainers Dino Toppmöller hat sich nichts gebessert. Im Gegenteil: Das aktuelle Ensemble kommt wie die Karikatur eines Europapokalanwärters rüber.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Trainer Dino Toppmöller entlassen. Damit reagiert der Klub auf die sportliche Krise in den letzten Wochen. 18.01.2026 | 0:18 min

Die Werkself trifft fast mühelos

Ob Riera das geahnt hat? Der 43-Jährige hat am Wochenende lieber mit dem slowenischen Tabellenführer NK Celje noch das Topspiel gegen Maribor begleiten wollen. Auch ihm dürfte zugetragen worden sein, wie leicht die Werkself zu ihrem Erfolgserlebnis gegen seinen künftigen Arbeitgeber kam. Am kommenden Montag wird er seinen Job in Frankfrurt antreten.

Fast schon blamabel scheidet Frankfurt beim Außenseiter Qarabag Agdam aus der Champions League aus. Die Ursachen für den Einbruch liegen tiefer – das weiß Manager Markus Krösche. 22.01.2026 | 2:58 min

Arthur (26.) und Malik Tillmann (33.) stellten die 2:0-Pausenführung her, ehe nach dem Anschlusstreffer von Frankfurts Abwehrchef Robin Koch (50.) der Leverkusener Stratege Aleix Garcia (90.+3) die Restzweifel beseitigte.

Eintracht mit fürchterlicher Bilanz

Interimstrainer Dennis Schmitt haderte mit der Gelb-Roten Karte gegen Ellyes Skhiri (71.), doch im Zusammenspiel mit Klubikone Alexander Meier hat das Gespann nichts bewirken können.

Krösche räumte ein, dass der Plan "ergebnistechnisch nicht funktioniert hat". Sieben Pflichtspiele mit fünf Niederlagen und zwei Unentschieden haben die Hessen im Januar verbucht. Eine fürwahr fürchterliche Bilanz.

Die Verpflichtung des neuen Trainers ist ein Risiko

Riera wird das Gewand eines Retters überstreifen müssen. Ein gewisses Risiko spielt bei seiner Verpflichtung mit: Der gleich mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattete Spanier bringt die Erfahrung von 430 Pflichtspielen als Aktiver in großen Ligen mit, seine Reputation als Coach ist im Vergleich allerdings überschaubar.

"Wir haben uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht", sagte Krösche, der am Samstag den Begriff "Zeitenwende" nicht in den Mund nehmen wollte.

Auch im zweiten Spiel nach der Entlassung von Trainer Toppmöller läuft's bei der Eintracht nicht besser. Hoffenheim dominiert die Frankurter, schenkt ihnen wieder drei Tore ein und siegt 3:1. 26.01.2026 | 7:21 min

Sein unerwarteter Wunschkandidat solle zuerst "Prinzipien und Struktur" in die Mannschaft transportieren. Es gehe bis zur nächsten Partie am Freitag bei Union Berlin darum, verlorene Selbstsicherheit herzustellen, so der Manager.

Krösche will Vergangenheit abhaken

Kritik an der sich hinziehenden Trainersuche wollte der 45-Jährige nicht gelten lassen: "Albert war halt noch unter Vertrag und dann geht das Ding auch nicht immer ganz so schnell." Riera, der wegen seiner Frau übrigens auch im Besitz eines russischen Passes ist, wird sich zu Wochenanfang vorstellen.

Eintracht Frankfurt hat in einem Spektakel in Bremen mit großer Mühe noch einen Punkt mitgenommen. Trainer Dino Toppmöller gerät damit weiter unter Druck. 16.01.2026 | 7:59 min

Dass dem gebürtigen Mallorquiner eine hohe Emotionalität nachgesagt wird, soll helfen. Zudem sprach Krösche die Empfehlung aus, "die Vergangenheit abzuhaken".

Die Verunsicherung der Hessen beginnt im Tor

Tatsächlich stehen für das neue Trainerteam - Riera bringt seine vertrauten Assistenten Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti mit - sofort wichtige Zukunftsfragen an. Zum Beispiel: Wie mit dem verunsicherten Eintracht-Schlussmann Kauã Santos verfahren?

Der fehlerbehaftete Brasilianer musste sich nach einem schlimmen Fehlpass eine längere eine Schimpfkanonade von Kapitän Koch anhören. Die Eintracht ist tief verunsichert. Ob Albert Riera helfen kann?

