Robin Koch
Robin Koch ist ein deutscher Fußballspieler, der für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielt. Außerdem ist er seit 2019 Teil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Robin Koch.
Biografie
Robin Koch wurde 1996 in Kaiserslautern geboren. Sein Vater Harry Koch spielte beim 1.FC Kaiserslautern, wo auch Robin seine Karriere begann. Er wechselte 2017 zum SC Freiburg und im Sommer 2020 zum englischen Klub Leeds United. Seit der Saison 2023/24 spielt Koch für Eintracht Frankfurt.
