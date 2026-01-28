FCB siegt - BVB und Leverkusen droht direktes Duell

Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen müssen in die Play-offs. Dort droht das direkte Duell der beiden deutschen Teams.

Trotz wackliger erster Halbzeit hat der FC Bayern gegen Eindhoven den zweiten Platz in der Champions-League-Ligaphase gesichert. Das Tor des Tages erzielte Jamal Musiala. 28.01.2026 | 2:57 min

Der FC Bayern München hat als einzige deutsche Mannschaft direkt das Achtelfinale der Champions League erreicht. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund müssen in die Play-offs.

Musiala trifft bei Startelf-Comeback

Startelf-Rückkehrer Jamal Musiala und Joker Harry Kane haben einem FC Bayern im Energiesparmodus die bestmögliche Ausgangslage für die K.o.-Runde der Champions League beschert. Der Zauberfuß und der Torgarant schossen die 1b-Elf der Münchner zum etwas schmeichelhaften 2:1 (0:0)-Erfolg beim niederländischen Meister PSV Eindhoven und sicherten damit Platz zwei in der Vorrunde der Königsklasse.

Letzter Spieltag in der Ligaphase der UEFA Champions League, an dem alle 18 Begegnungen der 36 Teams gleichzeitig stattfinden. Das ZDF berichtet exklusiv und zeigt alle Tore. 28.01.2026 | 73:57 min

Dadurch hat der deutsche Rekordmeister bis hinein in ein mögliches Halbfinale Heimrecht im Rückspiel. Für das Achtelfinale, das am 27. Februar ausgelost wird, waren die Bayern schon qualifiziert. Gespielt wird es am 10./11. und 17./18. März, Gegner ist ein Team von den Plätzen 15 bis 18.

Deutsche Duelle drohen: So geht es weiter Bayern München

Tabellenplatz 2, direkt für das Achtelfinale qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus



Bayer Leverkusen

Tabellenplatz 16, für die Play-offs qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus



Borussia Dortmund

Tabellenplatz 17, für die Play-offs qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Heimspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen



Eintracht Frankfurt

Tabellenplatz 33, damit ausgeschieden



Die Auslosung findet am Freitag statt.

Nach einer dürftigen ersten Halbzeit, in der Torwart Jonas Urbig mehrfach einen Rückstand verhinderte, hatte zunächst Musiala seinen großen Auftritt: Bei seinem Comeback in der Anfangsformation 207 Tage nach seiner schweren Verletzung traf er auf Zuspiel von Lennart Karl zum 0:1 (58.). Es war sein erstes Tor seit der Rückkehr.

Ismail Saibari (78.) glich für die nie aufsteckenden Hausherren aus. Doch Kane (84.) sicherte den Dreier mit seinem achten Saisontreffer in der Königsklasse. Eindhovens Mauro Júnior sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Tillman sichert Leverkusen die Play-offs

Bayer Leverkusen hat seinen Play-off-Matchball in der Champions League eiskalt verwandelt. Dank eines Slapstick-Treffers und neu entdeckter Spielfreude setzte sich der deutsche Vizemeister mit 3:0 (2:0) gegen den erschreckend teilnahmslosen FC Villarreal durch und erreichte damit das Mindestziel in Europa.

Bayer 04 Leverkusen hat mit einem starken Auftritt gegen Villarreal die Playoff-Teilnahme in der Champions League gesichert. Besonders einprägsam: Das 1:0. 28.01.2026 | 2:59 min

Malik Tillman (12.) profitierte zunächst von einem krassen Fehler des spanischen Torhüters Arnau Tenas, dann traf der Offensivspieler (35.) sehenswert per Direktabnahme. Alejandro Grimaldo (57.) erhöhte und belohnte die Werkself für einen überlegenen Auftritt. Die Königsklassen-Reise geht weiter: Bayers Gegner in der Zwischenrunde steht am Freitag nach der Auslosung fest.

Die Vorzeichen für Leverkusen hätten kaum besser stehen können. "Klar auf Sieg" werde die Werkself spielen, betonte Trainer Kasper Hjulmand, um keinesfalls auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Villarreal, mit nur einem Punkt schon vor dem Anpfiff ohne Chance aufs Weiterkommen, trat dazu mit einer besseren B-Elf an.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Dortmund verliert gegen Inter und muss in die Play-offs

Die Erfolgsserie gerissen, das direkte Achtelfinalticket verpasst: Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Ligaphase der Champions League einen Dämpfer kassiert und muss wie im Vorjahr den Umweg über die Play-offs gehen. Der BVB unterlag Inter Mailand 0:2 (0:0) und schaut nun gebannt in Richtung Nyon. In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden am Freitag (12 Uhr) die Play-offs ausgelost.

Borussia Dortmund hat zu Hause gegen Inter Mailand verloren. Das Traumtor von Dimarco leitete die Niederlage ein. Dennoch steht der BVB in den Playoffs. 28.01.2026 | 2:57 min

Dortmund hatte seit Dezember 2024 in der Königsklasse im eigenen Stadion nicht mehr verloren. Doch Federico Dimarco mit einem direkt verwandelten Freistoß (80.) und Andy Diouf (90.+4) besiegelten die Niederlage für den BVB.

Dass es nicht für den direkten Einzug ins Achtelfinale genügte, lag aber nicht allein am Ergebnis von Mittwochabend. Jüngst hatte der BVB mit 0:2 bei Tottenham Hotspur verloren und sich davor ein ärgerliches 2:2 gegen den Außenseiter Bodö Glimt geleistet. Dadurch war die Ausgangslage vor dem Duell mit dem italienischen Spitzenteam bereits höchst kompliziert gewesen. Dortmund war als 16. der 36er-Tabelle in den abschließenden Spieltag gegangen, der Sprung unter die besten acht Teams wäre nur bei passenden Ergebnissen auch von den anderen Plätzen möglich gewesen.

Für Eintracht Frankfurt geht eine ernüchternde Champions-League-Saison zu Ende. Auch gegen Tottenham unterlagen die Hessen am Ende verdient. 28.01.2026 | 2:54 min

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID