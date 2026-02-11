DFB-Pokal: Warum das Viertelfinale für den FC Bayern tückisch ist

Nach dem 6:0 und 5:1 der Münchner in der Bundesliga gegen Leipzig erscheint das Pokalspiel als vermeintlich unkomplizierte Aufgabe. Das könnte sich als trügerisch erweisen.

Selbstbewusst, aber mit größtem Respekt vor dem Gegner aus Leipzig: Vincent Kompany Quelle: ddp

Die Erinnerung spielt mit, wenn der FC Bayern am Mittwochabend RB Leipzig zum Viertelfinale im DFB-Pokal empfängt. Vor knapp drei Jahren waren die Münchner an selber Stelle letztmals in der Runde der letzten Acht angetreten - und hatten 1:2 gegen den SC Freiburg verloren.

Als Warnung taugt das auch deshalb, weil die Bayern seit ihrem letzten Gewinn des Pokaltitels 2020 nie über das Viertelfinale hinausgekommen waren. Dreimal waren sie seither in der zweiten Runde ausgeschieden, zweimal davon sogar gegen unterklassige Gegner, gegen den Zweitligisten Kiel und den Drittligisten Saarbrücken.

Bayern-Boss Dreesen: "Wir haben Nachholbedarf"

In der vergangenen Saison war im Achtelfinale gegen Leverkusen Schluss, wie gegen Freiburg in der eigenen Arena. Bei beiden Heimniederlagen war kurioserweise Harm Osmers der Schiedsrichter. Diesmal pfeift Daniel Siebert, wenn Leipzig, der Pokalsieger von 2022 und 2023, zum fünften Mal in den vergangenen sechs Saisons ins Halbfinale einziehen könnte.

Beim FC Bayern ist es ihnen wegen ihrer jüngeren Pokalvergangenheit umso wichtiger, die Pleiten, Pech und Pannen hinter sich zu lassen. "Es geht ums Ganze. Wir sind sechs Jahre nicht in Berlin gewesen", sagt Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, "wir haben Nachholbedarf." Angreifer Harry Kane ergänzt wegen der nahenden Titelentscheidungen:

Jetzt beginnt die eigentliche Saison. „ Harry Kane, Stürmer FC Bayern

5:1 gegen Leipzig als optische Täuschung

Die Erinnerung an Freiburg ist mit einer interessanten Parallele zur aktuellen Saison verbunden. Damals waren die Bayern in der Bundesliga zuvor mit einem 5:0 über den Sport-Club hinweggefegt, ehe sie diesem im Pokal unterlagen.

Nun blicken die Münchner sogar auf zwei hohe Ligasiege gegen Leipzig zurück (6:0 und 5:1). Beim zweiten Erfolg kam das Ergebnis allerdings als optische Täuschung daher. RB hatte lange überlegen gespielt, mit der höheren Zahl an Chancen.

Kompanys Leipzig-Lob und Selbstbewusstsein

Es ist also ein Viertelfinale mit einigen Tücken. In München wissen sie, welch knifflige Aufgabe das werden könnte gegen die von Ole Werner trainierte Mannschaft, die in der Bundesliga den vierten Tabellenplatz belegt.

Kompany zählte am Dienstag die Stärken der Leipziger auf, von den Flügeln bis zum zentralen Trio, "das sehr gefährlich ist und auch Tore macht, viel Kreativität hat", wie es der Münchner Trainer formulierte. Er sagte: "Das ist eine Mannschaft, die offensiv stark ist."

Zugleich gebietet es das Selbstverständnis beim FC Bayern, die eigenen Stärken höher zu gewichten und auf diese zu vertrauen. "Wir haben gegen Leipzig auch immer gezeigt, was wir machen können", sagte Kompany also und fügte selbstbewusst lächelnd an: "Wir haben auch die Flügelspieler, wir haben auch die unglaublich starken Zentrumsspieler, die immer Tore machen können."

Bayerns Gefahr, ein Saisonziel zu verpassen

Doch Kompany ist auch Realist, allein deshalb erwartet er keinen weiteren Kantersieg gegen die Leipziger. Erst recht nicht in diesem Wettbewerb, in dem durch den K.o.-Modus stets die Gefahr mitspielt, ein Saisonziel zu verpassen.

"Pokal gewinnen ist nicht immer jedes Spiel 4:0, 5:0 gewinnen und dann am Ende den Pokal in die Luft strecken", weiß Kompany, "es passiert immer was, bevor man diesen Titel gewinnt."

Kompanys Zuversicht und Hoffnung

Die Zuversicht, das in dieser Saison endlich mal wieder zu schaffen, war nicht zu überhören. Alle Titel stehen für den FC Bayern vor dem Viertelfinale noch in Aussicht, neben dem Pokal auch in der Meisterschaft und Champions League.

Doch zugleich lehrt die eigene Vergangenheit, dass es ganz anders kommen kann. Kompany hofft, diese Erfahrung nicht erneut machen zu müssen. Er sagt: "Wo wir jetzt sind, ist, wo wir sein wollen - und ich möchte Donnerstag noch dieses gleiche Gefühl haben."

