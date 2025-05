90′ +6 Fazit:

Der VfB Stuttgart ist der DFB-Pokalsieger 2024/25! Hoeneß' Mannschaft wird seiner Favoritenrolle im Finale gerecht und gewinnt gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2. Für die Schwaben ist es der erste Titel seit 18 Jahren und der vorzeitige Höhepunkt von Hoeneß' unfassbarer Amtszeit. Sarenren Bazee hätte früh für einen anderen Pokalabend sorgen können, ließ eine Riesenchance allerdings mit einem Lattenkracher liegen (12.). So konnte Stuttgart in nur 13 Minuten die Weichen auf Pokalsieg stellen und bestrafte drei dicke Patzer der Arminen eiskalt zur 3:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit schienen die Schwaben keine Zweifel mehr an ihrem Sieg aufkommen zu lassen, Millot erhöhte auf 4:0 (66.). Doch nach Kanias Treffer (82.) und Vagnomans Eigentor (85.) fing der Bundesligist nochmal an zu zittern. Die Arminia glaubte kurzzeitig nochmal an das Wunder, doch die Zeit rannte den Ostwestfalen davon. Während der VfB nächste Saison wieder durch Europa reist, darf die Arminia nach der ersten Trauer stolz auf eine sensationelle Pokalsaison zurückblicken.

90′ +6 Spielende

90′ +6 Oppie flankt hoch zu nah an den gegnerischen Kasten. Nübel schnappt sich das Leder.

90′ +5 Corboz trifft den Ball beim Volleyschuss von der Strafraumkante nicht richtig, Oppies Schuss wird geblockt. Der VfB schaukelt das Ding wohl nach Hause, kam in der Schlussphase aber nochmal ans Zittern.

90′ +4 Nübel hält das 4:2 fest! Auch Keeper Kersken mischt im Stuttgarter Strafraum mit. An den Ball kommt aber Kunze, der im Gewusel einfach mal draufhält. Nübel behält trotz zahlreicher Spieler vor seiner Nase den Überblick und pariert stark. Beim Nachstochern pfeift Dingert ein Offensivfoul ab.

90′ +3 Oppie setzt einen Freistoß von der rechten Seitenlinie ans Außennetz, der Schuss war jedoch abgefälscht.

90′ +2 Corboz ackert nochmal auf der rechten Seite. Doch die Arminen schaffen es aus dem Spiel heraus gerade nicht mehr vor das Stuttgarter Tor.

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

90′ Gelbe Karte für Joel Felix (Arminia Bielefeld)

Felix räumt mit einer Grätsche Undav im Mittelfeld ab. Der muss kurz behandelt werden, kann aber schließlich weiterspielen.

90′ Demirović prüft aus kurzer Entfernung mit einem Flachschuss nochmal Kersken, der mit dem Knie pariert. Zwar ist es nun nochmal hitzig im Berliner Olympiastadion, doch der Sekundenzeiger tickt erbarmungslos herunter.

88′ Young dringt in den Strafraum ein, Mittelstädt geht etwas zu unbesorgt mit hohem Bein in den Zweikampf. Der Bielefelder geht zu Boden, für einen Strafstoß reicht der Kontakt aber nicht.

87′ Nicht nur die Bielefelder Fans setzen nun nochmal ihren Restglauben an ein Wunder frei. Doch die Zeit rennt der Mannschaft davon.

87′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Nikolas Nartey

87′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Angelo Stiller

85′ Tooor für Arminia Bielefeld, 2:4 durch Josha Vagnoman (Eigentor)

Bahnt sich hier tatsächlich noch ein Wunder an oder betreibt die Arminia nur Ergebniskosmetik? Eine Bielefelder Flanke von der rechten Seite wird im Strafraum abgefälscht, in hohem Bogen fliegt die Kugel ins Zentrum. Vagnoman möchte mit leichtem Gegnerdruck von hinten den Ball zu Keeper Nübel klären und köpft in bester Stürmer-Manier ins linke Eck ein.

84′ Die Arminen haben sich nach keinem der Tore aufgegeben, der späte Treffer ist verdient. Und die Ostwestfalen drücken tatsächlich nochmal.

83′ Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Lukas Kunze

83′ Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Marius Wörl

82′ Tooor für Arminia Bielefeld, 1:4 durch Julian Kania

Joker Kania erzielt den Bielefelder Ehrentreffer - und das erste Tor eines Drittligisten in einem Pokalfinale! Er wird mit einer scharfen, flachen Flanke vom rechts vorgestoßenen Lannert bedient und hält am ersten Pfosten seinen Fuß hin. Jaquez fälscht den hohen Schuss noch leicht ab, Nübel kann aus der kurzen Distanz nichts ausrichten.

81′ Stiller zieht nach kurzer Ausführung des Eckstoßes vom rechten Strafraumeck ab, trifft den Ball aus der Bewegung aber nicht richtig und schießt ihn links weit am Bielefelder Tor vorbei.

80′ Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Julian Kania

80′ Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Joel Grodowski

80′ Undavs scharfe Flanke fälscht Oppie hoch ab und blickt der Kugel selber besorgt hinterher. Das Leder senkt sich zu seinem Glück auf das Tordach.

77′ Woltemade ist heute kaum vom Ball zu trennen. Erneut setzt er sich stark durch, zieht von links nach innen und bringt sich mit einem Doppelpass in eine gute Position. Am Ende unterbricht dann doch ein Bielefelder seinen Vorstoß.

76′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Finn Jeltsch

76′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jeff Chabot

75′ Bielefeld drückt nochmal, Schneider kommt innerhalb von wenigen Sekunden zu zwei Chancen! Einen abgefälschten Schuss aus guter Position pariert Nübel mit gutem Reflex stark. Beim fälligen Eckstoß kommt Schneider über Umwege am zweiten Pfosten zum Volleyschuss aus spitzem Winkel, den die Stuttgarter aber blocken können.

73′ Young spielt sich mit einem Doppelpass stark zur Grundlinie und legt die Kugel vor das Tor, gemeinschaftlich bereinigen die Stuttgarter die Situation. Wörls Schuss blocken die VfBler.

72′ Die Party der VfB-Fans auf den Rängen hat längst begonnen. Sollte hier kein Wunder mehr geschehen, wird es für die Schwaben eine lange Nacht in Berlin.

70′ VAR: Das Tor wird nicht gegeben.

Der Kölner Keller bestätigt die Entscheidung des Schiedsrichterteams. Karazor stand mit einem großen Schritt im Abseits.

70′ Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

70′ Der VfB jubelt nur ganz kurz! Beim fälligen Eckball steigt Chabot enorm hoch und verlängert die Kugel auf den zweiten Pfosten. Dort nickt Karazor die Kugel aus kurzer Distanz ins Netz ein, doch der Linienrichter hebt die Fahne.

70′ Demirović tritt gleich in Erscheinung und probiert es per Dropkick. Oppie fälscht den Ball mit dem rechten Ohr ab.

69′ Nun nimmt auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß den ersten Doppelwechsel vor. Auf Millots Gesicht breitet sich beim Verlassen des Spielfelds ein Grinsen aus, auch Führich dürfte mit bester Laune ausgewechselt werden. Demirović und Hendriks kommen herein.

69′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ramon Hendriks

69′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

69′ Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

69′ Auswechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

67′ Gelbe Karte für Enzo Millot (VfB Stuttgart)

War das die endgültige Entscheidung in diesem Spiel? Millot dreht beim Jubel in Richtung Ostkurve ab, wo die VfB-Fans feiern, und zieht sein Trikot aus.

66′ Tooor für VfB Stuttgart, 0:4 durch Enzo Millot

Auch das vierte VfB-Tor fällt nach einem Bielefelder Schnitzer! Oppie erobert erst gegen Woltemade den Ball, legt ihn dann aber mit einem Fehlpass Millot in die Füße. Der nimmt sofort Tempo auf, stößt halbrechts in den Strafraum vor und versenkt den flachen Linksschuss kalt im langen Eck.

64′ Stuttgart kontrolliert das Geschehen aktuell weitestgehend. Bielefeld hat zwar immer mal wieder Ballbesitzphasen, kann aus diesen heraus aber kaum gefährliche Strafraumaktionen kreieren.

62′ Der leicht benommene Innenverteidiger wird behandelt, kommt aber nach kurzer Pause wieder zurück. In der Zwischenzeit pflückt Nübel eine harmlose Halbfeldflanke aus der Luft.

61′ Russo fasst sich ein Herz und probiert es aus knapp 25 Metern. Chabot hält den Kopf in den harten Schuss und geht sofort zu Boden.

59′ Sarenren Bazee hätte mit seiner Großchance in der zwölften Minute für einen anderen Verlauf dieses Abends sorgen können. Nun wird der aktive Rechtsaußen ausgewechselt, Joel Felix kommt herein.

59′ Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Joel Felix

59′ Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Noah Sarenren Bazee

57′ Nach temporeichem Beginn des zweiten Durchgangs geht es nun etwas ruhiger zu.

55′ Young enteilt bei einem Einwurf auf der linken Seite bis zur Grundlinie und legt für Grodowski ab. Dessen etwas unkonventionelle Direktabnahme segelt hoch an Nübels Tor vorbei.

54′ Ist der VfB jetzt zu verspielt vor dem gegnerischen Tor? Undav ist halbrechts im Strafraum eigentlich in äußerst vielversprechender Schussposition, legt aber nochmal nach schräg hinten zu Woltemade zurück - die falsche Entscheidung.

53′ Gelbe Karte für Michél Kniat (Arminia Bielefeld)

Mitch Kniat meckert wohl am Spielfeldrand zu vehement.

53′ Gelbe Karte für Leon Schneider (Arminia Bielefeld)

Woltemade setzt seinen Körper stark ein. Schneider arbeitet sich an ihm ab, er hält und zerrt vergeblich und ringt den VfB-Stürmer schließlich zu Boden.

51′ Millot hat auf der rechten Bahn viel Platz und sucht im Strafraum einen Mitstreiter, sein Querpass ist jedoch äußerst schwach. Stuttgart bleibt im Ballbesitz. Nach einer weiteren Kombination kann Undav von der Strafraumkante abschließen, verlegt die Kugel aber rechts neben das Tor.

49′ Führich sprintet links bis zur Grundlinie und gibt den Ball halbhoch vor das Tor. Dort fliegt das Spielgerät allerdings an Freund und Feind vorbei.

48′ Nun kann Bielefeld mal den Konter fahren. Grodowski lässt sich schließlich etwas weit nach außen treiben und geht nach einem harten Körpereinsatz von Mittelstädt zu Boden. Für Dingert war das im Rahmen, Grodowski sieht das naturgemäß anders.

47′ Der VfB kontert sich in den gegnerischen Strafraum. Undav steckt die Kugel in den Lauf von Woltemade, der aus leicht spitzem Winkel an Kersken scheitert.

46′ Nach kurzer Zeit pfeift der Unparteiische das Spiel dann doch wieder an. Mitch Kniat nimmt einen Doppelwechsel vor. Lannert und Young sollen für frischen Schwung beim Außenseiter sorgen.

46′ Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Isaiah Young

46′ Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Sam Schreck

46′ Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Christopher Lannert

46′ Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Felix Hagmann

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ Eine Pyroshow der VfB-Fans verzögert den Startschuss für die zweite Halbzeit. Der Rauch zieht unter das Stadiondach, Dingert beobachtet aus dem Mittelkreis die Rauchentwicklung.

45′ +3 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart ist auf Titelkurs und führt nach einer eiskalten Vorstellung zur Halbzeitpause mit 3:0 gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld! Der Abend hätte aus Sicht der Ostwestfalen auch ganz anders verlaufen können, denn die erste Großchance der Partie hatte der Außenseiter: Sarenren Bazee hatte die Führung auf dem Fuß, ließ aus bester Position jedoch nur den Querbalken zittern (12.). Stattdessen luden die Arminen den Bundesligisten wiederholt ein und der VfB bedankte sich eiskalt. Denn jedem der drei VfB-Tore ging ein klarer Schnitzer des Drittligisten voraus. Woltemade (15.), Millot (22.) und Undav (28.) ließen sich nicht zweimal bitten und bestraften diese - in nur 13 Minuten. Der Sensationsfinalist benötigt nun ein kleines Wunder!

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Mit der 3:0-Führung im Rücken lässt der Bundesligist die Bielefelder seit einiger Zeit immer wieder etwas länger gewähren. Aus den Ballbesitzphasen der Ostwestfalen entsteht aber kaum Bedrohliches.

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

45′ Undav schickt Millot in den Strafraum, dessen Querpass landet allerdings in den Füßen der Bielefelder.

43′ Stillers Eckstöße sind bis dato noch nicht der Erfolgsfaktor. Nach kurzer Ausführung flankt der 24-Jährige schließlich aus dem Halbfeld, Undav geht dabei zu hart gegen DSC-Keeper Kersken zu Werke.

42′ Führich auf Woltemade, dessen abgefälschter Schuss hoch links am Bielefelder Tor vorbeisegelt.

40′ Stillers Eckball klärt am ersten Pfosten ein Bielefelder. Der VfB bleibt vorne, kann aber auch Mittelstädts Halbfeldflanke nicht verwerten.

39′ Woltemade behauptet einen langen Ball stark und dribbelt in Richtung Grundlinie. Dort kann er den Eckball herausholen und holt damit das Beste aus dieser Situation heraus.

37′ Arminia hält länger die Kugel, der Außenseiter kann bei seinen Ballbesitzphasen allerdings nicht so viel Gefahr ausstrahlen. Anders sieht das beim VfB aus, der erneut zum temporeichen Konter ansetzt, diesen nun aber nicht konsequent ausspielt.

34′ Bielefeld ist eher über die rechte Seite offensiv aktiv. Sarenren Bazee flankt flach in den Sechzehner, der jedoch nicht ausreichend mit Arminen besetzt ist.

32′ Der VfB verpasst den vierten Streich! Corboz spielt im Spielaufbau den nächsten Fehlpass, die Bielefelder verteilen einfach zu viele Geschenke. Woltemade nimmt den Ball auf und findet sich in einem Drei-gegen-eins wieder. Links legt er zu Undav heraus, der mit dem ersten Kontakt auf der anderen Seite Millot bedient. Statt direkt auf den Torschuss zu gehen, möchte der Franzose das Leder nochmal mitnehmen und verstolpert sich dabei.

30′ Mittelstädt jagt den Ball aus dem linken Mittelfeld kompromisslos weg, klar links neben dem Tor senkt sich die Kugel erst wieder. Ob das ein beabsichtigter Torschuss war, wird nur Mittelstädt selbst beantworten können.

28′ Tooor für VfB Stuttgart, 0:3 durch Deniz Undav

Der VfB spielt sich in einen Rausch und ist klar auf Titelkurs! Großer geht im Spielaufbau ins deutlich zu risikoreiche Dribbling und verliert im Zweikampf mit Stiller den Ball. Der Nationalspieler ist abermals geistesgegenwärtig und spielt sofort steil zu Undav. Der bleibt frei vor Kersken cool und schiebt flach links ins Tor ein.

27′ Gelbe Karte für Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Beim weiten Schlag geht Vagnoman etwas unvorsichtig in den Strafraum und prallt mit Bielefelds Torhüter Kersken zusammen.

25′ Gelbe Karte für Noah Sarenren Bazee (Arminia Bielefeld)

Sarenren Bazee läuft die Stuttgarter im Spielaufbau an, nach seiner Grätsche mit offener Sohle gibt es keine Zweifel an der ersten Gelben Karte.

24′ Es ist bisher kein schlechter Auftritt des Drittligisten, doch einen dicken Patzer bestraft der Bundesliga-Vizemeister von 2024 eben eiskalt.

22′ Tooor für VfB Stuttgart, 0:2 durch Enzo Millot

Stuttgart kontert die Arminia brutal aus! Ein kurz ausgeführter Eckball der Bielefelder geht ordentlich nach hinten los. Nach der erfolglosen Flanke schlägt Stiller die Kugel eher blind nach vorne, noch weit in der gegnerischen Hälfte sprechen sich Wörl und Schreck nicht ab und legen so unfreiwillig für den Bundesligisten auf. Undav sprintet aus dem Mittelkreis frei auf Kersken zu und kann im Strafraum zum mitgelaufenen Millot herüberlegen, der nur noch ins leere Tor einschieben muss.

21′ Hagmann stößt halbrechts in den Strafraum vor und spielt zu Sarenren Bazee, dessen Querpass von der VfB-Defensive ins eigene Toraus geklärt wird.

20′ Bei Stillers Hereingabe haben die Ostwestfalen im eigenen Sechzehner die Lufthoheit.

19′ Nübel hat im Spielaufbau flach keine Anspielmöglichkeiten und schlägt die Kugel hoch in den Lauf von Millot. Der holt mit einer geblockten Flanke einen Eckstoß heraus, beinahe das Maximum aus dieser Aktion.

17′ Die Arminia lässt es nach dem frühen Rückschlag erstmal ruhig angehen und die Kugel in den eigenen Reihen laufen. In blinden Aktionismus sind die Bielefelder in der bisherigen Pokalsaison nicht verfallen.

15′ Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Nick Woltemade

Eiskalt, der VfB geht in Führung! Bei Kerskens Abschlag gewinnt Mittelstädt das Kopfballduell, auch im Mittelfeld sind die Stuttgarter griffiger. Corboz' Fehlpass nutzt Stiller perfekt aus und steckt mit dem ersten Kontakt halblinks zu Woltemade durch. Der läuft alleine auf Kersken zu, trifft zwar dessen linke Hand, die den Ball aber nicht mehr entscheidend ins rechte Eck abfälscht.

14′ Stiller darf es mit einer Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld probieren. Er findet zwar Woltemade in aussichtsreicher Position, der Stürmer ist jedoch klar in Abseitsstellung gestartet.

12′ Sarenren Bazee nagelt die Kugel an die Latte! Die Stuttgarter sind nicht gut sortiert. Grodowski enteilt auf dem linken Flügel. Seine flache Hereingabe trifft Oppie im Strafraum nicht richtig und fälscht das Leder so zum besser postierten Sarenren Bazee ab. Der muss aus kurzer Distanz frei vor Nübel nur noch cool bleiben, doch jagt den Ball zu hoch am VfB-Keeper vorbei gegen den Querbalken.

9′ Nun mal wieder die Arminia: Sarenren Bazee flankt von der rechten Außenbahn scharf vor das VfB-Gehäuse. Nur wenige Meter vor diesem verteidigt Jaquez wach gegen Grodowski - wichtige Aktion vom VfB-Verteidiger!

8′ Millot holt an der Strafraumkante etwas zu weit mit seinem Arm aus und trifft Wörl - Offensivfoul.

7′ Die Stimmung im Olympiastadion ist wie erwartet prächtig. Auf dem Platz geht es in der Anfangsphase recht ausgeglichen zu, der Favorit aus der Bundesliga hat etwas mehr Ballbesitzanteile.

5′ Bei einem weit in den Strafraum geschleuderten Einwurf kommt über Umwege Stiller zum Kopfball, der aus großer Distanz allerdings keine komplizierte Aufgabe für Arminia-Keeper Kersken darstellt.

4′ Ehe der fällige Eckstoß ausgeführt werden kann, müssen die Spieler aufgrund von Pyrotechnik noch etwas warten. Der ruhende Ball ist in der Folge harmlos.

3′ Der VfB besitzt nun etwas länger den Ball. Woltemade dringt schließlich links in den Strafraum ein und entwischt Hagmann. Schneider ist links vor dem Tor aber zur Stelle und trennt den Stuttgarter Stürmer vom Ball.

1′ Nach etwa 15 Sekunden geht bereits der erste Schuss in die Statistiken ein! Oppie hat links etwas Platz und probiert es aus der Distanz. Sein Schuss rauscht rechts am VfB-Tor vorbei, Sarenren Bazee verpasst im Strafraum zudem knapp das Leder.

1′ Der Kampf um den DFB-Pokal ist eröffnet! Der VfB spielt in weißen Trikots mit rotem Brustring, die Arminia agiert in blauen Outfits.

1′ Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Christian Dingert. Nach seinem zuletzt gefeierten Jubiläum von 200 Bundesligaspielen markiert das Pokalfinale den vorzeitigen Karriere-Höhepunkt. Im Kölner Keller wirft Benjamin Brand einen Blick auf Dingerts Entscheidungen.

Weltmeister-Trainer Jogi Löw und Arminias Vereinslegende Fabian Klos tragen den Pokal auf den Rasen. Die Nationalhymne läuft.

Das Berliner Olympiastadion ist mehr als bereit für diesen Pokalabend! Schon den ganzen Tag haben mehr als 100.000 Fans aus Bielefeld und Stuttgart die Hauptstadt in ihre jeweiligen Farben getaucht. Nun präsentieren beide Fankurven beeindruckende Choreos - standesgemäß für ein Endspiel zwischen zwei so großen Traditionsvereinen.

Beim VfB wurde lange um den Einsatz von Angelo Stiller gezittert. Nun ist klar: Der Nationalspieler läuft neben Kapitän Atakan Karazor auf. Im Vergleich zum 3:2-Auswärtssieg bei RB Leipzig muss dafür Ramon Hendriks auf die Bank weichen. Zudem startet Chris Führich anstelle von Jamie Leweling.

DSC-Coach Mitch Kniat lässt die gleiche Elf auflaufen, die Titelverteidiger Bayer Leverkusen im Halbfinale aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Waldhof Mannheim (1:0) gibt es zumindest eine Änderung: Felix Hagmann beginnt anstelle von Christopher Lannert.

Stuttgart verlor sich zwar aufgrund von Formtiefs im Spätwinter und Frühjahr im Mittelfeld der Tabelle. Obwohl es in der Liga früh um nichts mehr ging, bereitete sich der VfB mit zuletzt drei Siegen in Folge gut auf das Pokalfinale vor.

Beide Teams können selbstbewusst ins Finale gehen. Arminia stieg dank eines furiosen Saisonendspurts auf und ist wettbewerbsübergreifend seit 13 Partien ungeschlagen. Und trotz der erneut klaren Außenseiterrolle machte Trainer Mitch Kniat im Gespräch mit der dpa Hoffnung: "Unsere Chancen waren in allen Spielen eigentlich ziemlich aussichtslos, und wir sind trotzdem immer weitergekommen. Die Ausgangslage im Finale ist genauso."

Die Fans träumen nicht nur vom Titel, sondern auch von Europapokalreisen in der kommenden Saison. In dieser Hinsicht wäre ein heutiger Sieg für beide Vereine auch finanziell enorm wertvoll. Arminia konnte etwa durch die bisherigen Pokalprämien bereits finanzielle Altlasten ausgleichen. Eine Reise durch Europa würde für noch mehr Handlungsspielraum in den Kassen sorgen.

Arminia kann ein äußerst ungewöhnliches Triple holen: Nach dem Gewinn der Drittliga-Meisterschaft könnten die Ostwestfalen heute vorerst das Double feiern. Nächsten Donnerstag steht dann noch das Endspiel im Landespokal Westfalen gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte an - eine kuriose Konstellation.

Die Stuttgarter hatten einen etwas einfacheren Weg nach Berlin. Auf die Zweitligisten Preußen Münster (5:0), Vorjahresfinalist Kaiserslautern (2:1) und Jahn Regensburg (3:0) folgten im Viertel- und Halbfinale zwei Bundesligisten. Den FC Augsburg (1:0) und RB Leipzig (3:1) bezwang der VfB zu Hause.

Genug der historischen Rückblicke – rein in die aktuelle Pokalsaison: Dass die Arminia Bundesligisten ausschalten kann, hat sie auf dem Weg ins Finale mehrfach bewiesen. Der Finaleinzug war keineswegs das Resultat von Losglück: Ein Zweitligist und vier Bundesligisten mussten dran glauben. Auf der Alm verzweifelten in chronologischer Reihenfolge Hannover 96 (2:0), Union Berlin (2:0), der SC Freiburg (3:1), Werder Bremen (2:1) – und schließlich in einem packenden Halbfinale sogar Titelverteidiger Bayer Leverkusen (2:1).

Für Familie Hoeneß könnte heute ein weiteres Kapitel Pokalgeschichte geschrieben werden. Dieter Hoeneß gewann mit den Bayern dreimal den Pokal, beim ersten Titel spielte er legendär mit Turban nach einer Kopfverletzung eine der Hauptrollen. Zwölf Tage später wurde sein Sohn Sebastian geboren. Auch Onkel Uli gewann den Pokal bereits. Nun möchte Sebastian als "dritter Hoeneß" den Pokal in den Händen halten. "Ich war oft als Zuschauer beim Pokalfinale und jedes Mal begeistert von der Atmosphäre. Dort eines Tages ein Teil davon zu sein, ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist", freute sich der VfB-Coach auf den heutigen Abend.

Energie Cottbus verlor 1997 etwa mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben wissen also, wie man gegen einen Drittligisten im Pokalfinale gewinnt. Für den VfB war dies der bislang letzte von insgesamt drei Pokalsiegen (dazu 1954 und 1958).

Nun führte der zweite Überraschungslauf als Drittligist also tatsächlich ins Endspiel. Drei Drittligisten gelang das zuvor in der Pokalgeschichte: den Hertha-Amateuren 1992/93, Energie Cottbus 1996/97 und dem 1. FC Union Berlin 2000/01. Kein gutes Omen aus Bielefelder Sicht: Alle drei Underdogs verloren das Finale gegen einen Bundesligisten.

Arminia Bielefeld hingegen kann den ersten großen Titel seiner Vereinsgeschichte feiern. Bereits dreimal erreichten die Ostwestfalen in diesem Jahrhundert das Pokal-Halbfinale: 2004/05 scheiterten sie am späteren Pokalsieger Bayern (0:2), im Jahr darauf an Eintracht Frankfurt (0:1) – damals jeweils als Erstligist. Vor zehn Jahren gelang dann erstmals ein Sensationslauf als Drittligist, der jedoch vom späteren Pokalsieger VfL Wolfsburg im Halbfinale deutlich beendet wurde (0:4).

2007 feierte der VfB Stuttgart seinen vorerst letzten Titel: Unter Trainer Armin Veh und mit Spielern wie Sami Khedira, Cacau, Thomas Hitzlsperger und Co. wurde der VfB überraschend Deutscher Meister. 18 Jahre später soll die Titel-Durstrecke enden. Und Sebastian Hoeneß’ bisher beeindruckende Amtszeit, begonnen mit der Rettung über die Relegation 2023 und fortgeführt mit der sensationellen Saison 2023/24 samt Vizemeisterschaft, könnte nun mit dem Pokalsieg gekrönt werden.