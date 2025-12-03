Der FC Bayern München steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Bei Union Berlin profitierten die Münchner auch von zwei Eigentoren der Gastgeber.

Der FC Bayern München hat das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Gegen den 1. FC Union Berlin gewann die Elf von Trainer Vincent Kompany mit 3:2 (3:1). Dabei profitierte der deutsche Rekordmeister auch von zwei Eigentoren der "Eisernen".

Ilyas Ansah (12.) und Diogo Leite (45.+4) beförderten den Ball ins eigene Tor, außerdem traf Harry Kane (24.). Für Berlin verwandelte Leopold Querfeld zwei Elfmeter (40. und 56.)

Wenig überraschend hatte der FC Bayern von Beginn an deutlich mehr vom Spiel als die Gastgeber aus Berlin - brauchten für die frühe Führung aber die Hilfe der "Eisernen". Keeper Frederik Rönnow sprang unter einer Ecke von Joshua Kimmich hindurch, am zweiten Pfosten blockte Ilyas Ansah den Ball aus kurzer Distanz unglücklich ins eigene Tor (12.).

Bayern trifft erneut nach einer Ecke

Der deutsche Rekordmeister blieb in der Folge weiter am Drücker, spielte sich mit viel Geduld in Richtung des Berliner Strafraums und war erneut nach einer Ecke erfolgreich. Diesmal flog die Kimmich-Flanke scharf in den Fünfmeterraum der Unioner, wo Harry Kane am höchsten stieg und den Ball im Tor unterbrachte (24.). Wieder sah Union-Keeper Rönnow nicht gut aus.

Berlin investierte weiterhin viel, um die Münchner früh in ihrer Hälfte unter Druck zu setzen, die kombinierten sich jedoch immer wieder scheinbar mühelos nach vorn. Die erste richtig gute Chance der Gastgeber verschuldeten die Bayern dann selbst.

Union trifft zweimal - aber nur einmal ins Bayern-Tor

Jonathan Tah bekam im eigenen Strafraum den Ball unglücklich an die Hand, nach Eingriff des VAR bekam Union Berlin einen Elfmeter zugesprochen. Leopold Querfeld verwandelte sicher zum 1:2 (40.). Doch noch vor der Pause stellten die Bayern den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her - wieder nach einem Standard und erneut halfen die "Eisernen" kräftig mit.

Einen scharf getretenen Freistoß verlängerte Unions Verteidiger Diogo Leite unfreiwillig über Rönnow hinweg zum 1:3-Pausenstand - nebenbei war es auch das 800. DFB-Pokaltor des Rekordmeisters. Berlins Trainer Steffen Baumgart wirkte - vor allem aufgrund der zwei Eigentore - am Spielfeldrand etwas fassungslos.

Der zweite Abschnitt begann bitter für den FC Bayern. Aleksandar Pavlovic ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden und konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Leon Goretzka in die Partie - und Union Berlin traf kurze Zeit später zum Anschluss.

Berlin bekommt den zweiten Elfmeter

Kane erwischte im eigenen Strafraum Leite unglücklich mit dem Ellbogen im Gesicht. Das Schiedsrichtergespann entschied wieder auf Elfmeter, den Querfeld erneut verwandelte (56.).

Alle fünf Tore bis zu dem Zeitpunkt wurden nach Standardsituationen erzielt - viermal traf Union Berlin, zweimal davon ins eigene Tor. Es war schon zu dem Zeitpunkt eine denkwürdige Partie.

Offener Schlagabtausch

Der Berliner Anhang trommelte seine Mannschaft nach vorn, weil die Bayern nach dem Anschluss gerade defensiv etwas wackelten, offensiv aber gefährlich blieben. Einen Fernschuss von Kane wehrte Frederik Rönnow stark zur Ecke ab, die ausnahmsweise mal keine Gefahr mit sich brachte (62.).

Es begann ein munterer Schlagabtausch. Die Gastgeber kamen rund um die 70. Minute durch Schäfer, Woo-yeong Jeong und Ansah zu guten Abschlüssen. Auf der anderen Seite hatte Luiz Diaz freistehend die Entscheidung auf den Fuß, Leite rettete auf der Linie (74.). Eben jener Diaz war rund zwei Minuten später zwar erfolgreich, startete aber aus dem Abseits.

Querfeld lässt Ausgleich liegen

Union lief die Bayern mit viel Feuer hoch in ihrer Hälfte an, Ansah prüfte Neuer vom Strafraumrand aus, der aber war weiterhin auf dem Posten (77.). Bayern nahm in der Folge erfolgreich etwas Tempo aus dem Spiel - nur einmal wurde es noch gefährlich.

Querfeld köpfte einen Ball Zentimeter links am Tor vorbei (86.). So blieb es beim knappen Erfolg der Münchner in einem denkwürdigen DFB-Poakl-Achtelfinale.

