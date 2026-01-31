Abendspiel in der Fußball-Bundesliga:Wie der HSV gegen den FC Bayern bestehen will
von Ralf Lorenzen
Nacht acht Jahren kehrt Bayern München zum Nord-Süd-Klassiker ins Hamburger Volksparkstadion zurück. Die Vorfreude auf den Klassiker ist beim HSV aber getrübt.
Beim Blick auf die aktuelle Tabelle in der Fußball-Bundesliga befallen Anhänger des Hamburger SV gemischte Gefühle. Platz 14 mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz verspricht Abstiegskampf pur. Andererseits können die Fans endlich wieder die Parole "Die Nummer 1 im Norden sind wir" schmettern, da die Rivalen Werder Bremen und FC St. Pauli noch schlechter dastehen.
Bayern dem HSV weit enteilt
Gemischte Gefühle löst auch der Blick auf den nächsten Gegner aus. Acht Jahre musste der HSV warten, bis Bayern München wieder den Glanz von Weltstars ins Volksparkstadion bringt. Beide Klubs spielen nun zwar wieder in einer Liga. Finanziell und spielerisch sind die Bayern aber längst in andere Sphären enteilt.
Hamburger Demut ist vor allem mit Blick auf die Offensivreihen beider Klubs angebracht. Während die Bayern neben all den anderen Stars auch wieder auf den genesenen Jamal Musiala zählen können, steht der HSV im Angriff ziemlich blank da. Neben Yussuf Poulsen, Alexander Røssing-Lelesiit, Fabio Baldé und Winterneuzugang Damion Downs fällt nun auch noch der suspendierte Jean-Luc Dompé aus.
Dompé nach Alkoholfahrt suspendiert
Der 30-jährige Dompé ist mit 1,4 Promille Alkohol erwischt worden und hatte nach Abnahme seines Führerscheins für die Heimfahrt auch noch einen E-Scooter benutzt. Der HSV sah darin ein "erhebliches Fehlverhalten" und suspendierte Dompé vorläufig von Spiel- und Trainingsbetrieb. Bereits im Februar 2023 war Dompé wegen Unfallflucht zu einer Geldstrafe verurteilt worden.
Nächstes HSV-Thema abseits des Platzes
Trainer Merlin Polzin machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Unsere Reaktion ist ein klares Zeichen dafür, welches Verhalten wir als HSV an den Tag legen wollen." Nach der Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz muss sich der Verein wieder mit dem Verhalten eines Angestellten abseits des Platzes beschäftigen.
Dompés Suspendierung hat die Anstrengungen von Sportdirektor Claus Costa verstärkt, in den letzten Tagen der Winter-Transferphase noch weitere Offensivkräfte zu verpflichten. Möglicherweise gibt schon gegen Bayern der dänische Mittelfeldspieler Albert Grönbaek sein Debüt, dessen Leihe von Stade Rennes allerdings schon vor Dompés Suspendierung eingefädelt worden war.
Luka Vuskovic als Hamburgs Hoffnungsträger
Ein anderer Leihspieler ist derweil der größte Hoffnungsträger gegen die Bayern. Innenverteidiger Luka Vuskovic stach in den vergangenen Wochen schließlich gleich zweimal einen Bayern-Stürmer aus: Luis Diaz bei der Wahl zum Tor des Jahres und Harry Kane beim Voting für den besten Spieler der Hinrunde. Kein Wunder, dass auch der FC Bayern ein Auge auf das 20-jährige Toptalent geworfen hat.
Bei der Entscheidung, ob er sich noch für eine weitere Saison von Tottenham Hotspur nach Hamburg ausleihen lässt, könnte Vuskovic ausgerechnet ein Blick zum heutigen Gegner helfen. Bayern-Trainer Vincent Kompany kam einst ebenfalls als junger Innenverteidiger zum HSV, blieb zwei Jahre und reifte dann bei Manchester City zum Weltstar.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.