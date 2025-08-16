  3. Merkliste
Merlin Polzin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Merlin Polzin

Merlin Polzin ist ein deutscher Fußballtrainer. Mit dem Hamburger SV schaffte er den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. ZDFheute informiert über Merlin Polzin: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe.

Aktuelle Nachrichten zu Merlin Polzin

Biografie

Merlin Polzin ist 1990 in Hamburg geboren. Von 2011 bis 2012 war er Co-Trainer der Jugend des HSV. Von 2014 bis 2020 war beim VfL Osnabrück tätig, zuletzt als Co-Trainer der Profi-Mannschaft. In der gleichen Funktion kehrte er 2020 zum Hamburger SV zurück. Im Verlauf der der Saison 2024/25 wurde polzin intern zum Chefcoach befördert und schaffte mit dem Klub nach sieben Jahren die Rückkehr in die Bundesliga.

