BUndesliga der Frauen: Eintracht gewinnt deutlich beim HSV

Aufsteiger zu Hause weiter sieglos:Eintracht gewinnt deutlich beim HSV
Die Fußballerinnen des Hamburger SV liefern gegen Frankfurt eine mutige Vorstellung, haben am Ende aber doch deutlich das Nachsehen. Nach 90 Minuten heißt es 4:0 für Frankfurt.
Eintracht Frankfurt hält in der Fußball-Bundesliga der Frauen den Kontakt zur Spitzengruppe. Die Hessinnen gewannen beim Hamburger SV mit 4:0 (1:0) und holten ihren ersten Auswärtssieg der Saison.
Senß und Freigang erhöhen nach der Pause
Amanda Ilestedt brachte die SGE mit 1:0 in Führung (22.). Nach der Pause erhöhten die Nationalspielerinnen Elisa Senß per Elfmeter (55.) und Laura Freigang (69.) auf 3:0. Lisanne Gräwe setzte den Schlusspunkt (83.).
"Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen", sagte Frankfurts Trainer Niko Arnautis nach der Partie im ZDF. Am Ende habe sein Team die Qualität aber ausgespielt. "Das war auch der Grund, warum wie das Spiel auch in der Höhe gewonnen haben."