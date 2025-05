Fußball-Bundesliga der Frauen: Liveticker und Tabelle

90′ +6 Fazit:

Der SC Freiburg gewinnt am letzten Spieltag gegen Werder Bremen mit 3:2 und feiert so einen guten Saisonabschluss. Weil RB Leipzig im Parallelspiel 0:2 gegen Frankfurt verliert, behalten beide Mannschaften ihren Tabellenplatz und rutschen nicht mehr ab. Im ersten Durchgang drehte der Sportclub einen frühen Rückstand nach Mühlhaus‘ starkem Distanzschuss (4.) durch Steuerwalds Kopfball beim Eckball (14.) und Fölmlis Abstauber nach Zicais Kopfball (40.) und ging mit einer 2:1-Führung in die Kabine. In Durchgang zwei glich Mühlhaus nochmal für Werder aus und verwandelte als Gefoulte einen nicht unstrittigen Elfmeter (74.). Doch kurz vor Schluss vollstreckte Campbell einen klasse vorgetragenen Angriff zum 3:2-Endstand und ließ das Freiburger Publikum jubeln (87.). Ansonsten stand das Spiel unter dem Eindruck zahlreicher Abschiede bei den Breisgauerinnen, bei denen neben Trainerin Theresa Merk auch Rekordspielerin Hasret Kayikci das letzte Spiel für den SCF bestritt - sie beendete ihre Karriere.

90′ +6 Spielende

90′ +4 Mühlhaus dribbelt nochmal von links in den Strafraum und probiert es frech aus spitzem Winkel. Nuding ist zur Stelle und fängt das Spielgerät. Mühlhaus ist heute nicht nur wegen der zwei Tore die beste Bremerin gewesen, sie war ein ständiger Aktivposten.

90′ +1 Fazit:

Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr letztes Saisonspiel der Frauen-Bundesliga 2024/25 deutlich mit 4:0 gegen den FC Carl Zeiss Jena gewonnen. Im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion zeigte das Team von Beginn an eine dominante Vorstellung und ließ dem bereits geretteten Aufsteiger aus Thüringen keine Chance. Hoffenheim übernahm von der ersten Minute an die Kontrolle, spielte druckvoll nach vorne und setzte Jena früh unter Druck. Die Gastgeberinnen nutzten ihre spielerische Überlegenheit konsequent aus und gingen verdient in Führung. Im weiteren Verlauf bauten sie ihren Vorsprung kontinuierlich aus, während Jena kaum Entlastung fand und offensiv harmlos blieb. Die vier Tore spiegeln die Kräfteverhältnisse auf dem Platz wider: Hoffenheim war in allen Belangen überlegen – von der Passsicherheit über die Zweikampfführung bis hin zur Chancenverwertung. Die Defensive der TSG ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu und sicherte so die Null. Bis auf die zwei unglücklichen Verletzungen zu Beginn der Partie war dies somit ein mehr als gelungener Abschluss der Saison 2024/25.

90′ +3 Auf der anderen Seite kommt Vobian bei einer Flanke etwas zu spät und verpasst die Kugel. Doch Freiburg kann Bremen nun für einige Zeit weit vom eigenen Tor distanzieren.

90′ +4 Fazit:

Das war es in Leipzig! Eintracht Frankfurt gewinnt zum Saisonausklang bei RB Leipzig hochverdient mit 2:0 (2:0) und kommt somit als Tabellendritter über die Ziellinie, da Wolfsburg parallel auch gewonnen hat. Leipzig enttäuschte fast die gesamte Spieldauer über und konnte kaum etwas in der Offensive zeigen. So war es einfaches Spiel für die Eintracht, die bereits zur Pause verdient mit 2:0 führte. Im zweiten Durchgang ließ die SGE zahlreiche Chancen liegen, um den Sack früher zuzumachen. Leipzig konnte gelegentlich für Entlastung sorgen und hatte durch Andrade in der 86. Minute die große Chance, auf 1:2 zu verkürzen, welche sie liegen ließ. So endete das teils auch Schaulaufen für viele Spielerinnen, die die Vereine zum Saisonende verlassen werden, mit dem Auswärtssieg für die SGE. Leipzig beendet die Saison auf Rang acht, während die Adlerträgerinnen mit einem starken dritten Platz belohnt werden. Das war es von dieser Partie. Vielen Dank für Ihr Interesse und dran denken: Anfang Juli geht es weiter mit der Frauen-EM aus der Schweiz. Bis dahin!

90′ +2 Aber Bremen bleibt in der Nachspielzeit noch dran. Pápais Bananenflanke fällt auf das Tordach.

90′ +1 Fazit:

Ohne Nachspielzeit pfeift die Unparteiische ab. Der 1. FC Köln gewinnt das letzte Saisonspiel gegen Turbine Potsdam hochverdient mit 4:0. Zu Spielbeginn wurde schnell offensichtlich, dass die Gäste heute wenig zu holen haben. Die Kölnerinnen haben ab der ersten Minute das Kommando übernommen und sich Chance um Chance erarbeitet. Allerdings waren die Geißböcke zu nachlässig mit ihren Chancen, und so dauerte es bis zur 23. Minute, bis die Führung gelang. Im weiteren Verlauf ließ die Mannschaft von Britta Carlson etwas nach, aber kurz vor der Halbzeit fiel dann noch das 2:0. In der zweiten Hälfte war das Bild das gleiche wie im ersten Durchgang. So spielte nur der FC Köln und konnte auch verdient noch auf 4:0 erhöhen. Danach hatte Turbine dann auch noch die ein oder andere Halbchance, aber es fehlte wie in der gesamten Saison an der letzten Konsequenz. Kurz vor Schluss verschoss Achcińska dann noch einen Elfmeter. Am Ende beenden die Kölner die Saison auf Platz 10, während die Potsdamer nächste Saison einen Neustart in Liga 2 vornehmen müssen.

90′ +1 Durch den späten Treffer Campbells würde der Sportclub auch vor der TSG Hoffenheim in der Tabelle bleiben - für das Freiburger Auge ist Tabellenplatz fünf natürlich noch etwas schöner als Rang sechs.

90′ +5 Fazit:

Der VfL Wolfsburg schlägt Bayer 04 Leverkusen mit 3:1 (3:0) und qualifiziert sich als Vizemeister direkt für die Champions League! Was für ein Saisonabschluss in Niedersachsen! Innerhalb der ersten Viertelstunde haben die Wölfinnen auf 3:0 gestellt und ihre Gegnerinnen gnadenlos überrannt. In der Folge ist Bayer zwischenzeitlich zu durchaus guten Chancen gekommen, hätte allerdings noch vor der Pause mit 0:4 zurückliegen können. Nach dem Seitenwechsel ist das Tempo geringer gewesen und mehrfach hat der VfL eine endgültige Entscheidung verpasst. Nach dem 1:3 (76.) ist nochmal Spannung reingekommen und Wolfsburg hat teilweise echt schwimmen müssen und selbst kaum noch etwas Gefährliches unternommen. Die verletzte Beerensteyn (Wolfsburg) teilt sich die Torjägerkanone unerwartet mit Cerci (Hoffenheim).

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

90′ +5 Spielende

90′ +1 Fazit:

Der FC Bayern vollendet eine perfekte Rückrunde mit elf Siegen aus elf Spielen und darf das Double nun gebührend feiern! Die SGS Essen zeigte sich hier keineswegs als Kanonenfutter, lieferte eine starke erste halbe Stunde ab und hielt lange gut mit. Spätestens mit dem 3:0 aber war dem Tabellenneunten der Zahn gezogen und die Begegnung und damit auch die Saison trudelten langsam aus. Neben den Feierlichkeiten kommt es natürlich auch zum unangenehmen Teil der Verabschiedungen - so verabschiedet sich unter anderem Meistercoach Alexander Straus in Richtung USA.

90′ Zum Glück kann Axtmann nach einer kurzen Behandlung am unteren Rücken wieder aufstehen und weiterspielen.

90′ +1 Spielende

89′ Kann der Sportclub nach vier Partien ohne Sieg heute also doch noch den Erfolg zum Saisonabschluss bejubeln? Werder kommt nochmal, beim Querpass für Mühlhaus kommt Axtmann ihr aber zuvor und klärt.

89′ Die letzte reguläre Minute läuft. Was passiert hier noch in Sinsheim?

90′ +4 Gelbe Karte für Julia Mickenhagen (Bayer Leverkusen)



90′ +3 Letztlich hat sich Wolfsburg noch etwas strecken müssen. Dennoch trennen die Grünen lediglich 90 Sekunden von der Vizemeisterschaft und der damit verbundenen Qualifikation für die Königsklasse.

90′ +4 Spielende

90′ +2 Riesen schickt vom linken Flügel nochmals einen Flankenball in die Mitte und trifft damit den kurzen Pfosten. Wieder Glück für RB!

89′ Gelbe Karte für Larissa Mühlhaus (Werder Bremen)

Und das unter höchstem Einsatz. Nach Axtmanns Befreiungsschlag trifft Mühlhaus die Freiburgerin, die nun noch behandelt werden muss.

90′ +1 Es laufen die letzten drei Minuten in dieser Bundesliga-Spielzeit. Die SGE wird den Auswärtssieg mitnehmen. Das ist bereits sicher.

90′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

90′ Barbara Brecht wird von Jonas Stephan für die letzten Sekunden auf den Rasen geschickt. Brecht wird ihre Karriere aufgrund mehrerer Verletzungen im Anschluss mit nur 25 Jahren beenden.

90′ +1 Spielende

90′ +1 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

90′ +1 Spielende

90′ +1 Gelbe Karte für Jule Brand (VfL Wolfsburg)

Für Spielverzögerung sieht Brand die Gelbe Karte. Eine unnötige, aber zugleich harmlose Aktion. Das Spiel ist längst entschieden.

87′ Tooor für SC Freiburg, 3:2 durch Eileen Campbell

Tatsächlich, Freiburg trifft spät zum 3:2! Und das ist von vorne bis hinten klasse herausgespielt. Felde spielt tief zu Fölmli, die mit dem ersten Kontakt zu Campbell klatschen lässt. Die treibt die Kugel voran, verzögert ein wenig und legt wieder nach links zu Fölmli heraus. Die gibt ein letztes Mal zurück und im Strafraum lässt Campbell noch technisch versiert eine Bremerin stehen. Der Schuss aus elf Metern wird hinter Keeperin Peng noch abgefälscht, das ändert nichts am Einschlag im Netz.

85′ Aktuell entsteht aus dem Spiel heraus wenig Gefährliches. Gibt es in der Schlussphase noch den einen Lucky Punch zum Saisonabschluss?

90′ Einwechslung bei RB Leipzig: Barbara Brecht

90′ Auswechslung bei RB Leipzig: Giovanna Hoffmann

89′ Karólína Vilhjálmsdóttirs Schlenzer verpufft wirkungslos. Weiter geht es mit Abstoß für die Gastgeberinnen.

87′ Das einzig Positive ist, dass die Gäste die Spielerin mit dem Hattrick im zweiten Durchgang besser im Griff haben. Von der Stürmerin ist im zweiten Durchgang noch nicht viel zu sehen, obwohl ihr nur ein Tor für die alleinige Torjägerkanone fehlt.

89′ Kleinherne prüft Herzog aus der zweiten Reihe mit einem strammen Abschluss mit rechts. Die Schlussfrau hat leichte Probleme mit diesem Schuss und kann diesen nur mit Mühe ins Toraus lenken.

89′ Elfmeter verschossen von Adriana Achcińska, 1. FC Köln

Achcińska tritt an und schießt das Leder ins linke Eck. Lesley Lergenmüller hat die Ecke geahnt und kann den Elfmeter parieren. Den anschließenden Kopfball kann sie dann ebenfalls festhalten.

88′ Elfmeter für den 1. FC Köln Es geht zu einfach. Adriana Achcińska hat im rechten Sechzehner den Ball, macht eine Bewegung Richtung Grundlinie, und Bianca Schmidt lässt das Bein stehen. So gibt es zurecht Elfmeter.

89′ Leverkusen zieht einen Freistoß auf dem linken Flügel. Das könnte eine der letzten Chancen in dieser Partie sein.

87′ Nochmal eine Kontermöglichkeit für die Kölnerinnen. Die Damen des FC haben eine 3-gegen-2-Situation, an dessen Ende der Ball bei Anna Gerhardt auf der linken Seite landet. Die Außenverteidigerin sucht aus halblinker Position den Abschluss, aber ihr Schuss aufs kurze Eck kann von Lergenmüller vereitelt werden

88′ "Oh, wie ist das schön!", wird auf den Tribünen geträllert. Die Zeile "Sowas hat man lange nicht gesehen" sollte eigentlich nur von Leuten mit Kurzzeitgedächtnis gesungen werden - schließlich wurden die Bayern-Frauen auch in den vergangenen beiden Saisons Meister, bei den Herren ist die Übergabe der Meisterschale nicht mal einen ganzen Tag her.

86′ Andrade muss das 1:2 erzielen! Ein feiner Steckball von Joly aus dem Mittelkreis geht perfekt durch die Lücke in der SGE-Abwehr. Aus 17 Metern schiebt Andrade das Leder jedoch knapp rechts am Gehäuse vorbei.

82′ Ein weit geschlagener Freistoß von Mühlhaus nahe der linken Seitenlinie ist lange in der Luft. Mit einem Kopfball im Zentrum wird das so nichts, doch der hohe Ball wird gar zum Torschuss. Nuding läuft ein paar Schritte zurück und streckt die Hände. Knapp einen Meter über diese hinweg fliegt der Ball schließlich doch aufs Tordach.

84′ Jena wechselt noch einmal. Fischer betritt für Bonsu den Rasen.

85′ Sophie Nachtigall wird für die letzten Minuten auf das Feld geschickt. Auch sie wird die SGE am Saisonende in Richtung Freiburg verlassen.

85′ Nächste Gelegenheit für Turbine. Über Umwege kommt der Ball im Sechzehner zu Emily Lemke. Aus der Drehung schließt die Angreiferin ab, aber ihr Schuss aus acht Metern fliegt wuchtig am rechten Pfosten vorbei.

81′ Die ruhende Bälle der Freiburgerinnen sind heute eher auf der harmlosen Seite. Zwei Freistoßflanken sorgen für keine große Gefahr.

87′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Melissa Friedrich

87′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Katharina Piljic

83′ Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Bente Fischer

83′ Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Josephine Bonsu

85′ Lea Schüller verpasst den Dreierpack! Bei einer Flanke von links befindet sie sich in etwas ungünstiger Position und lenkt die Kugel nur noch neben den Pfosten.

85′ Aus allen Positionen suchen die Bayer-Spielerinnen Cornelia Kramer. Ein Abschluss mit dem Hinterkopf landet über dem Kasten. Wolfsburg haut den Ball nur noch weit nach vorne und setzt selbst keine Akzente mehr.

85′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Sophie Nachtigall

85′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Lara Prašnikar

84′ Anyomi an die Latte! Wieder kann die Torschützin zum 2:0 mit einer Einzelleistung auf links in die Box einziehen und mehrere Gegenspielerinnen aussteigen lassen. Aus spitzem Winkel aus wenigen Metern schießt sie über Herzog hinweg an die Querlatte. Pech für die SGE!

82′ Auch in den letzten Minuten des Spiel sieht Jena weiter kein Land in der Partie. Selbst bei eigenen Ecken entsteht nicht der Hauch einer Gefahr. Das liegt vorallem an der ungenauen Ausführung.

79′ Seit Langem mal wieder Gefahr im Werder-Strafraum! Fölmli läuft mittig ein und bekommt eine Flanke von der linken Seite aufgelegt. Mit etwas Rücklage köpft sie über das gegnerische Tor.

84′ Bayers Anschlusstreffer hat Wirkung gezeigt. Beim vermeintlichen Vizemeister geht nicht mehr viel zusammen und womöglich winkt noch ein weiterer Gegentreffer für den VfL Wolfsburg.

83′ Natürlich trudelt diese Begegnung von ohnehin schon geringem sportlichem Wert nun langsam aus. Die Nachspielzeit dürfte auch nicht allzu lang ausfallen, eigentlich warten alle nur noch auf die Bierdusche. Auf den Rängen wird bereits gefeiert.

82′ Kurt Russ gönnt jetzt jeder Spielerin auf der Bank noch Spielzeit. So wechselt der Coach von Turbine auch seine Torhüterin aus und schenkt Lesley Lergenmüller noch ein paar Minuten.

83′ Nochmals ein Blick nach Wolfsburg. Dort führt der VfL weiter souverän mit 3:1 gegen Leverkusen. Damit dürften die Wölfinnen als Vizemeisterinnen ins Ziel kommen. Frankfurt wird auf drei in die Königsklassen-Quali gehen müssen.

82′ Eieiei! Cornelia Kramer vernascht rechts im Sechzehner gleich drei Gegenspielerinnen und hat das Auge für die nachgerückte Karólína Vilhjálmsdóttir. Die zieht zu überhastet ab und das Spielgerät landet in den oberen Stadionreihen.

78′ Mit Zicais Auswechslung nimmt die scheidende Freiburger Trainerin Theresa Merk den letzten Wechsel und damit auch den letzten Abschied des Tages vor. Auch Zicai bekommt nochmal einen kräftigen Applaus.

82′ Einwechslung bei Turbine Potsdam: Lesley Lergenmüller

82′ Auswechslung bei Turbine Potsdam: Silia Plöchinger

78′ Einwechslung bei Werder Bremen: Reena Wichmann

78′ Auswechslung bei Werder Bremen: Amira Arfaoui

81′ Auch rund zehn Minuten vor Spielende ist das Bild unverändert. Frankfurt dominiert, bekommt den Deckel aber nicht drauf. Leipzig ist viel zu harmlos, schafft aber immerhin einige Entlastungsangriffe.

78′ Einwechslung bei SC Freiburg: Eileen Campbell

78′ Auswechslung bei SC Freiburg: Cora Zicai

80′ Eher ungewöhnlicher Wechsel, Alexander Straus tauscht die Defensivzentrale aus. Das hat aber durchaus seinen Sinn, denn Linda Sembrant und Michelle Ulbrich werden den Verein verlassen und dürfen sich so gebührend verabschieden.

81′ Jetzt ein fixer Konter der Leverkusenerinnen. Am Ende landet Cornelia Kramers Direktabnahme aus zwölf Meter links oben über dem Gehäuse.

77′ Wieder bekommt den Ball von rechts in den Strafraum abgelegt, verzieht aus guter Position aber knapp über das Tor.

76′ Da sich an den Zwischenständen auf den anderen Plätzen nichts geändert hat, würde Freiburg durch den Werderaner Ausgleich auf Rang sechs abrutschen.

78′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 4:0 durch Ereleta Memeti

Das starke Spiel von Memeti wird belohnt. Nach der Ecke kommt der Ball wieder in den Strafraum, wo die Spielerinnen aus Jena den Ball nicht kontrolliert bekommen. Dann schaltet Memeti schneller als die gesamte Hintermannschaft der Gäste und haut den Ball zum 4:0 in den rechten Winkel.

77′ Memeti wird noch einmal per Steilpass auf der linken Außenbahn in den Strafraum geschickt. Doch ihre Flanke wird zur Ecke geklärt. Diese kann El Sherif aber ganz einfach aus der Luft pflücken.

79′ Tooor für 1. FC Köln, 4:0 durch Taylor Ziemer

Ganz dicker Bock der Gäste! Plöchinger spielt einen Abstoß im Sechzehner zu Bibossynova. Die Verteidigerin legt sich das Leder mit dem ersten Kontakt zu weit vor, sodass Feiersinger an den Ball kommt und mit dem ersten Kontakt zu Taylor Ziemer legt. Die Angreiferin bleibt zehn Meter vor dem Tor eiskalt und schiebt den Ball an Plöchinger zum 4:0 vorbei.

79′ Einwechslung bei RB Leipzig: Josefine Schaller

79′ Auswechslung bei RB Leipzig: Emilía Ásgeirsdóttir

78′ Jetzt gibt es den nächsten Wechsel einer Spielerin, die den Verein verlässt. Alena Bienz wechselt nach Freiburg. Dafür ist mit Julia Schiffarth ein Nachwuchstalent jetzt neu dabei.

80′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Julia Mickenhagen

80′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Janou Levels

80′ Einwechslung bei Bayern München: Michelle Ulbrich

80′ Auswechslung bei Bayern München: Glódís Viggósdóttir

79′ Einwechslung bei RB Leipzig: Michela Croatto

79′ Auswechslung bei RB Leipzig: Marlene Müller

80′ Einwechslung bei Bayern München: Linda Sembrant

80′ Auswechslung bei Bayern München: Magdalena Eriksson

79′ Herzog kann einen zu langen tiefen Ball auf Chiba nicht richtig unter Kontrolle bringen, wodurch die Frankfurterin einfach hinterhergeht und von der rechten Grundlinie aus spitzem Winkel abzieht. Der Ball trudelt parallel zur Torlinie knapp nicht ins Tor. Glück für die Schlussfrau von RB.

77′ Pawollek köpft an die Latte! Die scheidende Kapitänin wird von einer Prašnikar-Flanke von rechts perfekt am langen Pfosten gefunden. Den Kopfball nimmt Pawollek allerdings etwas in Rücklage, wodurch nicht genügend Druck hinter der Kugel ist. Dennoch kann sie Herzog überwinden, um schlussendlich nur die Latte zu treffen.

74′ Die 1050 Zuschauer werden vermutlich einen 3:0 Erfolg der Heimmannschaft sehen. Es sind zwar noch gut 15 Minuten zu spielen doch die Luft ist schon seit einiger Zeit raus aus dem Spiel.

77′ Jugend forscht bei der SGS Essen. Neben der 19-Jährigen Paulina Platner bekommt mit Kassandra Potsi nun auch eine 17-Jährige noch Einsatzzeit.

75′ Einwechslung bei Werder Bremen: Ricarda Walkling

75′ Auswechslung bei Werder Bremen: Sophie Weidauer

75′ Einwechslung bei Werder Bremen: Juliane Wirtz

75′ Auswechslung bei Werder Bremen: Sharon Beck

74′ Tooor für Werder Bremen, 2:2 durch Larissa Mühlhaus

Die Gefoulte tritt selber an, verzögert geschickt und lässt Nuding in die falsche Ecke springen. Links schiebt Mühlhaus flach zum Ausgleich ein.

78′ Nach dem 1:3-Anschluss drehen die Gastgeberinnen wieder auf und attackieren die Weißen deutlich früher. Der Heimsieg scheint Stand jetzt nicht in Gefahr zu sein.

77′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Julia Schiffarth

77′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz

75′ Für Laura Freigang und Elisa Senß dürfen Remina Chiba und Pernille Sanvig noch etwas Bundesliga-Luft schnuppern. Rund 15 Minuten sind noch zu spielen in Sachsen.

73′ Elfmeter für Werder! Mühlhaus zieht von links dynamisch nach innen, Axtmann stochert nach dem Ball und trifft die Bremerin. Die fällt in den Sechzehner, doch ob der erste Kontakt schon auf der Linie war, ist mehr als strittig. Axtmann beschwert sich überraschend kaum, das hätte auch Freistoß geben können.

72′ Mahmoud lässt links eine Freiburgerin stehen, macht ein paar Meter Richtung Strafraum und fasst sich 25 Meter vor dem Tor ein Herz. Der Schuss rauscht einen guten Meter links am Gehäuse vorbei.

77′ Einwechslung bei SGS Essen: Kassandra Potsi

77′ Auswechslung bei SGS Essen: Paula Flach

71′ Fölmli geht bei Karls Flanke von der linken Seite weit in Richtung Grasnarbe herunter, köpft die Kugel aber deutlich links neben das Tor.

77′ Einwechslung bei SGS Essen: Laura Pucks

77′ Auswechslung bei SGS Essen: Beke Sterner

75′ Das muss der vierte Treffer sein! Adriana Achcińska steckt wunderbar aus 25 Metern auf die startende Taylor Ziemer durch. Die Angreiferin scheitert dann aus sechs Metern rechter Position an der herausstürmenden Silia Plöchinger.

76′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Rebecka Blomqvist

76′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Ella Peddemors

74′ Auch der geht nicht rein! Die Münchnerinnen schalten blitzschnell um. Weronika Zawistowska spielt von links quer auf den Elfmeterpumkt zu Pernille Harder, die sich mit dem Abschluss aber zu viel Zeit lässt und an Kim Sindermann scheitert! Den Nachschuss legt Zawistowska dann über den Kasten.

73′ Riesenchance auf den Ehrentreffer! Ein Eckball von der rechten Seite fliegt in die Mitte. Dort kommt aus dem Getümmel Emily Lemke zum Abschluss. Ihr Schuss hätte perfekt oben links reingepasst, aber Laura Vogt kann auf der Linie mit der Schulter klären. Da war der sechste Saisontreffer der Potsdamerinnen ganz na

70′ Nach der Trinkpause der zweiten Halbzeit schlägt Mühlhaus einen Freistoß von der linken Seitenlinie etwas zu weit in den Strafraum. So ist die Hereingabe Beute für Nuding.

75′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Remina Chiba

75′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Laura Freigang

75′ Tooor für Bayer Leverkusen, 3:1 durch Cornelia Kramer

Anschlusstreffer für die Rheinländerinnen! Nach einem schnell ausgeführten Einwurf fühlt sich keine Wolfsburgerin verantwortlich. Cornelia Kramer macht das mit viel Übersicht und bugsiert die Pille aus kurzer Distanz unhaltbar in die Maschen. Es ist ihr zwölftes Saisontor.

74′ Gut, besser, Brand und Jónsdóttir. Das Duo sorgt heute immer wieder für Wirbel. In dieser Szene flankt Brand auf die Isländerin, die dem Ball nicht mehr genügend Druck geben kann.

75′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Pernille Sanvig

75′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Elisa Senß

74′ Cornelia Kramer zirkelt einen Freistoß aus recht zentraler Position und ca. 23 Metern zum Tor in die Mauer. Die Kugel trudelt gemächlich in die Arme von Borbe.

71′ Gelbe Karte für Marta Cazalla (1899 Hoffenheim)

Die erste Karte des Spiels. Doch nun bekommt Cazalla in diesem extrem fairen Spiel die Gelbe Karte.

71′ Auch die Carl Zeiss Frauen wechseln noch einmal. Juckel und Birkholz kommen für Gora und Reuter.

74′ Bei der SGE muss Sara Doorsoun erwähnt werden, die in ihrer Verteidigung heute zwar nicht groß gefordert wird, dennoch aber in vielen Aktionen gekonnt zur Stelle ist und vieles somit früh unterbindet.

71′ Bei den Gastgeberinnen verlässt jetzt Janina Hechler das Feld. Die Verteidigerin wechselt im Sommer zum VfB Stuttgart. Auch sie wird jetzt nochmal gefeiert.

72′ Um ein Haar das 4:0! Kim Sindermann macht ihren Fehler vom jüngsten Gegentreffer wieder gut und lenkt den Drehschuss von Lea Schüller gerade noch an den Pfosten!

71′ Geht doch! Ásgeirsdóttir wird mit einem langen Ball aus dem Halbfeld gefunden und kann gegen überrumpelte Frankfurterinnen aus halbrechten 17 Metern zum Abschluss kommen. Allerdings kommt der Ball viel zu schwach und halbhoch auf Stina Johannes, die wieder locker zugreifen kann.

70′ Einwechslung bei Werder Bremen: Emőke Pápai

70′ Auswechslung bei Werder Bremen: Hanna Németh

70′ Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Nelly Juckel

70′ Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Lisa Gora

70′ Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Luca-Emily Birkholz

70′ Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Melina Reuter

68′ Mühlhaus prüft mit einem Freistoß aus etwas mehr als zwanzig Metern die eingewechselte SCF-Keeperin Nuding. Der halbhohe Schuss ist jedoch nicht allzu platziert, Nuding hält sicher.

67′ Gelbe Karte für Annie Karich (SC Freiburg)



67′ Tränen der Freude bei Dongus. Das war nach zwölf Jahren das letzte Spiel für sie im blauen Trikots. Unter Standing Ovations wird verlässt sie mit vielen Emotionen den Platz.

71′ Friederike Repohl verhindert das 0:4! Erneut ist es Jule Brand, die einen weiteren Treffer auf dem Fuß hat. Nach drei, vier Stationen kommt der Ball zur durchgelaufenen Nummer 29, die aus mittlerer Distanz zu zentral abschließt. Das hätte das 4:0 sein müssen.

71′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Celina Degen

71′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Janina Hechler

70′ Mittlerweile geht es nur noch in eine Richtung. Essen hofft natürlich, sich die gute Defensivbilanz in dieser Spielzeit nicht noch zu vermiesen.

66′ Nun der Lattenkracher auf der anderen Seite! Nach einigen engen Zweikämpfen vor dem Bremer Strafraum rollt der Ball schließlich zu Axtmann. Die hält einfach mal drauf und überwindet Peng, doch der Querbalken steht dem dritten Tor im Weg. Fölmli kann den Abpraller nicht verwerten.

70′ Alle Feldspielerinnen, die bei den Gästen auf der Bank saßen, stehen jetzt auf dem Feld. Es ist ein bezeichnendes Bild für die Saison von Turbine.

68′ Doppelwechsel auch bei den Hausherrinnen. Arianna Caruso und Weronika Zawistowska haben in dieser Saison vergleichsweise wenig Spielzeit bekommen.

70′ Einwechslung bei Turbine Potsdam: Emily Lemke

70′ Auswechslung bei Turbine Potsdam: Laura Lindner

70′ Derzeit plätschert das Geschehen ordentlich vor sich hin. Beide Mannschaften nutzen die Zeit zum Durchatmen.

67′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Michelle Weiß

67′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Fabienne Dongus

67′ Auch Pia-Sophie Wolter bekommt nun von Niko Arnautis noch etwas Spielzeit in dieser Saison. Sie kommt für Carlotta Wamser.

66′ Nun setzt sich Hoffenheim wieder in der gegnerischen Hälfte fest. Ebenfalls zwei Ecken, von Memeti getreten, bringen weiter keine Gefahr.

68′ Gelbe Karte für Flavia Lüscher (Turbine Potsdam)



67′ Jetzt gibt es eine durchaus kuriose Szene. Die Unparteiische Naemi Breier bittet die Mannschaften zu einer Trinkpause. Das kam wohl auch für die Spielerinnen überraschend.

64′ Dreierwechsel beim Sportclub: Die nächsten Spielerinnen holen sich bei ihrem Abschiedsspiel in Freiburg den verdienten Applaus des Publikums ab.

64′ Einwechslung bei SC Freiburg: Alina Axtmann

64′ Auswechslung bei SC Freiburg: Samantha Steuerwald

64′ Einwechslung bei SC Freiburg: Leela Egli

64′ Auswechslung bei SC Freiburg: Annabel Schasching

68′ Einwechslung bei Bayern München: Weronika Zawistowska

68′ Auswechslung bei Bayern München: Klara Bühl

68′ Einwechslung bei Bayern München: Arianna Caruso

68′ Auswechslung bei Bayern München: Sydney Lohmann

64′ Einwechslung bei SC Freiburg: Lena Nuding

64′ Auswechslung bei SC Freiburg: Rafaela Borggräfe

68′ Munter dreht sich das Wechsel-Karussell und beide Klubs erhoffen sich neue Impulse. Höchstwahrscheinlich wird nicht mehr allzu viel passieren. Tendenziell sind die Wölfinnen dem 4:0 näher als Bayer einem Ehrentreffer.

66′ Köln kann weiterhin machen, was sie wollen. So setzt sich Imping diesmal über die rechte Seite durch und spielt wieder von der Grundlinie nach innen. Diesmal allerdings hoch und Richtung Tor, sodass Silia Plöchinger eingreifen muss.

62′ Bei Vobians Ecke möchte Zicai den Ball mit der Hacke in Richtung Tor weiterleiten, bekomt bei der scharfen Hereingabe aber nicht genug Kontrolle hinter den Hackentrick.

67′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Pia-Sophie Wolter

67′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Carlotta Wamser

62′ Nun entwischt Schasching auf der rechten Außenbahn. Ihre Flanke wird ebenfalls geblockt. Aktuell geht es eher ruhig zu im Dreisamstadion.

67′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Juliette Angèle Vidal

67′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sofie Zdebel

67′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Paulina Bartz

67′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Ruby Grant

63′ Nun mal die erste Druckphase des Spiels von Jena. Diese können sich gleich zwei Ecken erspielen. Chancen bleiben aber weiter aus.

66′ Ob die Sächsinnen mit viel Ballbesitz etwas Ruhe ins Spiel bekommen? Aktuell sieht es danach aus, jedoch ist der Raumgewinn gleich null.

66′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Marina Hegering

66′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Caitlin Dijkstra

64′ Direkt danach haben Billa und Cordes Feierabend. Beide verlassen zum letzten Mal im FC-Trikot den Platz. In der kommenden Saison werden sie bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen.

66′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Tabea Sellner

66′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Vivien Endemann

66′ Einwechslung bei SGS Essen: Vanessa Fürst

66′ Auswechslung bei SGS Essen: Natasha Kowalski

66′ Einwechslung bei SGS Essen: Paulina Platner

66′ Auswechslung bei SGS Essen: Anja Pfluger

64′ Erstmals ist auch SGE-Keeperin Stina Johannes gefordert. Einen langen Leipziger Ball in Richtung Hoffmann kann die Schlussfrau souverän ablaufen und klären. Auch für Johannes ist es im Übrigen die letzte Vorstellung im Trikot der Eintracht. Sie wird zum VfL Wolfsburg wechseln.

66′ Wunderschöne Szenen! Spielerinnen beider Mannschaften stehen Spalier für Anja Pfluger, die ihre Karriere einst in München begonnen und zwei Leukämieerkrankungen überwunden hat.

59′ Zicai hat auf der linken Seite viel Platz. Fölmli kreuzt ihren Laufweg, Zicai zieht nach innen und möchte es alleine probieren. Doch sie kann sich nicht genügend Freiraum verschaffen, sodass ihr Schuss aus 14 Metern geblockt wird.

63′ Wenn sich die Adlerträgerinnen etwas vorwerfen lassen müssen, dann dass es weiterhin nur 2:0 steht. Chancen waren zwischenzeitlich genügend da, um das Ergebnis deutlicher zu gestalten.

60′ Auch Hoffenheim wechselt. Für Alber kommt Delacauw.

63′ Tatsächlich kommt von den Weißen einfach zu wenig. Inzwischen ist der Ballbesitz der Leverkusenerinnen auf 40 Prozent runtergerauscht. Zudem kommen auch nur 73 Prozent der Pässe an. Bei Wolfsburg sind es knapp 85 Prozent.

63′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Feiersinger

63′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Nicole Billa

63′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Vogt

63′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Lotta Cordes

64′ Tooor für Bayern München, 3:0 durch Lea Schüller

Die Entscheidung! Lea Schüller zeigt mit dem Finger an die Schläfe. Den hat sie nun aber nicht mit dem Kopf gemacht, sondern einfach mitgedacht. Die frühere Essenerin grätscht aus kurzer Distanz in einen Abschlag von Kim Sindermann hinein, der geht natürlich voll und ganz auf die Kappe der Torhüterin.

62′ Linda Dallmann zieht in der Zentrale das Tempo an und legt rechts raus auf Lea Schüller. Ihre Hereingabe pflückt Kim Sindermann jedoch souverän aus der Luft.

62′ Tooor für 1. FC Köln, 3:0 durch Nicole Billa

Das geht viel zu einfach. Alena Bienz hat am rechten Sechzehnereck den Ball und kann ganz entspannt abwarten, bis Carlotta Imping sie hinterläuft. Dann steckt sie das Leder durch. Imping spielt von der Grundlinie in die Mitte, und am ersten Pfosten hält Billa den Fuß hin und trifft zum 3:0 ins kurze Eck.

60′ Turbine wechselt erneut: Amina Bibossynova feiert nun ebenfalls ihr Bundesliga-Debüt.

59′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Féli Delacauw

59′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Mara Alber

61′ Bayern drückt das Gaspedal gerade wieder etwas mehr durch. Eine Hereingabe von Klara Bühl gerät diesmal aber deutlich zu weit - das wäre sonst ihr dritter Flanken-Assist gewesen.

60′ Leverkusen steht mit allen zehn Feldspielerinnen dicht am eigenen Strafraum und kommt kaum noch hinten raus. Langsam aber sicher zieht Wolfsburg die Schlinge zu. Vivien Endemann versucht es aus rechten zehneinhalb Metern. Doch Friederike Repohl pariert!

60′ Auch nach einer Stunde ist von Leipzig nichts in Richtung Offensive zu sehen. Die Bemühungen sind hier und da zwar vorhanden, allerdings fehlt es gänzlich an den Ideen, um Gefahr am Strafraum der SGE auszustrahlen. So riecht es weiter klar nach einem Eintracht-Auswärtssieg.

56′ Freiburg möchte das Geschehen wieder etwas beruhigen und hält den Ball im Mittelfeld.

58′ Der Coach der Gästemannschaft bringt noch einmal mit einem Doppelwechsel zwei frische Kräfte in die Partie. Reske und Margraf kommen für Gentile und Jaron. Können diese für einen Anschlusstrefffer sorgen?

58′ Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Emily Reske

58′ Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Isabella Jaron

58′ Einwechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Anna Margraf

58′ Auswechslung bei FC Carl Zeiss Jena: Noemi Gentile

60′ Einwechslung bei Turbine Potsdam: Amina Bibossynova

60′ Auswechslung bei Turbine Potsdam: Marike Dommasch

59′ Carolin Simon prescht über die linke Seite vor und zieht aus vollem Lauf einfach mal ab. Die Kugel verspringt ihr aber ein wenig und geht deutlich über das Gehäuse.

56′ Immer wieder wird Cerci gesucht. Bei einem weiteren Treffer könnte die Stürmerin mit 16 Saisontreffern sich die alleinige Torjägerkanone sichern.

58′ Lydia Andrade und Nina Räcke werden von Trainer Jonas Stephan auf den Rasen geschickt. Für beide Spielerinnen wird es der letzte Einsatz im Trikot der Roten Bullen sein.

54′ Die Latte zittert! Beim fälligen Eckstoß kommt Mühlhaus etwa elf Meter vor dem Tor recht frei zum Ball und köpft hoch mittig auf das Tor. Borggräfe hat ihre Finger noch im Spiel und lenkt den Ball gegen den Querbalken, der für den Sportclub rettet.

59′ Gelbe Karte für Emilie Bernhardt (Turbine Potsdam)

Es geht weiterhin nur in eine Richtung. Jetzt läuft Bernhardt Cordes einer Potsdamerin von hinten in die Beine. Dafür sieht sie die Gelbe Karte, und es gibt Freistoß von der rechten Seite.

57′ Und die Ecke wird richtig gefährlich! Die Hereingabe von der linken Seite können die Potsdamerinnen nicht klären, sodass am zweiten Pfosten Billa zum Abschluss kommt. Ihr Versuch geht jedoch am Tor vorbei, und am Ende können die Gäste die Situation bereinigen.

54′ Mühlhaus wird mit dem Rücken zum Tor angespielt, dreht sich am linken Strafraumeck technisch fein und dynamisch und zieht aus der Bewegung ab. Den flachen Schuss lenkt Borggräfe rechts neben das Tor.

53′ Wie kann das Spiel noch einmal spannend werden? Bisher kann Jena froh sein, dass es noch nicht öfter eingeschlagen hat. Die Saison über hatten diese extrem viel Glück, dass Potsdam gar nichts auf die Reihe bekommen hat und mir nur einem Punkt in Liga zwei geht. In der nächsten Saison, mit zwei absteigenden Teams, wird es mit einer Leistung wie heute schwer die Liga zu halten.

58′ Die Stimmung im Stadion ist prächtig und einem Saisonfinale mehr als angemessen. Für die heimischen Fans ist der 3:0-Zwischenstand natürlich ein Fest.

58′ Einwechslung bei RB Leipzig: Nina Räcke

58′ Auswechslung bei RB Leipzig: Julia Magerl

56′ Köln setzt sich jetzt wieder in der Hälfte der Gäste fest. Adriana Achcińska versucht ihr Glück aus 22 Metern, doch ihr Schuss wird abgefälscht – es gibt die nächste Ecke.

58′ Einwechslung bei RB Leipzig: Lydia Andrade

58′ Auswechslung bei RB Leipzig: Jenny Hipp

53′ Vobian chippt einen Freistoß von der rechten Seite gefährlich Richtung zweiter Pfosten. Dort ist anders als beim 1:1 aber eine Bremerin postiert und klärt mit dem Kopf zur anderen Seite.

57′ Erster Wechsel auf Bayern-Seite: Für die unauffällige, nach ihrer langen Verletzungspause aber glückliche Momoko Tanikawa kommt Edeltechnikerin Linda Dallmann - die 30-Jährige stand von 2011 bis 2019 in Essen unter Vertrag.

57′ Wer auch sonst, als Géraldine Reuteler, die leicht rechtsversetzt mit einem Steilpass geschickt wird. Sie entwischt ihrer Gegenspielerin und taucht frei vor Herzog auf. Allerdings legt sich Reuteler den Ball zu weit vor, sodass die Schlussfrau zupacken kann.

54′ Flavia Lüscher foult Taylor Ziemer nun extrem unnötig, etwa 25 Meter halblinks vor dem Tor. Die anschließende Freistoßflanke bringt jedoch keine wirkliche Gefahr.

57′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lynn Wilms

57′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Sarai Linder

57′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lena Lattwein

57′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Justine Kielland

55′ In der vorausgegangenen Situation hat sich Jenny Hipp verletzt und muss im eigenen Strafraum behandelt werden. Wo genau sich die Mittelfeldspielerin verletzt hat, ist nicht zu erkennen.

55′ Am Spielfeldrand machen sich etliche Spielerinnen einsatzbereit. Sabrina Eckhoff wird vermutlich einen Doppelwechsel vollziehen und somit nochmal frischen Wind bringen.

50′ Bremen sucht die Lücke, Freiburg kontert. Fölmli startet in abseitsverdächtiger Position hinter die Kette, doch die Fahne bleibt unten. Die Schweizerin lässt sich etwas zu weit nach außen treiben, ihren gespitzelten Fehlpass nimmt schließlich Peng ohne großen Druck auf.

56′ Einwechslung bei Bayern München: Linda Dallmann

56′ Auswechslung bei Bayern München: Momoko Tanikawa

55′ Egal, wie dieses letzte Saisonspiel enden wird: Die SGS Essen verabschiedet sich durchaus würdig aus dieser Spielzeit, legt beim designierten Meister einen geradlinigen Auftritt hin.

53′ Chancen nun im Minutentakt. Diesmal leitet Reuteler die Szenerie ein und bedient Freigang mit einem Flachpass von rechts ins Zentrum. Der Abschluss von Freigang aus 15 Metern segelt jedoch deutlich rechts am Kasten vorbei.

53′ Mit 58 Prozent Ballbesitz und 6:1 Schüssen auf das Tor gibt der VfL Wolfsburg auch abseits den reinen Ergebnisses den Ton an. Derweil nimmt Anneke Borbe den nächsten Eckball der Gegnerinnen sicher runter.

52′ Die SGE kommt dem 3:0 näher! Wieder ist es Reuteler, die aus der zweiten Reihe nicht lange fackelt. Allerdings ist auch der Schuss für Herzog eine machbare Aufgabe.

52′ Jetzt der erste Abschluss der Gastgeberinnen im zweiten Durchgang. Sara Agrež übernimmt einen Freistoß aus halbrechter Position, etwa 25 Meter vor dem Tor. Ihr Versuch geht allerdings deutlich über das Gehäuse – keine Gefahr.

51′ Durchgang zwei beginnt wesentlich ruhiger als noch die ersten 45 Minuten. Viel geschieht auf dem Rasen nicht.

48′ Die Freiburgerinnen führen einen Freistoß schnell aus und erarbeiten sich so Freiraum in der gegnerischen Hälfte. Karl verliert den Ball im gegnerischen Strafraum, erobert ihn zurück und findet mit einer flachen Hereingabe dann keine Mitstreiterin. Im Nachsetzen bugsiert Schasching den Ball aus einem Zweikampf heraus irgendwie Richtung Tor, in hoher Flugbahn fällt das Leder knapp am rechten Pfosten vorbei.

51′ Reuteler hat die große Chance auf das 3:0! Senß gewinnt hoch den Ball und schon geht es schnell. Schlussendlich findet Freigang die einlaufende Reuteler in der Box. Die zieht den Ball halbrechts im Sechzehner einmal zurück und schließt zu ungenau ab. Herzog ahnt nämlich die Ecke und ist rechtzeitig abgetaucht.

52′ Plötzlich wird es doch gefährlich! Die eingewechselte Laureta Elmazi dribbelt sich durch den Sechzehner und an Maria Luisa Grohs vorbei, der Winkel wird aber zu spitz. Und auch bei der folgenden Hereingabe macht die Bayern-Keeperin nicht die beste Figur!

50′ Es ändert sich wenig im Bild des Spiels. Hoffenheim hat die komplette Kontrolle des Spiels und Jena läuft nur hinterher. Und das nur in der eigenen Hälfte.

50′ Die Offensivbemühungen der Potsdamerinnen tragen weiterhin keine Früchte. Laura Lindner setzt sich zwar einmal über die rechte Seite durch, doch ihre Hereingabe wird abgeblockt – somit entsteht erneut keine Gefahr.

50′ Doch es scheint, als ob die Bayern auch nach dem Seitenwechsel alles im Griff hätten. Ein weiter Abschlag von Kim Sindermann landet direkt im Seitenaus, die Münchnerinnen bauen behutsam den nächsten Angriff auf.

50′ Auf der Gegenseite findet Anyomi mit ihrer Hereingabe von der rechten Seite den Kopf von Pawollek. Ihr Kopfball vom kurzen Pfosten hat jedoch zu wenig Druck, wodurch der Ball klar am Tor vorbeigeht.

46′ Mit einem Wechsel auf Seiten der TSG geht es in Durchgang zwei. Für Hickelsberger kommt Steiner.

49′ Ein Blick auf die Parallelspiele verrät, dass die verletzte Lineth Beerensteyn womöglich doch noch die Auszeichnung als beste Torschützin der Saison verliert oder sich zumindest teilen muss. Denn Hoffenheims Selina Cerci steht nach einem Hattrick nun ebenfalls bei 16 Saisontoren. Von den Frankfurterinnen Anyomi und Freigang (beide 14) ist bislang keine Gefahr mehr ausgegangen.

46′ Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Während bei Werder Wieder für Sternad ins Spiel kommt, kehrt Freiburg mit unveränderter Elf zurück.

48′ Müller wird auf der linken Seite geschickt und hat ganz viel freie Wiese vor sich. Da die Leipzigerin aber etwas zögert, ist plötzlich Doorsoun zur Stelle und kann souverän klären.

46′ Einwechslung bei Werder Bremen: Verena Wieder

46′ Auswechslung bei Werder Bremen: Maja Sternad

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

48′ Lilli Purtscheller legt gleich mal einen schnellen Antritt hin und zeigt Paula Flach dabei den Laufweg an. Die Ruhrgebietlerinnen scheinen sich für die zweiten 45 Minuten tatsächlich einiges vorgenommen zu haben.

46′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Marie Steiner

46′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Julia Hickelsberger

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

48′ Gelbe Karte für Janina Hechler (1. FC Köln)

Jetzt gibt’s die erste Gelbe Karte im Spiel. Hechler kommt an der rechten Außenlinie zu spät gegen Ena Taslidža.

46′ Weiter geht’s! Beide Mannschaften haben in der Halbzeit gewechselt. Unter anderem feiert Amelie Hoppe ihr Bundesliga-Debüt.

46′ Die Seiten sind getauscht, der zweite Durchgang läuft! Und auch personell wurde bei den Gästen einmal getauscht: Durch die Hereinnahme von Laureta Elmazi dürfte es bei der SGS etwas offensiver werden.

46′ Weiter geht es in Niedersachsen! Die Gäste bringen mit Delice Boboy eine frische Kraft.

46′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Carlotta Imping

46′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Martyna Wiankowska

46′ Einwechslung bei Turbine Potsdam: Flavia Lüscher

46′ Auswechslung bei Turbine Potsdam: Adrijana Mori

46′ Einwechslung bei Turbine Potsdam: Amelie Hoppe

46′ Auswechslung bei Turbine Potsdam: Suya Haering

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Es geht weiter mit den letzten 45 Minuten dieser Bundesliga-Saison! Kann RB Leipzig nochmals zurückkommen oder wird Frankfurt die drei Punkte zum Abschluss mitnehmen?

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Delice Boboy

46′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Loreen Bender

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei SGS Essen: Laureta Elmazi

46′ Auswechslung bei SGS Essen: Julie Terlinden

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +6 Halbzeitfazit:

Die erste Hälfte ist vorbei und es geht mit einem 3:0 in die Kabinen. Hoffenheim ist das klar bessere und dominierende Team. Diese hatten die ganze Zeit über ungefährt 70% Ballbesitz und gaben ihren Gästen zu keinem Zeitpunkt jeglichen Zugang zum Spiel. Durch Cerci's schnellen Doppelpack gingen sie somit verdient 2:0 in Führung. Aufgrund der danach folgenden Verletzungen war das Spiel lange unterbrochen, worunter der Spielfluss gelitten hat. Danach verlor das Spiel an Fahrt, ehe Cerci in der Nachspielzeit per Traumtor zum 3:0 einnetzte. Gleich geht's weiter!

45′ +6 Halbzeitfazit:

Der SC Freiburg führt im letzten Saisonspiel gegen Werder Bremen zur Pause mit 2:1. Dabei haben die Breisgauerinnen früh den Rückschlag hinnehmen müssen, Mühlhaus' Distanzschuss brachte Werder bereits in der vierten Minute in Führung. Kurz nachdem SCF-Legende Hasret Kayikci mit ihrer Auswechslung unter großem Applaus ihre Karriere beendete (12.), konnte Steuerwald mit einem freien Kopfball am zweiten Pfosten ausgleichen. In der Folge wechselte das Momentum ein paar Mal. Kurz vor der Pause drehte der Sportclub das Spiel, Fölmli staubte bei Zicais Kopfball am rechten Pfosten ab und drückte den Ball über die Linie (40.). Da Leipzig im Parallelspiel gegen Frankfurt zurückliegt und Freiburg Stand jetzt seine Hausaufgaben selbst erledigen würde, könnten sowohl der SCF (5.) als auch der SVW (7.) ihren Tabellenplatz behalten.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +5 Gelbe Karte für Hanna Németh (Werder Bremen)

Németh hält Zicai nochmal am Trikot, für den kleinen Zupfer bekommt sie den Gelben Karton gezeigt - eine überharte Entscheidung.

45′ +5 Gudorf wird mit einem Steilpass rechts in den Strafraum nochmal gesucht. Doch Peng rückt heraus und begräbt den Ball vor der Freiburgerin unter sich.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Köln. Der 1. FC Köln führt absolut verdient mit 2:0 gegen den Absteiger aus Potsdam. Von der ersten Minute an nahmen die Geißböcke das Heft des Handelns in die Hand und ließen die Gäste gar nicht am Spiel teilnehmen. Anfangs fehlte noch die letzte Konsequenz vor dem Tor, bis Alena Bienz dann unter Mithilfe von Silia Plöchinger das 1:0 erzielte. Danach gönnten sich die Gastgeberinnen eine Verschnaufpause, und es passierte erst einmal nichts mehr auf dem Platz. In der 40. Minute zog dann Wiankowska wieder das Tempo an, und Ziemer musste nur noch abstauben. Von Potsdam kommt bislang gar nichts. So wird es sehr schwierig, hier überhaupt zu einem Torerfolg zu kommen. Wir dürfen dennoch gespannt auf den zweiten Durchgang sein.

45′ +3 Mühlhaus kann von einigen Freiburgerinnen nicht vom Ball getrennt werden und taumelt Richtung Strafraum. Halb im Fallen schließt sie aus 18 Metern noch ab, Borggräfe hält den Schuss im linken Eck sicher.

45′ +2 Felde verpasst das 3:1! Die Freiburgerinnen kombinieren sich in den Strafraum: Karl spielt tief, Fölmli lässt sofort in den Lauf von Felde klatschen und die taucht plötzlich alleine vor Peng auf. Die SVW-Keeperin rückt aber stark heraus, macht sich breit und pariert so den Versuch von Felde. Da hätte die Freiburgerin aber auch mehr draus machen können.

45′ +4 Halbzeitfazit:

Es ist Halbzeit am Leipziger Cottaweg. Eintracht Frankfurt führt nach 45 Minuten in einem durchwachsenen Bundesligaspiel mit 2:0 gegen RB Leipzig. Die Gastgeberinnen spielten zwar zu Beginn mit, mussten sich dann aber dem Frankfurter Druck beugen. Zu viele Fehler der Roten Bullen begünstigten diese Frankfurter Halbzeitführung. Die Gäste aus Hessen zeigten sich eiskalt und konnten mit ihren wenigen Chancen die Partie auf ihre Seite reißen. Schlussendlich waren die SGE-Spielerinnen dem dritten Treffer auch näher als die harmlosen Leipzigerinnen dem ersten Tor. Für Frankfurt wird es jedoch wohl beim dritten Platz in der Tabelle bleiben, denn Wolfsburg führt parallel bereits mit 3:0 und kann somit nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden.

45′ +2 Halbzeitfazit:

Eine halbe Stunde lang konnte die SGS Essen das Spiel mindestens ausgeglichen gestalten, hatte mit einem Lattenknaller von Ramona Maier sogar die beste Chance des Spiels. In der Schlussviertelstunde spielte der alte und neue Meister jedoch seine Qualität aus - Lea Schüller und Pernille Harder konnten jeweils schöne Hereingaben von Klara Bühl per Kopfball verwerten.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Halbzeitfazit:

Der VfL Wolfsburg führt nach einem fulminanten Start mit 3:0 gegen Leverkusen und befindet sich auf direktem Champions-League-Kurs. In den ersten 14 Minuten haben sich die gastgebenden Wölfinnen in einen Rausch gespielt und mit drei Treffern schon den Grundstein für einen ungefährdeten Heimsieg gelegt. In der Folge hat Leverkusen immer mal wieder größere Ballbesitzphase und auch durchaus Chancen generiert, ist in Summe jedoch zu harmlos geblieben. Wolfsburg agiert clever und hätte vor der Pause sogar noch auf 4:0 stellen können.

45′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

45′ +3 Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Selina Cerci

Und die zweite Ecke des Spiels führt zum 3:0. Eigentlich war die Ecke ungefährlich doch Jena kriegt den Ball nicht geklärt. In zweiter Reihe lauert dann Cerci. Der Ball kommt perfekt zu ihr und sie zieht auf halb linker Position einfach drauf und netzt zum Hattrick ins obere Eck ein.

45′ +1 Aufgrund der Verletzungen und Auswechslungen gibt es fünf Minuten oben drauf. Was passiert noch im ersten Durchgang?

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

45′ Das Spiel trudelt derzeit so vor sich hin. An der Spielsituation ändert sich überhaupt nichts. Hoffenheim lässt Jena nur hinterherlaufen und wirken mit viel Ballbesitz und den Abschlüssen sehr dominant.

45′ +1 Zwei Minuten gibt es obendrauf. Potsdam traut sich in den letzten Momenten auch mal etwas nach vorne, aber eine Torchance springt dabei nicht heraus.

45′ +1 180 Sekunden werden nachgespielt in dieser ersten Halbzeit.

45′ +1 Riesenchance für Jule Brand! Sveindís Jónsdóttir flankt butterweich in die Zentrale. Dort trifft Brand den Ball nicht hundertprozentig und verpasst somit das 4:0.

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

45′ +1 Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

44′ Eine tolle Aktion von Laura Freigang, die frei leicht rechtsversetzt an der Strafraumkante erkennt, dass Gegenspielerin Krug verletzt am Boden liegt und daraufhin die Aktion abbricht und den Ball ins Aus spielt. Ganz stark von Freigang, denn sie hätte auch einfach den Weg auf das Tor suchen können.

44′ Das erste Mal muss Jasmin Pal jetzt eingreifen. Eine Hereingabe von Marike Dommasch landet im Fünfmeterraum, aber Pal ist zur Stelle und kann den Ball abfangen.

44′ Gelbe Karte für Rieke Dieckmann (Werder Bremen)

In einem Zweikampf bekommt Arfaoui unbeabsichtigt den Ellbogen von Karl ab, die Partie läuft zunächst weiter. Dieckmann hält schließlich Zicai und kann so einen möglichen Angriff früh unterbinden. Die Unparteiische zückt Gelb für das taktische Foul.

43′ Der nächste Bremer Eckstoß bringt nichts ein. Im Fünfmeterraum fehlt eine Werderanerin, so kann der Sportclub mühelos klären.

45′ Tooor für Bayern München, 2:0 durch Pernille Harder

Auch der zweite Treffer an diesem Nachmittag fällt per Kopfball! Den Eckball von links zirkelt Klara Bühl nah an den Kasten. Aus nicht mal fünf Metern ist es für Pernille Harder ein leichtes, die Kugel über die Linie zu nicken!

44′ Eine Grätsche von Beke Sterner hätte man nicht zwingend pfeifen müssen, denn sie spielt eigentlich nur den Ball. So kommen die Bayern aber zu einer vielversprechenden Freistoßgelegenheit von der linken Seite, die Klara Bühl scharf auf das lange Eck zirkelt. Kim Sindermann faustet die Kugel zu einer weiteren Ecke.

44′ Kleinere Fouls und technische Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten gestalten den Spielfluss sehr zäh. Gut, dass es gleich in die Pause geht.

42′ Die Gastgeberinnen haben mittlerweile über 70% Ballbesitz. Sehr sicher mit dem Ball läuft der Ball meistens hinten durch die eigenen Reihen. Sie warten in Ruhe ab und lauern auf mögliche Räume oder Fehler der Gäste aus Jena.

42′ Nach einer kurzen Verschnaufpause machen die Kölnerinnen jetzt wieder weiter. Von der linken Seite bringt Wiankowska eine Flanke in die Mitte. Doch bevor Billa einnicken kann, ist Plöchinger zur Stelle und fängt das Leder ab.

42′ Vivien Endemann holt auf der rechten Außenbahn nochmal eine Ecke raus. Die eher schwache Variante mündet in einem Leverkusener Konter. Doch Katharina Piljic wird kurz hinter der Mittellinie sauber abgegrätscht.

43′ Es läuft die Schlussphase in diesem Durchgang und Eintracht Frankfurt führt hochverdient mit 2:0 gegen ein bis dato sehr enttäuschendes Leipzig. Ob die SGE vor der Pause noch nachlegen kann?

42′ Mit der Führung im Rücken hat Bayern mehr Kontrolle über das Spiel gewonnen. Sydney Lohmann dringt über die rechte Seite vor, findet aber keine Nebenfrau.

41′ Vermeintlich das zweite Foul in dieser Begegnung. Die Unparteiische Davina Lutz lässt den Zweikampf an Lilli Purtscheller aber durchgehen.

40′ Tooor für SC Freiburg, 2:1 durch Svenja Fölmli

Der Sportclub dreht das Spiel noch in Halbzeit eins! Im Mittelfeld erobert Karich die Kugel stark und eröffnet den Angriff über die rechte Seite. Eine Flanke von dort findet am zweiten Pfosten Zicai, die den Ball ins lange Eck köpfen möchte. Leicht verfehlt ihr Kopfball das Ziel, dafür steht am rechten Pfosten Fölmli parat und drückt den Ball aus kurzer Distanz ins verwaiste rechte Eck - nur noch Formsache. Ihre vermeintliche Abseitsstellung wird von einer Bremer Verteidigerin an der Grundlinie aufgehoben.

41′ Elvira Herzog steht nach der Behandlungspause wieder und kann glücklicherweise weiterspielen.

39′ Mühlhaus schlägt einen Halbfeldfreistoß weit an ihren Mitspielerinnen vorbei ins Toraus.

38′ Frankfurt hat in Leipzig das 2:0 geschossen. Damit würde Werder auch im Falle einer Niederlage Tabellenplatz sieben behalten.

38′ Erneut Memeti auf Cerci. Diese bringt erneut einen Freistoß nah der rechten Eckfahne auf den zweiten Pfosten. Dort wurde Cerci komplett vergessen. Doch diese setzt zu hoch an und verpasst den Hattrick um ein Haar.

39′ Wieder startet die pfeilschnelle Nicole Anyomi ein Solo in der eigenen Hälfte und lässt mehrere Gegenspielerinnen aussteigen. Vor Keeperin Herzog kommt die Stürmerin jedoch leicht ins Stolpern und prallt im Anschluss mit dieser zusammen. Herzog bekommt dabei voll das rechte Knie von Anyomi ins Gesicht. Ein sehr unglücklicher Unfall. Die Kugel ruht erstmal, da die Betreuenden auf den Rasen müssen.

39′ In was für einer Form befindet sich Lea Schüller! In fünf Spielen hat sie nun fünf Tore erzielt, das Highlight war natürlich der Dreierpack im Pokalfinale gegen Bremen.

40′ Tooor für 1. FC Köln, 2:0 durch Taylor Ziemer

So einfach geht’s. Über die linke Seite setzt sich Martyna Wiankowska stark durch und zieht dann über das Sechzehner-Eck in die Mitte. Aus 13 Metern zieht die Außenstürmerin wuchtig ab. Den zentralen Schuss muss Plöchinger eigentlich festhalten, lässt das Leder aber nach vorne abprallen. Dort steht Taylor Ziemer und kann mit einem langen Bein den Ball über die Linie drücken.

36′ Der fällige Freistoß von Mühlhaus ist lange in der Luft. So ist es für Németh beim Kopfball aus großer Distanz schwierig, gut Druck auszuüben. Dazu köpft sie links am Tor vorbei.

39′ Janou Levels zirkelt einen Standard mit links gefahrlos in die Arme von Anneke Borbe. Es geht mit großen Schritten in Richtung Pause und die dürfte beiden Seiten guttun.

37′ In den letzten Minuten passiert hier wirklich wenig. Beide Mannschaften machen viele Abspielfehler, sodass kein wirklicher Spielfluss aufkommt.

37′ Lena Lattwein köpft eine weite Freistoßflanke von links oben auf das Tornetz. Momentan sind die ganz großen Strafraumszenen eher Mangelware.

36′ Memeti chippt einen Freistoß aus gut 20 Metern in den Strafraum. Doch der Ball fliegt an allen vorbei ins Aus. Abstoß für die Gäste.

37′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Nicole Anyomi

Ist das stark! Riesen spaziert auf der linken Seite an Marti vorbei und sieht von der Grundlinie Anyomi perfekt im Rückraum. Die kann den Ball am kurzen Pfosten einmal annehmen, mitnehmen und perfekt ins lange Eck legen. Tor Nummer 14 für die Stürmerin, der es in dieser Szene aber auch sehr leicht gemacht wird von ihren Gegenspielerinnen.

35′ Gelbe Karte für Julia Stierli (SC Freiburg)

Stierli rauscht im Mittelfeld von hinten wüst in ihre Gegenspielerin herein und bekommt für dieses harte Einsteigen die erste Gelbe Karte der Partie.

36′ Tooor für Bayern München, 1:0 durch Lea Schüller

Und plötzlich die Führung für die Gastgeberinnen! Erneut ist es Klara Bühl, die sich auf der linken Außenbahn bis zur Grundlinie dribbelt. Ihre Flanke findet Lea Schüller am zweiten Pfosten, die Kim Sindermann mit einem schönen Flugkopfball überwindet! Die Essener Keeperin grätscht hinein und ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

34′ Nun wird Werder wieder stärker und gibt aktuell leicht den Ton an. Mahmouds Flanke von der linken Außenbahn schnappt sich Borggräfe.

33′ Sternad tankt sich links in den Strafraum durch und kann noch am Boden liegend den Ball Richtung Tor spitzeln. Der Schuss ist aus dieser Position aber zu lasch.

34′ Köln hat hier noch Lust, Fußball zu spielen. So ist die Mannschaft von Britta Carlson immer wieder gefährlich. Bei den Gästen aus Potsdam hat man hingegen das Gefühl, dass sie froh sind, wenn diese Horrorsaison bald vorüber ist.

34′ Jetzt zeigen die Sächsinnen mal etwas nach vorne. Ásgeirsdóttir hat vor dem Strafraum viel Platz, braucht dann aber zu lange, um sich vom Ball zu trennen. Das bringt Torschützin Reuteler ins Spiel. Die schnappt sich die Kugel und wird daraufhin auch noch mit einem Foulpfiff von Söder belohnt. Eine bislang sehr starke Partie von Géraldine Reuteler!

32′ Mühlhaus bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf vor das Tor. SCF-Keeperin Borggräfe kommt aus dem Fünfmeterraum gerückt, verschätzt sich aber leicht und fliegt mit der Faust am Ball vorbei. Hinter ihr kann Beck das nicht ausnutzen und köpft links daneben.

35′ Offensiv spielt weiter nur 1899 Hoffenheim. Vorallem tritt immer wieder Cerci in den Vordergrund. Sie und die neu gekommene Hahn scheitern allerdings beide kanpp mit ihren Abschlüssen am Außennetz.

35′ Karólína Vilhjálmsdóttir hat nach dem jüngsten Bayer-Angriff kurz behandelt werden müssen, kann aber zum Glück weitermachen.

33′ Eine gute halbe Stunde ist gespielt. Auf den Rängen herrscht Feierlaune, Giované Elber lässt sich fleißig auf Selfies ablichten. Auf dem Rasen verbucht die SGS Essen überraschend ein leichtes Übergewicht und hatte bislang auch die einzige klare Chance der Partie.

32′ Jetzt liegt Alena Bienz am Boden. Die Torschützin wurde am Sechzehner ausgebremst und hat sich dabei am Sprunggelenk wehgetan. Nach einer kurzen Behandlungspause sollte es jedoch gleich weitergehen.

33′ Gute Chance für Leverkusen! Cornelia Kramer steigt am Fünfer in die Lüfte und touchiert die Hereingabe von rechts nur noch leicht. Die Murmel flattert am langen Eck vorbei.

31′ Klara Bühl dringt über links bis zur Grundlinie vor und legt zurück auf den Elfmeterpunkt zu Pernille Harder, die mit dem Schussversuch aber nur die Wade von Lena Ostermeier trifft - das dürfte das erste Foul dieser Partie gewesen sein, Absicht liegt hier aber überhaupt nicht vor.

32′ Die Kugel kommt flach an den kurzen Pfosten, wo Freigang zur Stelle ist. Allerdings kann diese den Ball nicht richtig treffen. Dadurch können die Leipziger klären.

32′ Die Mannschaft in den weißen Trikots ist nun besser im Spiel. Sie können immer mehr Ballbesitz für sich verzeichnen. Im Offensivspiel ist allerdings noch Luft nach oben.

31′ Jolly und Müller können sich zu zweit gegen Reuteler seitlich rechts am eigenen Strafraum nicht durchsetzen und müssen zum Foul greifen. So folgt eine Freistoßflanke von Prašnikar.

31′ 51 Prozent Ballbesitz stehen bei den Grünen zu Buche. die ihrerseits nun auch wieder früher pressen. Es ist und bleibt ein durchaus munteres Duell, wobei der Ausgang vermutlich jetzt schon klar sein dürfte. Wolfsburg macht keinerlei Anzeichen, sich hier die Butter vom Brot nehmen zu lassen.

29′ Karls Rückpass ist etwas zu kurz, damit setzt sie ihre eigene Torhüterin unter Druck. Borggräfe kommt rechtzeitig herausgeeilt und klärt ins Seitenaus.

29′ Das Defensivverhalten der Gäste wird jetzt immer schwächer. Alle Verteidigerinnen lassen das Leder einmal durch den Sechzehner passieren, aber keine Kölnerin kommt gefährlich an den Ball, sodass schließlich eine Spielerin in Blau klären kann.

29′ Erster Abschluss von Jena. Reuter fasst sich auf gut 20 Metern ein Herz und schießt einfach mal drauf. Der Torschuss erinnert allerdings sehr an eine Flanke. Kein Problem für Dick.

28′ Nach Mühlhaus' Chance neutralisieren sich beide Teams für eine längere Zeit mal im Mittelfeld, die Torhüterinnen bekommen eine kurze Ruhephase.

27′ Jetzt bringen sich die Potsdamerinnen auch noch selbst in Bedrängnis. Ein eigentlich ungefährlicher Ball wird nicht richtig geklärt und kommt zu Lotta Cordes, die am linken Fünfereck steht. Von dort legt sie den Ball nochmal zurück in Richtung Sechzehner. Dort ist Taylor Ziemer, die perfekt ins rechte Eck abzieht. Doch Silia Plöchinger macht sich ganz lang und kann den Ball klasse halten.

29′ Aktuell ist die Partie sehr zerfahren. Die Eintracht will weiter in die Offensive gehen, kommt aber kaum durch gegen die kompaktstehenden Roten Bullen und spielt teils auch zu ungenau. Leipzig kann weiterhin wenig zu diesem Spiel beisteuern.

29′ Immerhin mal wieder ein Abschluss von Lena Ostermeier, den Flachschuss nimmt Maria Luisa Grohs aber sicher auf.

27′ Der Ball rollt wieder nach fast acht Minuten Unterbrechungspause.

28′ Das hiesige Spiel zwischen Bayern und Essen ist mittlerweile das einzige, in dem noch kein Tor gefallen ist. Momentan sieht es auch nicht wirklich nach einem Treffer aus, es handelt sich doch eher um einen lauen Sommerkick.

29′ Inzwischen lässt die Elf um Trainerin Sabrina Eckhoff die Gegnerinnen deutlich weiter hochschieben und ein wenig das Zepter übernehmen. Dadurch bleibt der VfL über Konter gefährlich.

25′ Kurt Russ hat vor der Partie gesagt, dass er gerne noch mindestens einen Punkt mitnehmen würde. Mit dem Rückstand ist dieses Unterfangen nun ein Stück weit unrealistischer geworden.

26′ Auch die Keeperin verlässt humpelnd den Platz. Für sie kommt Ersatzkeeperin Dick in die Partie.

25′ Mal wieder die Gastmannschaft! Mahmoud setzt sich auf der linken Seite stark durch und flankt ins Zentrum. Dort ist Mühlhaus einen Schritt zu weit hinten postiert und kann ihre Direktabnahme mit langem Bein nicht wirklich kontrollieren. So spitzelt sie die Kugel aus guter Position rechts am Tor vorbei.

25′ Im Rennen um die Torschützenkrone wird es noch einmal besonders eng, da Selina Cerci für die TSG Hoffenheim bereits einen Doppelpack geschnürt hat. Wolfsburg führt bereits 3:0, allerdings ohne einen Beerensteyn-Treffer.

26′ Die erst 19-jährige verlässt unter Tränen das Spiel. Für Ritter kommt Hahn ins Spiel.

26′ Das macht schon sehr Spaß, den Frankfurterinnen beim Kombinieren zuzusehen. Teilweise hat Leipzig deutlich das Nachsehen bei diesen Passstafetten.

27′ Wolfsburg klärt zwei Ecken innerhalb kürzester Zeit. Die Damen von Bayer 04 Leverkusen können noch nicht allzu viel mit ihren Standards ausrichten.

24′ Bei sommerlichen Temperaturen gibt es zur Hälfte des ersten Durchgangs eine kurze Trinkpause. Übrigens: Für Werder läuft es im Parallelspiel gut. Frankfurt führt gegen Leipzig, das den SVW in der Tabelle noch überholen könnte.

23′ Peng bedient mit einem schwachen Abwurf ihre Gegenspielerin Zicai. Die überlegt kurz, ob sie aus etwa 25 Metern sofort abschließen soll, zieht aber zurück und legt die Kugel nach links heraus. Dort verpufft der Angriff.

25′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Laura Dick

25′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Martina Tufeković

25′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Chiara Hahn

25′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Sara Ritter

25′ Bewusst reduziert die Heimmannschaft nun das Tempo und geht strategisch vor. Von Leverkusen kommt weiterhin (zu) wenig.

23′ Ein Eckenverhältnis von 5:4 hat man nach gerade einmal einem Viertel der Spielzeit selten erlebt. Bislang bringen die vielen Standards aber nur selten Gefahr - die Ausnahme war der Lattentreffer der Gäste.

24′ Immer wieder versuchen es die Gastgeberinnen, im Spielaufbau spielerisch aus der eigenen Hälfte zu gelangen. Durch den Frankfurter Druck gelingt dies aber kaum. Derzeit hat die Eintracht klar mehr vom Spielgerät.

22′ Seit dem Ausgleich haben die Freiburgerinnen deutlich mehr Akzente setzen und den Bremerinnen den Schwung der Anfangsphase etwas nehmen können. Weitere, klare Torchancen bleiben aber noch aus.

21′ Auch Anja Pfluger verliert im eigenen Drittel die Kugel. Wieder ist Pernille Harder frei durch, trifft aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz - auch hier wäre das Zuspiel in die Mitte die bessere Wahl gewesen, doch Harder will wohl unbedingt noch Torschützenkönigin werden! Drei Tore fehlen ihr auf Lineth Beerensteyn.

24′ Einige Sekunden nachdem das Spiel wieder aufgenommen wurde gibt es die nächste Unterbrechung. Diesmal liegt die Keeperin der Gastgeberinnen am Boden. Erneut ohne Fremdeinwirkung. Auch für sie wird es nicht weitergehen.

21′ Das Stadion ist still geworden. Die Innenverteidigerin bleibt lange liegen und scheint sich am linken Bein verletzt zu haben. Weiterspielen wird sie aber auf keinen Fall.

23′ Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Alena Bienz

Was für ein krummes Ding! Ein Einwurf auf Höhe der gegnerischen Hälfte wird von Gerhardt zu Alena Bienz geworfen. Die Außenstürmerin zieht in die Mitte, wird dabei nicht angegriffen und fasst sich aus 25 Metern einfach mal ein Herz. Der schwache Schuss fliegt an den rechten Pfosten und prallt von dort an den Rücken von Silia Plöchinger. Vom Rücken der Torhüterin rollt der Ball schließlich in den Kasten.

22′ Dieser Frankfurter Führungstreffer hat sich in den Minuten zuvor etwas angedeutet. Der Druck der SGE wurde größer und die Leipzigerinnen haben sich immer mehr zurückgezogen.

22′ Cornelia Kramer kommt links im Strafraum noch an den Ball und zieht ab. Anneke Borbe macht sich lang und fischt das Ding aus dem unteren rechten Eck.

21′ Potsdam hat in der Hälfte der Kölnerinnen mal den Ball, verliert ihn jedoch gleich wieder. So hat Köln eine Umschaltmöglichkeit. Über die linke Seite wird Wiankowska in die Tiefe geschickt. Von dort legt die Außenstürmerin das Leder an den Elfmeterpunkt zurück, doch Taylor Ziemer verpasst den Ball um ein paar Zentimeter. So verpufft die Möglichkeit.

19′ Fölmli probiert es mit einem mutigen Versuch aus der zweiten Reihe. Der wuchtige Schuss aus 18 Metern fliegt nur knapp über das Tor hinweg ins Fangnetz vor den Rängen.

19′ Das muss eigentlich das 1:0 für die Bayern sein! Nach einem Aufbaufehler der Gäste verbuchen die Münchnerinnen eine Zwei-auf-Eins-Gelegenheit über Pernille Harder und Sydney Lohmann. Die erfahrene Dänin versucht es im Alleingang - eigentlich macht sie den blind, doch Kim Sindermann bekommt noch die Fingerspitzen heran! Der Querpass auf Lohmann wäre somit die bessere Option gewesen.

19′ Derzeit ist das Spiel unterbrochen. Ritter will im eigenen Strafraum den Ball klären. Verletzt sich aber ohne gegnerische Einwirkung und muss behandelt werden.

21′ Gelbe Karte für Ruby Grant (Bayer Leverkusen)

Für ein taktisches Foul gibt es zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie. Jule Brand hätte sonst einen Konter fahren können.

19′ Dem FC fehlt bisher die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor – der Führungstreffer für die Mannschaft von Britta Carlson ist längst überfällig. Von Potsdam kommt offensiv weiterhin nichts.

17′ Weiterhin ist nicht viel zu sehen von Jena. Falls diese mal in Ballbesitz sind, ist dieser direkt wieder weg. Das liegt vorallem an unnötigen und zu hektisch gespeilten Fehlpässen, aber auch am hohen und direkten Anlaufen der Hoffenheimerinnen.

19′ Der Ballbesitz ist sogar recht ausgeglichen, was vor allem daran liegt, dass die Leverkusenerinnen die Kugel länger hinten in den eigenen Reihen halten. Großartige Gefahr haben die Damen aus dem Rheinland bis dato nicht ausgestrahlt.

20′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Géraldine Reuteler

Und genau aus einem solchen Leipziger Fehlpass fällt das 1:0! Riesen hat im Anschluss auf links ewig Zeit, um sich den Ball auf den starken linken Fuß zu legen. Ihre Flanke kommt butterweich zu Reuteler, die vor dem Tor völlig freisteht. So hat sie keine Mühe, aus der Mitte per Kopf auf 1:0 zu stellen. Herzog ist aus dieser kurzen Distanz ohne Chance.

17′ Der nächste Eckball für den FC. Diesmal bringt Nicole Billa das Leder von der linken Seite an den ersten Pfosten. Dort kann keine Spielerin entscheidend den Fuß an den Ball bringen, sodass am Ende eine Potsdamerin klären kann.

19′ Mit viel Ballbesitz wollen die Roten Bullen die Spielkontrolle zurückerlangen. Jedoch versauen die vielen Ungenauigkeiten und Fehlpässe dieses Vorhaben.

17′ Wamser hält Müller an der Außenlinie leicht fest, was Söder umgehend, aber etwas kleinlich, mit Freistoß ahndet. Im Anschluss nimmt Wamser den Ball mit und unterbindet die schnelle Spielfortsetzung. Daraufhin hagelt es erste lautere Worte von der Unparteiischen für die SGE-Verteidigerin.

17′ Viel los im Dreisamstadion! Neben dem Karriereende Kayikcis geht es auch sportlich mit zwei Toren bereits hoch her. Der Ausgleich war wichtig für die Freiburgerinnen, denn im Parallelspiel führt Hoffenheim bereits mit 2:0 gegen Jena und würde (auch bei einem Freiburger Unentschieden) am SCF vorbeiziehen.

17′ Eckstöße prägen diese Anfangsphase. Nun führt die SGS Essen das Eckenverhältnis mit der vierten Hereingabe vom Fähnchen wieder an.

17′ ...der ruhende Ball von rechts generiert keine Gefahr. Anneke Borbe pflückt das Leder sicher aus der Luft.

17′ Ecke für Leverkusen...

15′ Da ist die erste gute Chance! Reuteler luchst Kempe den Ball kurz vor der Torauslinie ab, weil die Leipzigerin sich bereits zu sicher ist, dass die Kugel ins Aus geht. Von der rechten Seite kann die Frankfurterin Freigang im Rückraum bedienen. Die drückt das Leder aus zentralen 13 Metern jedoch knapp rechts über die Latte.

15′ Bislang haben die Essenerinnen es geschafft, Bayern durch giftiges Auftreten nicht in den Spielfluss kommen zu lassen. Nun erspielen sich die Münchnerinnen allerdings ihre erste längere Ballbesitzphase.

14′ Nächster Abschluss von Billa! Über die rechte Seite wird Gerhardt auf die Grundlinie geschickt. Von dort legt die Außenverteidigerin das Leder an den Elfmeterpunkt zurück. Dort steht Billa und kommt relativ frei zum Abschluss. Allerdings ist der Pass etwas zu hoch, sodass die Angreiferin den Ball nicht richtig trifft – ihr Versuch fliegt deutlich am Kasten vorbei.

14′ Nach rund einer Viertelstunde spielt sich die Partie weiter auf Augenhöhe ab. Viel spielt sich im Mittelfeld ab, wodurch viel Luft nach oben bleibt. Vor allem Toraktionen sind weiterhin Mangelware.

14′ Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Samantha Steuerwald

Steuerwald sorgt für den schnellen Ausgleich! Bei einer von Vobian getretenen Ecke ist Steuerwald am zweiten Pfosten komplett unbewacht, da haben die Bremerinnen keine gute Zuordnung. So kann die Innenverteidigerinnen aus kurzer Distanz ins kurze Eck einnicken.

14′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Selina Cerci

Cerci mit dem Doppelpack! Feldkamp hat im Mittelfeld den Ball. Diese schickt per Steilpass Memeti auf die Reise. Diese behauptet sich gegen zwei Verteidigerinnen im Laufduell und dringt in den linken Strafraum ein. Kurz vor der Grundlinie spielt sie einen haargenauen Pass auf Cerci. Diese steht da wo eine Stürmerin stehen muss und schiebt zum 2:0 ein.

12′ Und jetzt wird es emotional im Dreisamstadion! Die lange verletzte Hasret Kayikci kann ausgerechnet im letzten Saisonspiel nochmal für wenige Minuten auflaufen, macht aber zügig Platz für Svenja Fölmli. Ihre Mitspielerinnen machen ein Spalier, Freiburg-Legende Kayikci beendet ihre beeindruckende Karriere als Rekordspielerin des SCF unter tösendem Applaus von den Rängen.

14′ Tooor für VfL Wolfsburg, 3:0 durch Caitlin Dijkstra

Das muntere Schützenfest in Niedersachsen geht weiter! Eine Ecke von der rechten Seite landet genau mittig am Fünfmeterraum. Dijkstra köpft das Spielgerät gefühlvoll in den rechten Knick und darf ihr erstes Tor für den VfL Wolfsburg bejubeln.

13′ Inzwischen lassen es beide Teams ein wenig ruhiger angehen. Wolfsburg lässt Ball und Gegnerinnen gut laufen. Insgesamt wirken die Aktionen der Grünen präziser und einfach gefährlicher.

12′ Die Gastgeberinnen sind die klar bessere Mannschaft. Von den Gästen aus Potsdam kommt bislang noch gar nichts – ein Sinnbild der laufenden Saison.

10′ Wie reagiert Jena auf den frühen Rückstand? Bisher ist noch nichts zu sehen von der Mannschaft in weiß. Sie können bisher nur hinterherlaufen und sich glücklich schätzen, dass die Gastgeberinnen noch Gang höher geschaltet haben.

12′ Einwechslung bei SC Freiburg: Svenja Fölmli

12′ Auswechslung bei SC Freiburg: Hasret Kayikci

12′ Gute Befreiung über Harder und Simon. Letztlich holt Lea Schüller auf rechts den dritten Eckball für die Bayern-Frauen heraus und gleicht das Eckenverhältnis damit aus.

10′ Aus einem Freistoß für Potsdam wird es auf der Gegenseite gefährlich. Die lange Freistoßhereingabe kann von den Kölnerinnen sofort geklärt werden, und die Mannschaft von Britta Carlson schaltet schnell um. Die Potsdamerinnen sind in dieser Situation immer einen Schritt zu spät, und so legt Ziemer am Ende nach links auf Wiankowska ab. Die Außenstürmerin will in die Mitte flanken, doch ihre Hereingabe wird zur Ecke geblockt. Diese bringt jedoch keine Gefahr.

11′ Mahmoud probiert es aus großer Distanz und halblinker Position, kann mit enem deutlich zu mittigen Schuss Freiburgs Torhüterin Borggräfe aber nicht ernsthaft fordern.

12′ Schlechte Nachrichten für die SGE: Wolfsburg führt im Parallelspiel gegen Leverkusen bereits mit 2:0. Damit wären die Wölfinnen sicher auf Rang zwei, während sich Frankfurt mit Platz drei begnügend müsste. Egal, wie die Partie hier ausgeht.

10′ Doch die Breisgauerinnen werden langsam aber sicher stärker. Zicais Hereingabe ist zu steil für ihre Mitspielerinnen.

9′ Nun wird Karl mit einem hohen Steilpass in Strafraumnähe gesucht. Doch vor der Freiburgerin kommt die wache SVW-Torhüterin Peng aus dem Tor gerückt und bereinigt die Situation.

10′ Wolfsburg geht aggressiv zur Sache und forciert etliche Ballverluste des Gegners. Leverkusen wirkt nervös und sehr zurückhaltend.

10′ Bayern kann für Entlastung sorgen und darf erstmals selbst zum Eckball antreten. Die einstudierte Variante findet Pernille Harder im Rückgang, die mit ihrem Schuss aber nicht den Weg durch den Beinewald findet.

8′ Ein Bremer Halbfeldfreistoß von der rechten Seite ist deutlich zu kurz getreten, die Freiburgerinnen können noch vor dem eigenen Strafraum klären.

8′ Jetzt auch der erste richtige Abschluss. Taylor Ziemer setzt sich stark über die linke Seite durch und flankt in die Mitte. Dort kommt Nicole Billa mit dem Außenrist zum Abschluss, doch ihr Versuch aus zehn Metern geht deutlich über das Tor.

10′ Das Team von Niko Arnautis kommt besser ins Spiel und presst die Sächsinnen hoch und aggressiv in deren Hälfte an. Mit dieser mutigen Herangehensweise hat Leipzig große Probleme und kann die Bälle kaum mehr aus der eigenen Hälfte bringen. Ballverluste sind die Folge daraus.

8′ Und diesmal wird es richtig eng! Erst landet der Kopfball von Ramona Maier stramm am Querbalken, dann muss Giulia Gwinn den Nachschuss per Kopf auf der Linie klären!

8′ Jetzt ein erstes Power-Play der Gäste. Aber sowohl eine Prašnikar-Flanke von links als auch eine von Wamser von rechts kann von den Gastgeberinnen aus der Gefahrenzone geklärt werden.

7′ Da war die erste Möglichkeit – zumindest im Ansatz. Die Potsdamerinnen verlieren den Ball am eigenen Sechzehner, und Nicole Billa kommt 16 Meter vor dem Tor an das Leder. Die Angreiferin will jedoch zu viel und verliert beim Dribbling den Ball. Ein schneller Abschluss wäre hier die bessere Option gewesen.

8′ Sydney Lohmann ärgert sich, denn im Zweikampf mit Beke Sterner hat erneut die Essenerin die Nase vorn und holt sogleich Eckball Nummer Drei heraus.

6′ Freiburg kann sich in den ersten Minuten nur selten aus der eigenen Hälfte befreien. Die Werderanerinnen haben zwar gleich ihre erste Chance genutzt, sich die Führung durch einen druckvollen Start dennoch verdient.

8′ Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Sveindís Jónsdóttir

Was ist denn hier los? Die Wolfsburgerinnen zaubern und kombinieren sich sehenswert in den Leverkusener Strafraum. Ella Peddemors zündet den Turbo und spielt aus dem Zentrum einen Zuckerpass vor den linken Pfosten. Uneigennützig schiebt Jule Brand quer rüber in die andere Ecke. Dort darf Jónsdóttir aus kürzester Distanz einschieben. Da gibt es für Keeperin Friederike Repohl nichts zu machen.

7′ Von den Adlerträgerinnen ist bis dato noch kaum etwas zu sehen. Die Zielstrebigkeit nach vorne fehlt noch gänzlich. So wird auf lange Bälle zurückgegriffen, welche Leipzig locker klären kann.

7′ Vier, fünf Spielerinnen des VfL sind eigentlich permanent in der gegnerischen Hälfte. Leverkusen kommt kaum zu Entlastungsangriffen.

7′ Diesmal geht es über links, Kowalski holt die Ecke im Laufduell mit Zadrazil gleich selbst heraus.

7′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Selina Cerci

Die verdiente Führung für Hoffenheim, da Jena noch gar nicht im Spiel angekommen ist. Janssens wird auf der rechten Außenbahn mit einem langen Ball in Richtung Grundlinie geschickt. Diese guckt kurz hoch und bringt den Ball flach in die Mitte auf Hickelsberger. Diese schließt aus gut elf Metern ab doch El Sherif kann den Ball zunächst blocken. Die Kugel prallt allerdings unglücklich auf Cerci ab. Die 24-jährige steht genau richtig und haut die Murmel zum 1:0 in die Maschen.

6′ Jetzt gibt es den ersten Eckball der Partie. Martyna Wiankowska setzt sich stark über die linke Seite durch, ihre Hereingabe wird jedoch zur Ecke abgeblockt. Diese bleibt allerdings ungefährlich und kann sofort entschärft werden.

5′ Natasha Kowalski schlägt die Hereingabe auf den zweiten Pfosten, wo Carolin Simon allerdings zur Stelle ist und klärt.

5′ Einen Freistoß aus zentralen rund 28 Metern chippt Fudalla direkt in die Arme von Stina Johannes. Aus der Aktion hätten die Roten Bullen mehr machen können, denn die Lage war vielversprechend.

4′ Die Hoffenheimerinnen übernehmen direkt die Kontrolle des Spiels. Diese lassen den Ball kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen. Chancen gab es allerdings noch keine.

4′ Es ist ein verhaltener Beginn beider Mannschaften. Die Kölnerinnen lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen, während die Gäste zunächst abwartend agieren.

4′ Leipzig ist gut im Spiel! Ásgeirsdóttir wird mit einem langen Ball im Sturmzentrum gefunden und kann auf Joly querlegen. Da sie die Kugel aber etwas in den Rücken bekommt, kann sie Hoffmann in der Box nicht genau finden. So gibt es Abstoß für die SGE.

4′ Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Larissa Mühlhaus

Doch die Druckphase macht sich schnell bezahlt, Werder geht früh in Führung! Und der Gegentreffer geht zu einem nicht unerheblichen Teil auf das Konto von Felde, die vor dem eigenen Strafraum unnötig ins Dribbling geht und die Kugel an Sternad verliert. Mühlhaus nimmt den Ball auf, hebt kurz den Kopf und zielt aus knapp 18 Metern dann traumhaft hoch links ins Tor - ein klasse Schuss!

4′ Die Gäste legen hier durchaus einen engagierten Start hin. Beke Sterner holt mit einer abgewehrten Hereingabe den ersten Eckball der Partie heraus.

1′ Das Spiel läuft! Die Gastgeber in den gewohnt blauen Trikots stoßen an und spielen im ersten Durchgang von links nach rechts.

3′ Bremen hat in der Folge die besseren Aktionen, probiert es ein paar Mal über die rechte Seite. Die ersten Vorstöße verteidigen die Freiburgerinnen am eigenen Strafraum aber.

4′ Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jule Brand

Und da ist die verdiente frühe Führung für die Gastgeberinnen! Nach einer kurzen Ballbesitzphase der Leverkusenerinnen geht alles blitzschnell. Im Spielaufbau erobert Wolfsburg den Ball im Halbfeld und spielt über zwei Stationen in den Strafraum. Sveindís Jónsdóttir spielt aus halbrechten 17 Metern quasi an den Elfmeterpunkt. Jule Brand nimmt Maß und tunnelt die Torhüterin. Anschließend trudelt der Ball Richtung Tor, die Wolfsburgerin setzt energisch nach und geht auf Nummer sicher.

1′ Los geht's! Die Gastgeberinnen aus Freiburg spielen in Rot und fahren mit einem hohen Ball gleich einen ersten Angriff, der nichts einbringt. Werder agiert in dunklen Trikots.

2′ Ella Peddemors dringt rechts in den Sechzehner ein und möchte eine Ecke rausholen, doch Leverkusen verteidigt geschickt. Die allerersten Minuten gehören klar den Wölfinnen.

3′ Für die Münchnerinnen geht es auch noch darum, eine perfekte Rückrunde zu krönen - bislang stehen zehn Siege aus zehn Spielen zu Buche.

1′ Die Gastgeberinnen starten wie die Feuerwehr. Marlene Müller kann direkt auf Linksaußen durchgehen und einen Pass an den kurzen Pfosten bringen. Dort findet sie Fudalla jedoch knapp nicht, weil eine Gegenspielerin zur Stelle ist.

1′ Leverkusen stößt an und spielt in weißen Trikots zunächst von links nach rechts. Wolfsburg agiert schon in den neuen, grünen Trikots entsprechend von rechts nach links.

1′ Spielbeginn

1′ Und damit rein in das Geschehen vor etwas über 4.000 Zuschauenden - das Stadion ist nur knapp nicht ganz ausverkauft.

1′ Mit Anstoß für den rot gekleideten Double-Sieger geht es los!

1′ Los geht’s! Die Gastgeberinnen aus Köln stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts.

1′ Jetzt rollt der Ball in Leipzig! Wie starten die Frankfurterinnen im Fernduell mit dem VfL Wolfsburg um die direkte Champions League-Qualifikation?

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

Die Spielerinnen sind auf dem Platz. In wenigen Augenblicken geht es los.

Vor dem Spielbeginn werden im Dreisamstadion noch einige Akteurinnen verabschiedet, die den Sportclub zum Saisonende verlassen - ein Umbruch steht bevor. Neben einigen Spielerinnen wird auch die Trainerin Theresa Merk nach drei Saisons den Verein verlassen. Hasret Kayikc und Lena Nuding hängen ihre Schuhe nach dem heutigen Spiel ganz an den Nagel.

Schiedsrichterin Angelika Söder aus Nürnberg sortiert die 22 Hauptdarstellerinnen soeben im Kabinentrakt, ehe es gleich rausgeht auf den Rasen. Bei rund 18 Grad mit voller Sonne sind die Bedingungen herausragend für diese letzte Saisonpartie.

Nun werden erstmal alle abgehenden VfL-Spielerinnen gebührend verabschiedet. Emotionen sind auf jeden Fall greifbar.

Wie schon in Jena darf Maria Luisa Grohs das Bayern-Tor hüten, Momoko Tanikawa darf auf der rechten Außenbahn von Beginn an ran. Ansonsten treten beide Teams hier keinesfalls mit einer B-Elf an. Auf Essener Seite erhält Anja Pfluger im zentralen Mittelfeld einen Startelfeinsatz.

Britta Carlson auf Seiten der Gastgeber tauscht doppelt: Pal und Cordes rücken in die Startelf. Dafür nehmen Mikalsen und Feiersinger auf der Bank Platz. Bei den Gästen tauscht Kurt Russ nach der Niederlage gegen Wolfsburg vierfach: Plöchinger, Stritzke, Mori und Dommasch starten anstelle von Fischer, Cramer, Schwalm und Schneider – alle nicht im Kader.

In einer knappen Viertelstunde geht es im AOK Stadion zur Sache. Freuen wir uns auf einen schönen Saisonabschluss! Viel Spaß!

Ein Highlight steht für die Bayern-Frauen natürlich noch aus: Bundestrainer Christian Wück wird heute die Meisterschale überreichen! Auf dem Campus ist alles angerichtet, die Sonne scheint und die Ränge füllen sich langsam.

Das Hinspiel am 26. Januar 2025 gewann Hoffenheim in Jena deutlich mit 3:0. Zwei Standardtore durch die spanische Innenverteidigerin Marta Cazalla brachten die TSG schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Jena zeigte zwar Einsatz, offenbarte aber große Probleme in der Offensive und blieb insgesamt zu harmlos. Das dritte Tor erzielte Melissa Kössler in der Nachspielzeit. Hoffenheim ist seit Jenas Rückkehr in die Bundesliga in allen direkten Duellen klar überlegen und erzielt im Schnitt mehr als vier Tore pro Spiel gegen die Thüringerinnen.

Überhaupt ist der Sportclub aus Freiburg ein Angstgegner für Werder. Erst zweimal konnte Bremen die Freiburgerinnen schlagen, jeweils als Aufsteiger im Heimspiel (2015/16 1:0 und 2020/21 2:1). Ansonsten stehen im direkten Vergleich vier Unentschieden und neun Freiburger Siege zu Buche, zuletzt gab es drei SCF-Erfolge in Serie.

Für beide Trainer ist es das letzte Spiel an der Seitenlinie ihrer Teams. Auf Bayern-Seite wird Alexander Straus den Verein nach drei Jahren und drei Meisterschaften in die USA zu Angel City verlassen. Auf Essener Seite kann Markus Högner gar auf eine sechsjährige Amtszeit zurückblicken, wechselt zu den ambitionierten Dortmunder Frauen. Mit Co-Trainer Robert Augustin steht der Nachfolger bereits fest.

Das Hinspiel hat der SVW in keiner guten Erinnerung. Bei der 0:3-Heimniederlage legten sich die Bremerinnen mit zwei schlampigen Rückpässen die Dinger nahezu selbst ins Nest und verschossen dazu einen Elfmeter.

Für beide Teams steht sportlich nicht mehr viel auf dem Spiel. Hoffenheim kann mit einem Sieg noch auf Platz fünf springen, falls Freiburg patzt, ansonsten bleibt es bei einer soliden Saison. Für Jena ist das Spiel der Abschluss einer erfolgreichen Mission Klassenerhalt. Es geht vor allem darum, sich ordentlich aus der Saison zu verabschieden und vielleicht noch einen Achtungserfolg mitzunehmen. Die Begegnung besitzt also vor allem statistische und emotionale Bedeutung – für Jena auch als Abschiedsspiel für einige verdiente Spielerinnen.

Bei den Gästen dagegen geht es um nichts mehr. Die Mannschaft von Kurt Russ steht nach 21 Spieltagen mit nur einem Punkt am Tabellenende und steht schon seit Wochen als Absteiger fest. Das Ziel ist heute dennoch klar: Es soll ein versöhnlicher Abschluss in der Bundesliga gelingen, bevor im nächsten Jahr der Neuaufbau startet. Die Statistik spricht dabei allerdings nicht für die Potsdamerinnen – Turbine verlor alle der letzten sechs Partien.

Geleitet wird das Duell übrigens von Schiedsrichterin Miriam Schwermer. An den Seitenlinien assistieren ihr Miriam Schwermer und Jennifer Steingräber. Als 4. Offizielle fungiert Celina-Sophie Böhm.

Noch ein Blick auf die Aufstellungen. Bei den Roten Bullen bringt Trainer Jonas Stephan im Vergleich zum 0:1 gegen Leverkusen zwei frische Kräfte. Magerl und Ásgeirsdóttir kommen für Kadowaki und Landenberger in die Startelf. Auf der Gegenseite gibt es ebenso zwei Änderungen: Riesen und Pawollek ersetzen die gelb-rot-gesperrte Gräwe und Lührßen (erkrankt nicht im Kader). Außerdem steht Ilayda Acikgöz nach mehr als einem Jahr Verletzungspause (Kreuzbandriss) wieder im Kader.

Bei der SGS Essen wird man heute wieder auf die solide Defensive bauen - nur die Spitzenteams Bayern, Wolfsburg, Frankfurt und Leverkusen haben in dieser Spielzeit weniger Tore kassieren. In den vergangenen beiden Partien in Leipzig (3:0) und gegen Freiburg (torlos) behielt die SGS gar eine weiße Weste.

Bremen musste zuletzt zwei bittere Niederlagen hinnehmen. Nachdem Werder sich in der Liga bei der SGS Essen (1:0) und gegen Carl Zeiss Jena (3:0) nochmal Selbstbewusstsein für das Pokalfinale abholte, verlor der Überraschungsfinalist das Endspiel in Köln gegen die favorisierten Bayern mit der überragenden Schüller 2:4. Nachdem der Pokaltraum ausgeträumt war, verloren die Werderanerinnen dann auch noch das Ligaspiel gegen den 1. FC Köln, der bis dahin erst ein Spiel gewonnen hatte.

Auf nationaler Ebene war es somit eine perfekte Saison für die Münchnerinnen, die mit einem 4:2 im Pokalfinale gegen Bremen das Double perfekt machten. Nur international hätte man sich in der bayrischen Landeshauptstadt sicher mehr erhofft, schied relativ chancenlos im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon aus. Seit dem Rückspiel in Frankreich steht der FCB allerdings bei fünf Pflichtspielsiegen in Folge.

In Leipzig konnten sie derweil bereits die Planung für die neue Saison vorantreiben. Unter der Woche wurden die Abgänge zahlreicher Spielerinnen bekanntgegeben. Unter anderem wird die zweitbeste Torschützin Vanessa Fudalla den Klub verlassen. Mit Nikoline Dudek (aus Nordsjælland) und Persis Oteng (Tottenham Hotspurs) wurden zwei weitere Neuzugänge veröffentlicht. Doch erstmal muss diese letzte Partie gespielt werden, vor welcher die abgängigen Spielerinnen verabschiedet werden. Nach zuletzt sechs Spielen am Stück ohne Sieg wollen sich die Leipzigerinnen natürlich mit einem Erfolg verabschieden.

Erster gegen Neunter - so heißt es vor diesem finalen Spieltag und so wird es auch danach heißen. Denn nicht nur der FC Bayern hat seinen Platz an der Ligaspitze bereits sicher, auch die SGS Essen ist bei sieben Punkten Rückstand auf Leipzig und neun Punkten Vorsprung auf Köln nicht mehr von Rang Neun zu verdrängen.

Für die Kölner Frauen geht es im letzten Saisonspiel noch darum, den 10. Platz vor Carl Zeiss Jena zu verteidigen. Die Mannschaft von Britta Carlson kann dabei auf den wichtigen Sieg in der vergangenen Woche gegen Werder Bremen aufbauen. Mit 2:1 siegten die Kölnerinnen kurz vor Schluss in Bremen und konnten so an Jena vorbeiziehen. Auch heute soll wieder gepunktet werden, um der Saison ein versöhnliches Ende zu geben.

"Es ist das letzte Mal, dass wir als Gruppe zusammenspielen. Deshalb ist es für uns alle besonders – für diejenigen, die nächstes Jahr noch da sind und vor allem auch für die, die gehen. Wir wollen daraus ein gutes letztes Spiel machen. Das ist uns allen wichtig, für uns und unsere Fans", erklärte Wolfsburgs Mittelfeldspielerin Ella Peddemors. Gleich zehn (!!!) Abgänge haben die Wölfinnen zum Saisonende zu verzeichnen.

Nach zuvor vier Siegen in Folge blieb der Sportclub zuletzt in einem harten Programm viermal ohne Sieg. Nach dem 1:1-Unentschieden in Leipzig konnte Freiburg den Wolfsburgerinnen einen Punkt abringen (1:1) und zeigten auch gegen Bayern eine gute Leistung. Die Münchnerinnen machten dennoch mit dem 3:1 gegen Freiburg vorzeitig die Meisterschaft perfekt. Am vergangenen Wochenende blieb der SCF dann beim torlosen Remis in Essen zum vierten Mal in Serie sieglos und möchte die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen.

Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum Saisonfinale in der deutschen Frauen-Bundesliga! Meister Bayern München empfängt zum Abschluss die SGS Essen. Um 14 Uhr geht es in allen Stadien zeitgleich los!

Es ist also ein Fernduell um die Vizemeisterschaft und direkte Champions League-Teilnahme an diesem sonnigen Muttertag. Die Frankfurter Blicke werden somit immer wieder nach Wolfsburg gehen, die parallel gegen Bayer 04 Leverkusen antreten. Für Eintracht-Coach Niko Arnautis ist diese Saison aber auch bereits jetzt schon ein Erfolg: „Am letzten Spieltag überhaupt noch die Chance zu haben, Platz zwei zu erreichen, ist ein großer Erfolg, den es so in den vergangenen Jahren nicht gab.“.

Tabellarisch sind die Leverkusenerinnen festgefahren und entsprechend geht es für sie "nur" noch darum, sich bestmöglich aus der laufenden Spielzeit zu verabschieden. Mit 43 Punkten auf dem Konto ist die Elf von Trainer Roberto Pätzold Vierter und kann mit vier Zählern Rückstand auf Frankfurt (47) nicht mehr in das international Geschäft einsteigen. Von hinten droht mit dem SC Freiburg (35) keine Gefahr. Einem 3:1 in Potsdam ließ Bayer zuletzt ein 1:0 vor heimischer Kulisse gegen RB Leipzig folgen.

Bislang sind beide Mannschaften elfmal in der Liga aufeinandergetroffen. Dabei spricht die Statistik eine eindeutige Sprache: Die Gäste aus dem Osten konnten bislang sieben Partien für sich entscheiden. Die Kölnerinnen gewannen dreimal, während eine Partie unentschieden endete. Im Hinspiel setzten sich die Rot-Weißen mit 1:0 in Potsdam durch. So soll es aus Sicht der Gastgeber heute wieder laufen.

Die fünfplatzierten Freiburgerinnen (35 Punkte) können Leverkusen auf Rang vier nicht mehr einholen, allerdings noch von der TSG Hoffenheim (33 Punkte) überholt werden, die parallel gegen Aufsteiger Carl Zeiss Jena spielt. Auch Bremen (29 Punkte) kann nach oben hin keinen Boden mehr gutmachen, möchte aber Platz sieben gegen RB Leipzig (27 Punkte) verteidigen. RB hat es im Parallelspiel mit den starken Frankfurterinnen zu tun.

Noch ein letztes Mal wird in der Frauen-Bundesliga gleich angestoßen. Zum abschließenden Spieltag finden bekanntlich sämtliche Begegnungen parallel statt. Die meisten Entscheidungen sind bereits durch. Der FC Bayern München ist Meister und Turbine Potsdam geht sang- und klanglos wieder ins Unterhaus. Es stellt sich nur noch die Frage, wer Vizemeister wird und sich zudem direkt für die Champions League qualifiziert. Mit dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt kämpfen noch zwei Teams darum. Mit 48 Punkten haben die Wölfinnen die leicht bessere Ausgangslage vor der Eintracht (47 Punkte), die auf Rang drei liegt und so durch die Qualifikation für die Königsklasse müsste. Auf der Gegenseite findet sich gleich RB Leipzig, die auf acht liegend noch auf Platz sieben springen können.

Jena hat den Klassenerhalt bereits zwei Spieltage vor Saisonende gesichert, obwohl das Team als Aufsteiger mit Abstand zu den Topteams agiert. Mit zwei knappen Siegen gegen direkte Konkurrentinnen im Tabellenkeller sicherte sich Jena das Bundesliga-Ticket für die kommende Saison. Am vergangenen Spieltag zeigte die Mannschaft Moral und verlor gegen Meister Bayern München erst in der Schlussphase mit 0:1. Insgesamt steht Jena aber mit 15 Niederlagen und dem vorletzten Tabellenplatz da – der Klassenerhalt ist dennoch ein großer Erfolg für das junge, überwiegend aus Vertragsspielerinnen bestehende Team.

Die TSG Hoffenheim geht als Tabellensechster in den letzten Spieltag. Die Mannschaft hat eine ordentliche Saison gespielt, der Traum von einer Teilnahme am europäischen Wettbewerb war jedoch schon vor einigen Wochen geplatzt. In den letzten zehn Bundesligaspielen holte Hoffenheim sechs Siege und kassierte vier Niederlagen – ein klarer Trend ohne Unentschieden. Mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von 45:30 ist der Klassenerhalt nie in Gefahr geraten, nun geht es noch um Tabellenkosmetik und eventuell den Sprung auf Platz fünf, sofern der SC Freiburg patzt.

Herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Carl Zeiss Jena. Der Anstoß im Dietmar-Hopp-Stadion ist um 14:00 Uhr.

Für den gastgeben VfL Wolfsburg geht es am letzten Spieltag noch um sehr viel. Aktuell belegt die Mannschaft von Interimstrainerin Sabrina Eckhoff mit 48 Punkten den zweiten Rang hinter Meister München (56) und vor Verfolger Eintracht Frankfurt (47). Die Vizemeisterschaft wäre gleichbedeutend mit der direkten Champions-League-Qualifikation und wäre deshalb ein extrem wichtiger Schritt für die Wölfinnen. Drei der letzten vier Bundesligapartien gewann der VfL und schoss zuletzt Absteiger Turbine Potsdam mit 4:0 vom Platz.

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga! Im Mittelfeldduell zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen geht’s für beide Vereine um nichts mehr, um 14 Uhr beginnt das letzte Saisonspiel im Dreisamstadion.

Herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Turbine Potsdam. Der Anstoß im Franz-Kremer-Stadion erfolgt um 14:00 Uhr.

Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum 22. und damit letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga 2024/2025. Der zweitplatzierte VfL Wolfsburg empfängt Bayer 04 Leverkusen. Anstoß ist um 14:00 Uhr.