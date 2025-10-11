Zwei Elfmeter: Bremerinnen gewinnen Bundesliga-Derby gegen HSV

Bremens Frauen gewinnen das erste Bundesliga-Derby gegen den Hamburger SV. Zwei Elfmeter entscheiden das Spiel vor 37.000 Zuschauern.

Die Frauen des SV Werder Bremen haben das Nordderby gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Larissa Mülhaus war mit zwei Elfmetertoren Spielerin des Spiels. 11.10.2025 | 6:39 min

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben das stimmungsvolle erste Nordduell in der Frauen-Bundesliga gegen den Hamburger SV gewonnen. Vor 37.000 Zuschauern im Weserstadion feierte das Team von Trainerin Friederike Kromp mit dem 2:0 (1:0) gegen den Aufsteiger im sechsten Spiel den dritten Saisonsieg und kletterte damit vorerst auf Rang fünf.

Zwei Handelfmeter entscheiden Spiel

Beide Tore für Werder schoss eine gebürtige Hamburgerin, bei per Handelfmeter: In der 6. Minute traf Larissa Mühlhaus nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung. Nach der Pause verwandelte die 22-jährige Angreiferin den nächsten und diesmal unstrittigen Strafstoß (56.). Mühlhaus hatte von 2021 bis 2024 für den HSV gespielt.

Was hier los war, ist unfassbar, sowas haben wir noch nie erlebt. Im Wohnzimmer vor fast ausverkauftem Haus zu spielen war schon sehr besonders. „ Werder-Trainerin Friederike Kromp

Werder war in diesem Nordduell das bessere Team und verbesserte sich durch den dritten Sieg im sechsten Saisonspiel vorerst auf Platz fünf der Tabelle. Die Hamburgerinnen waren vor allem in der Offensive zu harmlos und gehemmt.

Begeisternde Kulisse

"Vor so einer Kulisse macht es unglaublich viel Spaß, Fußball zu spielen", sagte Larissa Mühlhaus, die alle ihre fünf Saisontore vom Elfmeterpunkt erzielte.

Nie zuvor hatten ein Heimspiel der Werder-Frauen mehr Zuschauer gesehen. Im März waren beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen beiden Teams sogar 57.000 Fans im Hamburger Volksparkstadion gewesen. Auch damals setzten sich die Bremerinnen mit 3:1 nach Verlängerung durch.