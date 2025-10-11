  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Zwei Elfmeter: Bremerinnen gewinnen Bundesliga-Derby gegen HSV

2:0 im Nordderby:Zwei Elfmeter: Bremerinnen schlagen HSV

|

Bremens Frauen gewinnen das erste Bundesliga-Derby gegen den Hamburger SV. Zwei Elfmeter entscheiden das Spiel vor 37.000 Zuschauern.

Mühlhaus und Wieder jubeln Arm in Arm nach dem Elfmetertor von Mhlhaus beim Spiel "SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV" am 11.10.25 in Bremen

Die Frauen des SV Werder Bremen haben das Nordderby gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Larissa Mülhaus war mit zwei Elfmetertoren Spielerin des Spiels.

11.10.2025 | 6:39 min

Die Fußballerinnen von Werder Bremen haben das stimmungsvolle erste Nordduell in der Frauen-Bundesliga gegen den Hamburger SV gewonnen. Vor 37.000 Zuschauern im Weserstadion feierte das Team von Trainerin Friederike Kromp mit dem 2:0 (1:0) gegen den Aufsteiger im sechsten Spiel den dritten Saisonsieg und kletterte damit vorerst auf Rang fünf. 

Zwei Handelfmeter entscheiden Spiel

Beide Tore für Werder schoss eine gebürtige Hamburgerin, bei per Handelfmeter: In der 6. Minute traf Larissa Mühlhaus nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung. Nach der Pause verwandelte die 22-jährige Angreiferin den nächsten und diesmal unstrittigen Strafstoß (56.). Mühlhaus hatte von 2021 bis 2024 für den HSV gespielt.

Was hier los war, ist unfassbar, sowas haben wir noch nie erlebt. Im Wohnzimmer vor fast ausverkauftem Haus zu spielen war schon sehr besonders.

Werder-Trainerin Friederike Kromp

Werder war in diesem Nordduell das bessere Team und verbesserte sich durch den dritten Sieg im sechsten Saisonspiel vorerst auf Platz fünf der Tabelle. Die Hamburgerinnen waren vor allem in der Offensive zu harmlos und gehemmt.

Begeisternde Kulisse

"Vor so einer Kulisse macht es unglaublich viel Spaß, Fußball zu spielen", sagte Larissa Mühlhaus, die alle ihre fünf Saisontore vom Elfmeterpunkt erzielte.

Nie zuvor hatten ein Heimspiel der Werder-Frauen mehr Zuschauer gesehen. Im März waren beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen beiden Teams sogar 57.000 Fans im Hamburger Volksparkstadion gewesen. Auch damals setzten sich die Bremerinnen mit 3:1 nach Verlängerung durch.

Münchnerinnen jetzt die Nummer 1
:Bayern-Frauen gewinnen Topspiel in Wolfsburg

Die Bayern-Frauen gewinnen den ersten großen Schlagabtausch in der Bundesliga. Mit dem Sieg beim VfL Wolfsburg sind sie nun alleiniger Spitzenreiter.
Alara Sehitler beim Jubel nach dem Treffer zum 3:1 für den FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg
mit Video
Themen
SportFußball

Mehr Fußball

  1. DFB-Pokal-Halbfinale, Hamburger SV - SV Werder Bremen: Lina Hausicke, versucht, Lisa Baum zu folgen.

    Frauen-Bundesliga: Werder - HSV:Hoffen aufs nächste Spektakel im Norden

    von Ralf Lorenzen
    mit Video
  2. Hamburger-SV-HSV-Fans

    Innenstadt wird zur Partymeile:HSV-Fans feiern Doppelaufstieg ihres Klubs

  3. Verena Wieder und Torschützin Sophie Weidauer jubeln über das 0:1.

    DFB-Pokal - Halbfinale:Werder siegt vor Rekordkulisse beim HSV

    5:52 min
  4. Lena und Tim Oberdorf

    Sport | das aktuelle sportstudio:Tim Oberdorf: "Frauenfußball ist gefragt"

    16:33 min

Bundesliga der Frauen - Highlights

Alle Bolzplatz-Folgen