HSV-Fans feiern Doppelaufstieg ihres Vereins

Blau-weißer Rauch, lautstarke Sprechchöre und ausgelassene Stimmung: Zehntausende Fans des Hamburger SV haben die Innenstadt der Hansestadt in eine rauschhafte Partymeile verwandelt. Die feierwütigen Fans würdigten den Doppelaufstieg der Männer und Frauen in die Fußball-Bundesliga.

Er versprach einen "neuen HSV" bei der Rückkehr in die Bundesliga im Vergleich zur Abstiegsmannschaft von vor sieben Jahren. "Mit maximalem Anspruch, der nötigen Demut und dem Respekt vor der Aufgabe", sagte der 34-Jährige.

Der Hamburger SV hat die Rückkehr in die Bundesliga gepackt. Gegen den SSV Ulm gab es einen 6:1-Heimsieg, der für die Gäste den Gang in die 3. Liga bedeutet.

40.000 Partygäste in der Hamburger Innenstadt

Knapp 40.000 Partygäste warteten auf dem Rathausmarkt, mehr durften nicht kommen. Der Platz wurde großflächig mit Gittern und Zäunen abgesperrt. Die Polizei rechnete mit 120.000 Fans in der Innenstadt. Der HSV bat seine Anhänger darum, sich auf der gesamten Strecke zu verteilen.

Schon weit vor dem offiziellen Empfang pilgerten die Fans durch die Stadt, manche sicherten sich begehrte Sitzplätze in benachbarten Cafés und Restaurants. "Nie-mehr-zweite-Liga"-Gesänge und bekannte Party-Songs trällerte die Party-Gemeinde.

Vor allem Aufstiegstrainer Polzin sicherte sich einen besonderen Platz in der Geschichte des Traditionsklubs. Als Hamburger Jung' hat er nach nur wenigen Monaten während seiner ersten Profi-Station den Klub zurück in die Beletage des deutschen Profifußballs geführt. Zuvor war er als Co-Trainer unter mehreren anderen Coaches am großen Erfolg gescheitert.