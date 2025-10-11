Bayern-Frauen gewinnen in Wolfsburg und sind Spitzenreiter

Die Bayern-Frauen gewinnen den ersten großen Schlagabtausch in der Bundesliga. Mit dem Sieg beim VfL Wolfsburg sind sie nun alleiniger Spitzenreiter.

Die Frauen des FC Bayern München haben das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 gewonnen. Die "Wölfinnen" beendeten das Spiel in Unterzahl. 11.10.2025 | 7:23 min

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der großen Champions-League-Enttäuschung Charakter gezeigt und im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Vor 12.495 Zuschauern in der Wolfsburger VW-Arena siegte die Mannschaft von Trainer José Barcala vier Tage nach der 1:7-Klatsche beim FC Barcelona mit 3:1 (1:0). Für die Wolfsburgerinnen war es die erste Niederlage in der Saison.

FC Bayern kassiert erstes Bundesliga-Gegentor

Klara Bühl (27.) und Momoko Tanikawa (57.) und Alara Sehitler (90.+5) erzielten die Treffer der Bayern, Janina Minge (48.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich und fügte dem Meister im sechsten Saisonspiel damit den ersten Gegentreffer zu.

Wolfsburgs Maria-Joelle Wedemeyer sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (90.+3). Schon im Supercup im August hatten die Double-Siegerinnen aus München mit 4:2 die Oberhand behalten.

Bayerns 1:0 wie aus dem Nichts

Beide Mannschaften verfolgten zu Beginn die gleiche Strategie und attackierten sich früh. Dadurch gab es auf beiden Seiten Chancen, die Wolfsburgerinnen wirkten zunächst sattelfester in ihren Aktionen. Alexandra Popp hatte die erste gefährliche Situation, ihr Kopfball ging nur ganz knapp rechts vorbei (14.).

Bayerns 1:0 kam aus dem Nichts: Bühl verwandelte einen Distanzschuss von außerhalb des Strafraums ins linke Eck. Nur kurze Zeit später hatte sie den Doppelpack auf dem Fuß, sie kam aus 18 Metern zum Abschluss - Johannes lenkte den Ball jedoch über die Latte.

Wolfsburg lässt Ausgleichchancen liegen

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Die Bayern schafften es einfach nicht, den Ball nach einer Flanke im eigenen Strafraum zu klären - und so kam Minge zum Abschluss. Der Ball wurde von Arianna Caruso unhaltbar abgefälscht und ließ FCB-Torhüterin Ena Mahmutovic chancenlos zurück.

Doch die Münchnerinnen zeigten Charakter. Guilia Gwinn brachte den Ball in die Mitte, Wedemeyer und Camilla Küver konnten nicht klären - und so schob Tanikawa einfach ein.

Wolfsburg lief in der Schlussphase immer wieder an und hatten gute Gelegenheiten auf den Ausgleich, der ihnen die Tabellenführung zurückgebracht hätte. Doch es fehlte die nötige Genauigkeit - und so sorgte Sehitler für die Entscheidung.

