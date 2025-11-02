Beide haben den Kader runderneuert, beide laufen in der Frauen-Bundesliga dem Anspruch hinterher: Aufsteiger HSV will ins gesicherte Mittelfeld, Frankfurt wieder unter die Top 3.

Die Trainerin des Hamburger SV, Liése Brancao, will mit ihrem HSV gegen Eintracht Frankfurt den ersten Heimsieg feiern. Quelle: Imago / KBS-Picture

Der gut gestartete Aufsteiger Hamburger SV gegen die Frankfurter Eintracht live im Stream. Anstoß 15 Uhr. Kommentator: Gari Paubandt, Moderation: Amelie Stiefvatter. 02.11.2025

Für den größten Aufreger sorgte vor dem Spiel der Bundesliga-Frauen des HSV gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15 Uhr, ZDF-TV und -Livestream ab 14.50 Uhr) der DFB schon bei der Bekanntgabe der Ansetzung vor mehreren Wochen.

Nur eine halbe Stunde nach dem Anpfiff im Volksparkstadion beginnt in Köln das Männer-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV. Die zahlreichen HSV-Fans, deren Herz für beide Bundesligisten schlägt, stehen vor einer schwierigen Entscheidung.

Spiel-Ansetzung sorgt für Ärger beim HSV

"Dass die zeitgleichen Ansetzungen der Männer und Frauen für uns nicht ideal sind, versteht sich von selbst. Das beeinflusst unsere Zuschauerzahlen", sagt Saskia Breuer, Managerin der HSV-Frauen. Dabei hat sie Verständnis für den DFB, einen Spielplan zu erstellen, der allen Anforderungen gerecht wird.

Dennoch müssen sich alle Beteiligten bestmöglich bemühen, um den Frauenfußball so sichtbar und präsent wie möglich zu machen. „ HSV-Managerin Saskia Breuer

Umso erfreuter sind die Verantwortlichen beim HSV, dass am Freitag schon mehr als 5.100 Tickets für das Spiel verkauft waren. Eintracht Frankfurt kommt bei seinen bisherigen vier Heimspielen auf einen Schnitt von 3.155 Zuschauern. Die drängen sich allerdings im kleinen Stadion am Brentanobad, während beim HSV als einzigem Bundesligisten neben Union Berlin jedes Spiel in der großen Arena stattfindet.

Findungsschwierigkeiten bei der Eintracht

Bei beiden Teams werden am Sonntag zahlreiche Spielerinnen auflaufen, die unter der Woche noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren.

Besondere Aufmerksamkeit genießt dabei Nicole Anyomi, die sich wie ihre Frankfurter Mitspielerinnen Laura Freigang und Elisa Senß mit der DFB-Auswahl gegen Frankreich für das Finale der Nations League qualifiziert hat und im Hinspiel den wichtigen Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Die Frauen des SV Werder Bremen haben das Nordderby gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Larissa Mülhaus war mit zwei Elfmetertoren Spielerin des Spiels. 11.10.2025 | 6:39 min

Die drei Nationalspielerinnen sind die Konstanten in einer vor der Saison komplett runderneuerten Frankfurter Mannschaft, die mit großen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte. In der Qualifikation für die Liga-Phase der Champions League gescheitert, drei bittere Niederlagen in der Bundesliga gegen Freiburg, Hoffenheim und Leverkusen kassiert: Im Moment läuft der Tabellensechste seinem Anspruch, den Anschluss an den FC Bayern und den VfL Wolfsburg zu halten, weit hinterher.

HSV will Leuchtturm werden

Daran hat auch der 2:0-Pflichtsieg gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag nichts geändert. Dennoch ist die Eintracht-Geschäftsführung mit der Gesamtentwicklung so zufrieden, dass sie Fußballchefin Katharina Kiel in dieser Woche von der technischen Direktorin zur "Direktorin Frauenfußball" befördert hat.

Zufrieden ist auch der HSV-Vorstand mit der Entwicklung des Aufsteigers und Pokal-Halbfinalisten. Finanz-Vorstand Eric Huwer sprach bereits davon, der HSV könne zu einem Leuchtturm des Frauenfußballs im Norden werden.

Klassenerhalt hat erstmal Priorität

Am vergangenen Spieltag verpasste die ebenfalls neu zusammengestellte Mannschaft beim 1:1 gegen Jena allerdings die Chance, einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegsränge aufzubauen. Vier beziehungsweise fünf Punkte trennen den Drittletzten aktuell von Jena und Essen.

Nach einem Unentschieden gegen Wolfsburg zu Saisonbeginn und einem Sieg in Leipzig am vierten Spieltag waren sogar zarte Hoffnungen aufgekommen, es könne um mehr gehen als den Klassenerhalt.

HSV muss Frankfurter Offensiv-Power stoppen

"Der Hunger auf den ersten Heimsieg ist sehr groß", sagt Trainerin Liése Brancao. "Frankfurt ist top und natürlich der Favorit gegen uns. Sie haben nach den Bayern den besten Kader der Liga."

In ihrem Kader kommen die österreichischen Nationalspielerinnen Melli Brunnthaler und Sophie Hillebrand mit einem Erfolgserlebnis von der Länderspielpause zurück.

Frankfurts Offensivpower mit Anyomi, Freigang und der schwedischen Nationalspielerin Blomquist wird aber einzig über eine starke Teamleistung zu bändigen sein. Nur gut, dass Torhüterin Larissa Haidner mit einer Abwehrquote von 82,4 Prozent ligaweit auf Rang zwei liegt.