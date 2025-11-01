Erster Saisonsieg für die Fohlen:Gladbach gegen St. Pauli wie im Rausch

Borussia Mönchengladbach hat seine Negativ-Serie beendet und den ersten Sieg seit 217 Tagen gefeiert. Gegen St. Pauli schossen sich die Fohlen den Frust von der Seele.

Haris Tabakovic bejubelt mit seinem Teamkollegen Florian Neuhaus das 0:1 für die Borussia aus Mönchengladbach vor der Gästekurve Quelle: Imago / Eibner

Das Warten hat eine Ende, die Fans atmen auf: Borussia Mönchengladbach hat nach 217 Tagen wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Dank Doppelpacker Haris Tabakovic und einer leidenschaftlichen Vorstellung kamen die Fohlen beim FC St. Pauli zu einem verdienten 4:0 (2:0). Dank des ersten Dreiers seit dem 29. März verließ die Mannschaft von Eugen Polanski auch den letzten Tabellenplatz.

Gladbachs nächstes Erfolgserlebnis nach Sieg im Pokal

Tabakovic brachte sein Team mit seinen Treffern (16. und 40.) schon früh auf die Siegerstraße. Shuto Machino (75.) und Oscar Fraulo (80.) machten dann endgültig alles klar - und ließen die rund 3.000 mitgereisten Fans nach so langer Zeit wieder jubeln. St. Pauli blieb wieder einmal harmlos.

Die Kiezkicker von Trainer Alexander Blessin stecken nach der sechsten Liga-Pleite nun gehörig in der Krise.

3:1-Sieg im Verfolgerduell : RB Leipzig schlägt Stuttgart und bleibt Zweiter

Borussia aggressiv und willensstark gegen St. Pauli

"Nichts kommt von allein. Die Gier, jetzt nachzulegen zu wollen, ist das Wichtigste", hatte der neue Sportchef Rouven Schröder vor der Partie gesagt. Und der Borussia war der Wille auch durchaus anzumerken, das Team setzte aggressiv nach - und profitierte dann früh von einem Patzer des St.-Pauli-Keepers Nikola Vasij. Der Bosnier leistete sich einen kapitalen Fehlpass im Spielaufbau, Florian Neuhaus reagierte blitzschnell und Tabakovic musste nur noch einschieben.

Gladbach ging so erstmals in dieser Saison in Führung, doch der Treffer schien zunächst keine Sicherheit zu geben - im Gegenteil. St. Pauli übernahm im Hamburger Schmuddelwetter plötzlich das Kommando, drängte auf den Ausgleich - so musste Borussia-Torwart Moritz Nicolas etwa bei einem Distanzschuss von Louis Oppie retten (25.).

Pauli bemüht - Gladbach gefährlich

Und während die Hausherren ihre Möglichkeiten liegenließen, stach Gladbach plötzlich erneut eiskalt zu. Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite bediente Franck Honorat den völlig freistehenden Tabakovic, der 31-Jährige traf ohne Probleme ins lange Eck.

Blessin brachte nach dem Seitenwechsel mit Andreas Hountondji und Abdoulie Ceesay unter anderem zwei neue Angreifer, um sich gegen die drohende Pleite zu stemmen.

DFB-Pokal - zweite Runde:

Borussia Mönchengladbach holt sich den zweiten Pflichtsieg der Saison. Die Fohlen mühen sich gegen Zweitligist Karlsruher SC in einer intensiven Partie zum verdienten Erfolg. 28.10.2025 | 5:58 min

Noch kein klares Bekenntnis zu Polanski

Die Hausherren versuchten auch den Druck immer mehr zu steigern, Gladbach machte derweil in der kompakten Defensive aber kaum Fehler. Und versuchte gleichzeitig über Konter gefährlich zu bleiben, wie bei dem Abschluss von Tabakovic (61.) oder dem Schuss von Yannik Engelhardt (72.). Kurz danach sorgten dann die eingewechselten Machino und Fraulo endgültig für die Entscheidung.

Trotz des Sieges hat Gladbach-Sportchef Rouven Schröder nach dem Spiel ein klares Bekenntnis zu Trainer Eugen Polanski vermissen lassen. "Wir sind auf einem guten Weg und freuen uns jetzt aufs Derby", sagte Schröder bei "Sky". Auch auf Nachfrage äußerte sich Schröder nicht konkret zur Zukunft Polanskis.

Der neue Bolzplatz:

Er trifft wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist gerade in der Form seines Lebens. Was macht den Engländer so besonders? 30.10.2025 | 16:46 min

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.