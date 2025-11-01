3:1-Sieg: Leipzig schlägt Stuttgart und bleibt Zweiter

RB Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga Bayern-Verfolger Nummer 1. Die Sachsen hängen mit einem eindrucksvollen 3:1-Sieg den Konkurrenten VfB Stuttgart ab.

Zweikampf zwischen Yan Diomande und Maximilian Mittelstädt (VfB/rechts). Quelle: Imago / dts Nachrichtenagentur

RB Leipzig hat den Siegeszug des VfB Stuttgart beendet und ein intensives und unterhaltsames Topspiel mit 3:1 (1:0) gewonnen. Jeff Chabot (45., Eigentor), Yan Diomande (53.) und Romulo (90.+1) erzielte für die Leipziger Tore. Tiago Tomás (65.) traf für Stuttgart.

RB ist in der Bundesliga nun seit acht Spielen ungeschlagen und legt dank der seit Wochen stabilen Form den Grundstein für die erhoffte Rückkehr in die Champions League. Die Stuttgarter kassierten nach zuletzt fünf Siegen nacheinander ihre dritte Saisonniederlage.

Leipzig lässt nach schwungvollem Start nach

Mit viel Tempo und guter Übersicht kam Leipzig über die defensiven Außen schnell zu Chancen. Ridle Baku (2.) und David Raum (3.) scheiterten jeweils aus spitzem Winkel.

Auch der VfB versteckte sich nicht - im Gegenteil. Auffällig spielfreudig agierte dabei Chris Führich als Ballverteiler im offensiven Zentrum. Deniz Undav (10.) köpfte bei der ersten guten Stuttgarter Chance knapp über das Tor.

Erster Saisonsieg für die Fohlen : Gladbach gegen St. Pauli wie im Rausch Borussia Mönchengladbach hat seine Negativ-Serie beendet und den ersten Sieg seit 217 Tagen gefeiert. Gegen St. Pauli schossen sich die Fohlen den Frust von der Seele.

Leipzig findet nach Viertelstunde in Spiel

Der VfB drängte RB zunehmend in die eigene Hälfte und war dem ersten Tor näher. Beim Distanzschuss von Maximilian Mittelstädt (18.) musste sich Peter Gulacsi im RB-Tor strecken. Leipzig brauchte rund eine Viertelstunde, um die Stuttgarter Druckphase zu beenden. Dann aber wurde es mehrfach gefährlich.

Bei einem Schuss von Antonio Nusa (24.) verhinderten die Fingerspitzen von Nationaltorwart Alexander Nübel die Leipziger Führung, Assan Ouédraogo (30.) zielte zu zentral, Romulo (33., 41.) nach ansehnlichen Kombinationen knapp am Tor vorbei.

Chabots Eigentor bricht RB in Führung

Ein Eigentor brach den Bann: Eine scharfe Hereingabe von Diomande lenkte Chabot unglücklich über die Linie.

Leipzig nahm den Schwung der ersten Halbzeit mit in den zweiten Durchgang und erhöhte schnell. Diomande wurde im Strafraum zu zögerlich gestört - 2:0. Stuttgart wehrte sich, fand gegen die RB-Defensive aber kaum ein Durchkommen. Erst ein weiter Pass aus der eigenen Hälfte auf Tiago Tomás übertölpelte Leipzigs Abwehr.

Romulo verpasste per Kopf zunächst den dritten RB-Treffer, Nübel parierte stark (81.). In der Nachspielzeit traf der Brasilianer dann doch, Nübel hatte dabei gepatzt.

Er trifft wie am Fließband und ist auf dem Platz überall zu finden. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist gerade in der Form seines Lebens. Was macht den Engländer so besonders? 30.10.2025 | 16:46 min

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.