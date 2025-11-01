3:1-Sieg: Leipzig schlägt Stuttgart und bleibt Zweiter

3:1-Sieg im Verfolgerduell:RB Leipzig schlägt Stuttgart und bleibt Zweiter
RB Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga Bayern-Verfolger Nummer 1. Die Sachsen hängen mit einem eindrucksvollen 3:1-Sieg den Konkurrenten VfB Stuttgart ab.
RB Leipzig hat den Siegeszug des VfB Stuttgart beendet und ein intensives und unterhaltsames Topspiel mit 3:1 (1:0) gewonnen. Jeff Chabot (45., Eigentor), Yan Diomande (53.) und Romulo (90.+1) erzielte für die Leipziger Tore. Tiago Tomás (65.) traf für Stuttgart.
RB ist in der Bundesliga nun seit acht Spielen ungeschlagen und legt dank der seit Wochen stabilen Form den Grundstein für die erhoffte Rückkehr in die Champions League. Die Stuttgarter kassierten nach zuletzt fünf Siegen nacheinander ihre dritte Saisonniederlage.
Leipzig lässt nach schwungvollem Start nach
Mit viel Tempo und guter Übersicht kam Leipzig über die defensiven Außen schnell zu Chancen. Ridle Baku (2.) und David Raum (3.) scheiterten jeweils aus spitzem Winkel.
Auch der VfB versteckte sich nicht - im Gegenteil. Auffällig spielfreudig agierte dabei Chris Führich als Ballverteiler im offensiven Zentrum. Deniz Undav (10.) köpfte bei der ersten guten Stuttgarter Chance knapp über das Tor.
Leipzig findet nach Viertelstunde in Spiel
Der VfB drängte RB zunehmend in die eigene Hälfte und war dem ersten Tor näher. Beim Distanzschuss von Maximilian Mittelstädt (18.) musste sich Peter Gulacsi im RB-Tor strecken. Leipzig brauchte rund eine Viertelstunde, um die Stuttgarter Druckphase zu beenden. Dann aber wurde es mehrfach gefährlich.
Bei einem Schuss von Antonio Nusa (24.) verhinderten die Fingerspitzen von Nationaltorwart Alexander Nübel die Leipziger Führung, Assan Ouédraogo (30.) zielte zu zentral, Romulo (33., 41.) nach ansehnlichen Kombinationen knapp am Tor vorbei.
Chabots Eigentor bricht RB in Führung
Ein Eigentor brach den Bann: Eine scharfe Hereingabe von Diomande lenkte Chabot unglücklich über die Linie.
Leipzig nahm den Schwung der ersten Halbzeit mit in den zweiten Durchgang und erhöhte schnell. Diomande wurde im Strafraum zu zögerlich gestört - 2:0. Stuttgart wehrte sich, fand gegen die RB-Defensive aber kaum ein Durchkommen. Erst ein weiter Pass aus der eigenen Hälfte auf Tiago Tomás übertölpelte Leipzigs Abwehr.
Romulo verpasste per Kopf zunächst den dritten RB-Treffer, Nübel parierte stark (81.). In der Nachspielzeit traf der Brasilianer dann doch, Nübel hatte dabei gepatzt.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.
Mehr Fußball
DFB-Pokal der Männer:Ein Lostopf und live im ZDF: Die Auslosung des Achtelfinalemit Video
FCA stark verbessert:Dortmund müht sich zum Sieg in Augsburgvon Christian Nürnberger
Tore, Ergebnisse und Tabelle:2. Bundesliga im Liveticker
4:1 gegen SGS Essen:Bayern-Frauen bauen Serie ausvon Adrian von der Groeben5:49 min