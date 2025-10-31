FCA stark verbessert: Dortmund müht sich zum Sieg in Augsburg

Beim wacker kämpfenden FC Augsburg kommt Borussia Dortmund überhaupt nicht zurecht, darf sich am Ende aber über drei Punkte freuen. Ein Zufallstreffer hat den Unterschied gemacht.

Im richtigen Moment an der richtigen Stelle: Serhou Guirassy trifft zum 1:0 gegen den FC Augsburg. Quelle: Imago/Ulrik Pedersen/DeFodi

Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert, dafür aber steigende Form nachgewiesen. Beim 0:1 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund war ein Punktgewinn drin.

Matchwinner Serhou Guirassy

Die Augsburger, die in der Bundesliga zuletzt ein 0:6 gegen RB Leipzig kassiert hatten, hielten den BVB weitgehend vom Tor weg. In der 37. Minute jedoch legten Chrislain Matsima und Han-Noah Massengo durch ihre unglücklichen Aktionen den Ball für den Dortmunder Serhou Guirassy auf - und dieser ließ sich das Geschenk nicht nehmen.

Augsburg suchte nun den Weg nach vorne, kam aber erst Mitte der zweiten Halbzeit gefährlich in den Dortmunder Strafraum. Die Abwehr des BVB hatte in dieser Phase gut zu tun. Nach vorne ging jetzt bei den Dortmundern noch weniger zusammen - auch weil sie sich von den bissigen Augsburgern im Mittelfeld immer wieder den Ball abluchsen ließen.

Es war ein absoluter Fight. Augsburg lebt, da muss man dagegenhalten. „ Pasacl Groß, BVB

Dortmund spielt auf Zeit

Konnte oder wollte die Borussia nicht mehr? Jedenfalls begann der BVB mit Zeitspiel-Mätzchen - und Trainer Niko Kovac stärkte mit seinem Wechsel in der 75. Minute die Defensive: Julian Ryerson übernahm auf Rechts für Yan Couto, Marcel Sabitzer kam für Stürmer Maximilian Beier.

Wir haben alle Tugenden auf den Platz gebracht. „ Elvis Rexhbecaj, FC Augsburg

Ein Konzept, das aufging. So konnte Niko Kovac vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch, 21 Uhr, bei Manchester City einen Haken unter eine Woche mit zwei Siegen in der Liga und einem im DFB-Pokal machen. Auch wenn der Erfolg in Augsburg in die Rubrik mühseliger Arbeitssieg fiel.

