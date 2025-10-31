Wettskandal im türkischen Fußball:Verband suspendiert 149 Schiedsrichter

Fußball-Schiedsrichter in der Türkei haben offenbar zehntausende unerlaubte Sportwetten getätigt. 149 wurden nun vorläufig gesperrt, darunter 22 Offizielle aus der ersten Liga.

Verbandschef Ibrahim Haciosmanoglu kündigt drastische Strafen an (Archivbild). Quelle: Samet Yalcin/DIA Photo/AP/dpa

Im türkischen Fußball sorgt die Suspendierung zahlreicher Schiedsrichter wegen unerlaubter Sportwetten für Aufsehen. Wie der nationale Verband TFF mitteilte, verhängte die Disziplinarkommission Sperren gegen 149 Referees, gegen drei weitere werde noch ermittelt.

Verbandschef deutet lebenslange Strafen an

Die Dauer der Sperren beträgt acht bis zwölf Monate. TFF-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu stellte schon drastischere Folgen in Aussicht. "Schiedsrichter zu sein, ist ein ehrenvoller Beruf", sagte er.

Wer diese Ehre beschmutzt, wird nie wieder Teil des türkischen Fußballs sein. „ Fußball-Verbandschef Ibrahim Haciosmanoglu

Die TFF wirft den Schiedsrichtern die Platzierung von Wetten vor, der Verband ließ aber offen, ob die nun Bestraften auch Wetten auf Spiele abgeschlossen hatten, die sie selbst leiteten.

Staatsanwaltschaft in Istanbul ermittelt

In einer umfassenden Untersuchung gegen insgesamt 571 Referees hatte sich herausgestellt, dass 371 von ihnen über Wettkonten verfügten und 152 diese auch aktiv genutzt hatten. 22 der Offiziellen - sieben Hauptschiedsrichter und 15 Assistenten - sind in der Süper Lig tätig, der höchsten türkischen Spielklasse.

Insgesamt zehn Schiedsrichter sollen jeweils mehr als 10.000 Wetten platziert haben, 42 von ihnen wetteten auf mehr als 1000 Spiele. Parallel zu den Verbandsmaßnahmen hat die Staatsanwaltschaft in Istanbul eigene Ermittlungen aufgenommen.

