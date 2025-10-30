Real Madrid richtet offenbar hohe Schadenersatzansprüche an die UEFA. Mehrere Medien berichten von einer Milliardenklage der Spanier gegen den europäischen Fußball-Verband.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid plant, die UEFA auf etliche Milliarden Euro zu verklagen. Quelle: Imago

Real Madrid bereitet einem Medienbericht zufolge nach dem juristischen Erfolg für die Initiatoren der umstrittenen Super League eine Schadenersatzklage in Höhe von über vier Milliarden Euro gegen die UEFA vor. Nach Informationen der "Financial Times" schätzt der spanische Rekordmeister die Verluste, die durch die Blockade der Super-League-Pläne durch die Europäische Fußball-Union im Jahr 2021 entstanden sind, auf 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro und will diese vom Dachverband einklagen.

UEFA will Superliga-Urteil prüfen

Als Quelle gab das Blatt eine dem Verein nahestehende Person an. In der Summe seien unter anderem entgangene Einnahmen aus Spieltagen, Fernsehübertragungen und Sponsoring berücksichtigt.

Real Madrid gilt als einer der Hauptbefürworter des Superliga-Projekts und hatte bereits am Mittwoch in einer Mitteilung positiv auf das Urteil des Landgerichts von Madrid reagiert. Darin wurde die Berufung der UEFA, von LaLiga und des spanischen Fußballverbands RFEF gegen eine Entscheidung eines Handelsgerichts von 2024 zurückgewiesen.

Real Madrid hat seine Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt und sich mit einem weiteren Sieg für den Clásico aufgewärmt. Beim 1:0 ist Jude Bellingham der Matchwinner. 22.10.2025 | 2:59 min

Das Handelsgericht hatte der Klage des für den geplanten Wettbewerb zuständigen Unternehmens European Super League Company SL (ESLC) gegen mögliche Sanktionen durch den Weltverband FIFA und die UEFA teilweise im Mai 2024 stattgegeben. Die UEFA kündigte in einer Stellungnahme an, das Urteil sorgfältig zu prüfen, bevor sie über weitere Schritte entscheidet.

Superliga-Projekt bleibt fraglich

In dem Streit geht es um den Vorwurf des Missbrauchs ihrer marktbeherrschenden Stellung in europäischen Fußballwettbewerben durch die UEFA. Sie hatte den beteiligten Klubs 2021 mit einem Ausschluss von UEFA-Wettbewerben wie etwa der Champions League und Europa League gedroht.

Zudem sollten Spieler der Klubs auch nicht an internationalen Wettbewerben wie EM oder WM teilnehmen dürfen. Schließlich drohte die UEFA mit Disziplinarverfahren und finanziellen Strafen sowohl gegen die Vereine als auch gegen Verantwortliche.

Befürworter versprechen sich mehr Spannung, Kritiker befürchten eine Super League durch die Hintertür. Das steckt hinter den Änderungen in der Champions League zur neuen Saison. 09.05.2024 | 15:39 min

Trotz des weiteren Erfolgs vor Gericht bleibt fraglich, ob und wann das Projekt der European Superleague Company verwirklicht werden kann. 2021 hatten zwölf europäische Topclubs die große Revolution geprobt. Sie gründeten praktisch aus dem Nichts die Super League - und scheiterten.

Real besiegt Barcelona : Flicks Clásico-Serie reißt in wildem Spiel mit Video

Der Aufschrei von Ligen, Fans und Politik war so groß, dass die meisten Vereine schnell einen Rückzieher machten. Außer Real Madrid und dem FC Barcelona unterstützt derzeit niemand offensiv das Vorhaben.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.