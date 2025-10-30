Harry Kane: Was den Bayern-Star so außergewöhnlich macht

Torjäger, Passgeber, Anführer: Für Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane scheint es keine Grenzen zu geben. Wie hat sich der Engländer zum kompletten Spieler entwickelt?

Bei der Weltmeisterschaft 1966 feierte ein Spieler den internationalen Durchbruch, der mit seinem Stil den Fußball revolutionierte: Franz Beckenbauer erfand den Libero, der nicht nur Bälle abfing, sondern sich frei durch die Reihen bewegte, Mitspieler in Szene setzte und auch selbst den Abschluss suchte.

Der umgekehrte Beckenbauer

Knapp 60 Jahre später scheint der 2024 verstorbene "Kaiser" sein Spiegelbild gefunden zu haben: einen Mittelstürmer, dem nach hinten keine Grenzen gesetzt sind und der von überall wichtige Impulse setzt. "Harry Kane - zu finden auf der neun, auf der zehn, der acht, der sechs", sagt Moderatorin Lili Engels in der Sendung Bolzplatz: "Der Mann ist überall zu finden."

"Reverse Beckenbauer", also der umgekehrte Beckenbauer, nennt ihn Archie Rhind-Tutt, Deutschland-Reporter von ESPN, im Bolzplatz. "Nicht so viele Spieler haben solche Freiheiten. Wir reden immer über falsche Neuner und abkippende Sechser. Aber Harry Kane ist Harry Kane."

Kane - vom Torjäger zum Allrounder

Als Bayern München Kane 2023 von Tottenham Hotspur verpflichtete, holte der Klub in erster Linie einen Torjäger. Diese Kernkompetenz hat er in seiner Bayern-Zeit eindrucksvoll nachgewiesen. Er war der erste Bundesliga-Spieler der Geschichte, der in seinen ersten beiden Saisons Torschützenkönig wurde.

Aktuell braucht Kane zwei Schüsse für ein Tor, das sind wesentlich weniger als die beiden anderen die Liga prägenden Torjäger der letzten Dekade, Robert Lewandowski (4) und Erling Haaland (3).

Immer mehr entwickelt sich Kane aber zum Allrounder, zum Mann für alle Fälle. "Das ist einfach der Problemlöser", erklärt der Spielanalyst Tobias Gensler im Bolzplatz. "Wenn du glaubst, du hast alles im Griff, dann komm noch mal ein Harry Kane um die Ecke. Du hast das Gefühl, egal was er anfasst, also mit dem Fuß, es klappt. Das ist Wahnsinn, diese Form, diese Effizienz, diese Perfektion."

Kanes schwieriger Weg an die Spitze

Dabei hat sich diese Entwicklung zu Beginn von Kanes Karriere noch nicht abgezeichnet. Erst nach mehreren Leihstationen wurde der Engländer ab 2013 fester Bestandteil der ersten Mannschaft von Tottenham und dann nach und nach zu einem der prägenden Spieler der Premier League.

Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft, Rekordtorschütze von Tottenham, die meisten Tore für einen einzigen Klub in der Premier League, zweitbester Premier-League-Torschütze überhaupt - das ist nur eine Auswahl seiner zahlreichen Rekorde.

Erste Titel mit den Bayern

Und doch haftete Kane lange der Makel an, keine großen Titel gewinnen zu können. Einen hat er bei Bayern München nun mit der Meisterschale erreicht. "Endlich gibt es einen Weltverein für einen Weltklassespieler", sagt Archie Rhind-Tutt. Doch er wäre dies nicht, würde er nicht noch größere Ziele anstreben. "Mein größter Traum ist, die Champions League zu gewinnen", sagt Kane selbst.

Kanes Vertrag bei den Bayern läuft noch anderthalb Jahre. Die Frage, ob er ihn verlängert, dürfte eng mit der Frage verbunden sein, ob er dem Klub den Gewinn der Champions League zutraut, falls es in dieser Saison nicht funktioniert. Spätestens dann dürfte er auch bei der Wahl zum Weltfußballer, dem Ballon d’Or, deutlich besser abschneiden als zuletzt mit Rang 13.

Kane, der etwas andere Superstar

"Vielleicht fehlt Kane aber auch dieses gewisse Etwas für den Ballon d'Or", sagt Lili Engels. "Er ist schließlich nicht der typische Superstar. Er ist eher zurückhaltend, fast schon ruhig und unauffällig in der Außendarstellung."

Dem FC Bayern und der englischen Nationalelf dürfte es egal sein, wenn er weiter so viele Tore schießt und vorbereitet.