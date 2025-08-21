  3. Merkliste
Erling Haaland - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Erling Haaland

Erling Haaland ist ein norwegischer Fußballprofi. Seit 2022 spielt er als Stürmer für Manchester City in der englischen Premier League. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Erling Haaland

Biografie

Erling Braut Haaland wurde im Jahr 2000 geboren. Seine Karriere begann beim norwegischen Klub Bryne FK. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er bei Red Bull Salzburg, wo er mit seinen Toren in der Champions League auf sich aufmerksam machte. 2020 wechselte er zu Borussia Dortmund, seit 2022 steht er bei Manchester City unter Vertrag.

