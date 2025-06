WM-Quali: Norwegen blamiert Italien und hilft DFB-Team

DFB-Team kann Boden für Auslosung gut machen

Das Resultat in Oslo freut auch die DFB-Elf, deren Chancen auf den besten Lostopf bei der Gruppenauslosung für das Turnier 2026 wieder gestiegen sind. Als Zehnter der Weltrangliste kann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rückstand auf die eine Position besser platzierten Italiener am Sonntag im kleinen Finale der Nations League wieder verkürzen.

Nur die besten neun Teams der FIFA-Weltrangliste, die für das Setzverfahren maßgeblich ist, sind im kommenden Jahr in Lostopf eins. Ansonsten drohen in der Gruppenphase bereits Kracher-Spiele. Für das DFB-Team startet die Qualifikation am 4. September mit dem Spiel in der Slowakei.